Purva Bhadrapada Nakshatra: विनम्र होते हैं पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purva Bhadrapada Nakshatra: विनम्र होते हैं पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purva Bhadrapada Nakshatra Born People Personality: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है. इस नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कौन सा करियर अच्छा होता है? ये सब कुछ हम आज की इस कड़ में जानते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:00 AM IST
Purva Bhadrapada Nakshatra Astrology
Purva Bhadrapada Nakshatra Born People: किसी जातक का व्यक्तित्व उसके जन्म नक्षत्र से बहुत प्रभावित होता है. उसके जन्म नक्षत्र से पता लगा सकते हैं कि उसका व्यवहार और स्वभाव कैसा है. किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही होता है जिसमें चंद्रमा का संचरण तब हो रहा था जब व्यक्ति का जन्म हुआ. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन और करियर कैसा होता है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक है जिसके स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में ये लोग बहुत ज्ञानी और दूसरों को राह दिखाने वाले लोग होते हैं. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र की राशि कुंभ और मीन राशि दोनों हैं. शुरू के तीन चरण कुंभ राशि में और एक मीन राशि में है. ऐसे में जातक पर कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि का विशेष प्रभाव होता है. इसी ग्रह के प्रभाव से जातक मेहनती होते हैं. वहीं मीन राशि के कारण जातक पर गुरु बृहस्पति का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग मूल्यों और नियमों को बहुत महत्व देते हैं. ये लोग अति विनम्र और मधुर बोलने वाले लोग होते हैं. इसकी खास बात है कि दूसरों को प्रेरित करने में माहिर होते हैं. हालांकि, इनका दोहरा चरित्र कई बार हिंसक और विनाशकारी भी हो जाता है. वैसे ये लोग  दृढ़ निश्चयी होते हैं बहुत शिक्षित होते हैं. ये शांतिप्रिय लोग किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते हैं. ये लोग बातूनी भी हो सकतें है. बेहतरीन टीम लीडर के साथ ही नैतिकता और ईमानदारी को निभाने वाले होते हैं. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वे लोग विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र करियर चुने तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यापार के मामले में ये लोग लकी होते हैं. काफी लकी होते हैं. ये इतने बुद्धिमान होते हैं कि सरकारी नौकरी भी पा लेते हैं. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का रिश्ता
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का पारिवारिक जीवन सामान्य ही होते हैं. ये लोग अच्छी पत्नी पाते हैं और इनके बच्चे भी स्वस्थ होते हैं. हालांकि, मां के साथ इनकी बहुत कम बनती है. पति पत्नी में साथ और प्यार दोनों होता है. महिलाएं गृह प्रबंधन अच्छे से करती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Dhanishtha Nakshatra: बहुत मिलनसार और साहसी होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Purva Bhadrapada Nakshatra

