Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Mool Nakshatra Born People: किसी जातक के व्यक्तित्व, उसकी सोच और उसके पूरे जीवन पर उसके जन्म के समय का नक्षत्र का गहरा प्रभाव होता है. इसी जन्म नक्षत्र से व्यक्ति के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती है जैसे उसका स्वभाव कैसा होगा और उसके लिए कौन सा करियर अच्छा हो सकता है. किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही होता है जिस नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण उसके जन्म के समय हो रहा था. इस कड़ी में हम जानेंगे कि 27 नक्षत्रों में से 19वें नक्षत्र मूल नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं और उन पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है.

मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

मूल नक्षत्र का स्वामी छाया ग्रह केतु है. मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे की पूजा करवाई जाती है ताकि नक्षत्र शांति हो सके. केतु का ग्रह का इन जातकों पर प्रभाव होता है. मूल नक्षत्र की राशि धनु है जिसके स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. जिससे इस जातकों पर गुरु बृहस्पति का भी विशेष प्रभाव होता है.

मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों कैसे होते हैं

मूल नक्षत्र में जन्मे लोग नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं. इन्हें विदेश जाने का मौका मिलता है. ये जातक थोड़े से हठी होते हैं. जिससे ये लोग अपना ही नुकसान करवा लेते हैं. मूल नक्षत्र में जन्म लोग मधुर स्वभाव के होते हैं और शांतिप्रिय होते हैं. विपरीत स्थिति में भी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं. कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि उसके हल के बारे में सोचते हैं. भगवान के प्रति आस्था रखते हैं. कई बार ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं.

मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

मूल नक्षत्र में जन्मे लोग पढ़ने में तेज होते हैं और रिसर्च काम में सफल होते हैं. मूल नक्षत्र में जन्मे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. ज्योतिष, पुलिस अधिकारी, व्यापारी अच्छे होते हैं. नेता बन सकते हैं या सलाहकार बन सकते हैं. ये जातक अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों का रिश्ता

मूल नक्षत्र में जन्मे लोग खुद पर भरोसा करते हैं, परिवार पर ये लोग बिल्कुल भी आश्रित नहीं होते और न ही लाभ की उम्मीद करते हैं. वैवाहिक जीवन सुख से बिताते हैं. हालांकि इन जातकों को अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होना पड़ता है. ये लोग मूडी किस्म के होते हैं और कई बार अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं.

मूल नक्षत्र में जन्में लोगों की अच्छी बातें

मूल नक्षत्र में जन्मे लोग मुश्किलों का सामना करने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं. ये जातक सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करते हैं. धन के बजाय सम्मान पाना अधिक पसंद करते हैं.

मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बातें

मूल नक्षत्र में जन्में लोग जिद्दी होते है और अपनी मनमानी करने से भी बाज नहीं आते हैं. गलत कार्यों के प्रति तुरंत आकर्षित हो जाते हैं और अपना ही जीवन खराब कर लेते हैं. अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं और तंत्र-मंत्र के चक्कर में भी पड़कर स्वास्थ्य और करियर दोनों बर्बाद कर लेते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

