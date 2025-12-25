Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोकैसे होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग, दैवीय कृपा पाने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

कैसे होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग, दैवीय कृपा पाने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Punarvasu Nakshatra Born People Personality: जानिए नक्षत्र की सूची के पांचवें नक्षत्र पुनर्वसु में जन्में लोग कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं. व्यक्तित्व संबंधी जरूरी बातों के में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:44 PM IST
Punarvasu Nakshatra Astrology
Punarvasu Nakshatra Astrology

Punarvasu Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म तिथि समय से लेकर दिन और राशि का गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह जातक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का भी उसके व्यक्तित्व और जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है. व्यक्ति के जीवन, उसकी सोच से उसके विचारों तक पर उसके जन्म के समय के नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है. ध्यान दें कि जन्म के समय चंद्रमा का संचरण जिस नक्षत्र में हो रहा होता है उस नक्षत्र को व्यक्ति का जन्म नक्षत्र मान लिया जाता है. आइए जानें पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में
पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं और इन नक्षत्र का राशि स्वामी बुध हैं. देवी अदिति इस नक्षत्र की देवी हैं. इस तरह पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों पर गुरु बृहस्पति का गहरा प्रभाव होता है और यह ग्रह  पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों को शुभ परिणाम देता है. पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोग पढ़ाकु और सदाचारी होते हैं. ये लोग थोड़े में ही संतुष्टि का भाव लाते हैं और भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं. यहां तक की भगवान से संबंधित एक एक परंपरा को ये लोग मानते हैं. आर्थिक रूप से ये जातक अधिक धन नहीं बचा पाते हैं. इन जातकों का व्यवहार इन्हें बहुत सम्मान दिलाता है. ये जातक समाज में बहुत सम्मान पाते हैं. इनका व्यवहार सौम्य होता है और ये लोग दूसरों का बहुत आदर करते हैं.

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोगों की अच्छी बातें
पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोग दिल के साफ होते हैं और हमेशा लोगों के लिए मदद का भाव रखते हैं. इन जातकों का आध्यात्म से गहरा जुड़ाव होता है. ये लोग खुद को बुरे विचारों से या बुरे लोगों से दूर रखते हैं. इन जातकों पर दैविय कृपा होती है जिससे हमेशा ये समस्याओं से आसानी से पार पा लेते हैं. इनमें ज्ञान कूट कूटकर भरा होता है. इन लोगों की यादाश्त बहुत अच्छी होती है और ये लोग शांत स्वाभाव के होते हैं. ये जातक सच बोलने से कभी डरते नहीं हैं.

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोंगों की बुरी बातें
साफ दिल के पुनर्वसु नक्षत्र के लोग कई बार अपनी बहुत पर्सनल बातों को भी सबके सामने बता देते हैं जो इनके परेशानि का कारण बन जाता है. गुरु, बुध और चंद्रमा (Chandrama) अगर दोषपूर्ण अवस्था में तो ये जातक अधिक कामुकता दिखाते हैं और इनकी समझ और बुद् पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है.

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोगों के लिए करियर
पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए मान-सम्मान बहुत महत्व रखता है ऐसे में ये जातक अच्छे लेखक और शिक्षक बनने की ओर अधिक आकर्षित होते हैं. इसके अलावा ज्यादातर बार कुछ और काम इनके करियर के लिए शुभ सिद्ध हो पाते हैं है जैसे पंडित बन जाना, न्यूजपेपर संबंधी काम, रेडियो और टीवी इंडस्ट्री में काम करना. 

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोगों का पारिवारिक जीवन
पुनर्वसु नक्षत्र के जातक परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और बड़ी ही शांति से अपने परिवार के साथ जीवन गुजारते हैं. ये जातक अपने माता-पिता और गुरु का बहुत सम्मान करते हैं. वैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल आती रहती है लेकिन इनकी सहनशीलता इनकी सभी परेशानियों का तोड़ है.

पुनर्वसु नक्षत्र में जन्में लोगों की सेहत
अगर पुनर्वसु नक्षत्र दोषपूर्ण स्थिति में हो तो जातक फेफड़े, छाती और पेट संबंधी दिक्कतों का शिकार हो सकते हैं. पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को अपने कान और गले का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अच्छी दिनचर्या और अच्छे खानपान से ये जातक स्वस्थ रह सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

