Hasta Nakshatra: कैसे होते हैं हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग, इन आत्मविश्वासी जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Hasta Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म तिथि, दिन और उसकी राशि का गहरा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह जन्म नक्षत्र का भी व्यक्ति पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जन्म नक्षत्र से व्यक्ति का जीवन, उसके विचार से लेकर उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही होता है जिस नक्षत्र में चंद्रमा व्यक्ति के जन्म के समय संचरण करता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से 13वें नंबर के हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग के बारे में, उनके व्यक्तित्व, व्यवहार से लेकर उनके करियर के बारे में. साथ ही ये भी जानेंगे हस्त नक्षत्र में जन्में लोगों का किन ग्रहों से संबंध होता है.

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं?

हस्त नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वे लोग अपने काम और अपनी सोच को लेकर दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान और रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं. स्वतंत्रता से निर्णय लेते हैं. इस नक्षत्र में जन्मे लोगों नई बातों को जानने या सीखने के लिए उत्सुक होते हैं.आत्मविश्वासी होते हैं और किसी काम को बिना संकोच और बिना रुकावट के करते हैं. हालांकि ये लोग ज्यादातर बार ये जातक दूसरों की भावनाओं के को लेकर अतिसंवेदनशील देखे गए हैं.

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है?

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है क्योंकि हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं जो मन, भावना और माता के कारक है. ऐसे में ये जातक भावुक होते हैं और माता के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं. ये लोग अपने जीवन में अनेक सफलता पाते हैं और समृद्धिपूर्ण जीवन जीते हैं. इसके साल हस्त नक्षत्र की की राशि कन्या है जिससे राशि के स्वामी बुध ग्रह का भी इन जातकों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है. यही कारण है कि जातक बुद्धिमान और चंचल होते हैं.

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों का वैवाहिक और प्रेम जीवन कैसा होता है

हस्त नक्षत्र के जातक विवाह के रिश्ते को गंभीरता से निभाते हैं. इनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक और सुख पूर्वक चलता है. हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक प्रेम के रिश्ते को भी बहुत गहराई और गंभीरता से निभाते हैं. ये जातक जिसके साथ भी प्रेम के रिश्ते में आते उनके साथ ईमानदार होते हैं और रिश्ते को विवाह तक लेकर जाते है. जीवनसाथी से टूटकर प्यार करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं.

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों की अच्छी बातें क्या हैं

हस्त नक्षत्र में जन्म लोग मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं. जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं. हर छोटी बड़ी बात का पूरा ध्यान रखते हैं. ये लोग भरोसेमंद होते हैं और दिखावा करने से बचते हैं. न तो अपना अपमान सहते हैं और न तो किसी का अपमान करते हैं.

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों को नौकरी की बजाय बिजनेस के विकल्प पर अधिक ध्यान देना चाहिए. महिलाओं को रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में अधिक कामयाबी मिल सकती है. मैरिज प्लानिंग से लेकर मीडिया के क्षेत्र में इन जातकों करियर देखना अच्छे परिणाम दे सकता है.

हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों की नकारात्मक बातें

ये जातक अतिसंवेदनशील और मूडी होते हैं. अचानक गुस्सा करते हैं जिससे इन्हें बड़े नुकसान होते हैं. ये जातक दूसरों की बातों में जल्दी आने लगते हैं जो इनकों कन्फ्यूज कर देता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

