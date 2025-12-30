कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Advertisement
Magha Nakshatra Born People Personality: जानिए नक्षत्र की सूची के दशवें नक्षत्र मघा में जन्में लोग कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं. व्यक्तित्व संबंधी जरूरी बातों के में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:44 PM IST
Magha Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म तिथि और उसकी राशि का गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र का व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन, उसकी सोच से उसके विचारों तक पर नक्षत्र का विशेष प्रभाव जीवन भर बना रहता है.ध्यान दें कि जन्म के समय चंद्रमा का संचरण जिस नक्षत्र में हो रहा होता है उस नक्षत्र को व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहा जाता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से दशवें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव
ज्योतिषशास्त्र में केतु एक अशुभ ग्रह है लेकिन हर बार इस छाया ग्रह का प्रभाव व्यक्ति पर अशुभ ही हो ये जरूरी नहीं है. दरअसल, केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में जन्में जातक भाग्यशाली माने जाते हैं. ये जातक बहुत चतुर होते हैं और कूटनीति चाल चलने में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में से मघा नक्षत्र 10वां है. मघा नक्षत्र का चिन्ह शाही सिंहासन का कमरा है, मघा नक्षत्र के चारों पद सिंह राशि में आते हैं जिससे सिंह राशि के स्वामी सूर्य का प्रभाव मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर बहुत ही गहरा होता है. इन जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है. ये लोग महत्वाकांक्षाओं से भरे होते है और जहां जाते हैं अपना दबदबा बना लेते हैं. 

मघा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं
मघा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े स्वभिमानी होते हैं. हालांकि ये लोग धन को बहुत महत्व देते हैं. इन दो बातों के साथ ये जातक कभी समझौता नहीं करते हैं.उच्चवर्ग के लोगों से मेलजोल रहना, सरकार के लोगों के साथ व सरकारी तंत्र से मेलजोल रखना इन्हें अच्छा लगता है. आर्थिक मामलों में ये फूंक फूंककर कदम रखते हैं. जहां से धन का लाभ हो वहां से पूरा लाभ लेते हैं. आमतौर पर मघा नक्षत्र में जन्मे लोग ऊंचे पद पर काम करते हैं और इनके घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है. लग्जरी लाइफ जीना इनको बहुत पसंद होता है. 

मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों का पारिवारिक जीवन
मघा नक्षत्र में जन्मे लोग पारिवारिक परंपराओं को मामने वाले और उनका आदर करने वाले होते हैं. केतु के प्रभाव से दान करना, आध्यात्मिक होना इन्हें अच्छा लगता है. करियर की बात करें तो ये लोग एक जगह पर टिककर लंबे समय तक काम करना पसंद करते हैं. जहां काम करते हैं वहां लंबे समय तक टिक कर काम करते हैं. अधिकारियों के साथ ये जातक अच्छा तालमेल बनाकर रखते हैं. मघा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अति साहसी होती है. मघा नक्षत्र के जातकों को रक्त से जुड़ी बीमारी या अस्थमा होने आशंका रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

