Purva Falguni: कैसे होते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग, कला में रुचि रखने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purva Falguni: कैसे होते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग, कला में रुचि रखने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purva Falguni Nakshatra Born People Personality: जानिए नक्षत्र की सूची के 11वें नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में जन्में लोगों के करियर से लेकर उनके स्वभाव के बारे में. जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी विशेषताएं और खामियां क्या होती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:14 PM IST
Purva Falguni Nakshatra Astrology
Purva Falguni Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्मदिन से लेकर उसकी जन्म तिथि और उसकी राशि का गहरा असर होता है. इसी तरह व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र का व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन, उसकी सोच से उसके विचारों तक पर नक्षत्र अपना प्रभाव डालते हैं. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र को ही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र मान लिया जाता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से 11वें नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लेने वाले लोग किस तरह के होते हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है. ऐसे लोगों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में
27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लोग भाग्यशाली माने जाते हैं. ये जातक खूब सम्मान पाते हैं. शुक्र के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र के देवता भग हैं जो धन और समृद्धि के कारक है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म जातक कला और साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं और खुद को हमेशा विवादों से दूर रखते हैं. ये जातक शांति प्रिय होते हैं. ये जातक परिवार में या ऑफिस में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखे जाते जाते हैं. ये लोग नैतिकता को महत्व देते हैं और कभी भी बुरा काम नहीं करते हैं. ईमानदारी काऔर आर्थिक रूप से संपन्न जातक जीवन सुख में गुजारते हैं.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के रिश्ते
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग किसी भी रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं. आशावादी और भाग्यशाली होते हैं जिसके कारण इसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चलता है. ये जातक जीवनसाथी को बहुत महत्व देते हैं और प्रेमपूर्ण जीवन गुजारते हैं. हालांकि ये लोग कामुक भी बहुत होते हैं.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग नौकरी के बजाए बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. आत्मविश्वास से भरे होते हैं और एक्टिंग, म्यूजिक जैसी इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में काम करना इसके लिए अच्छा करियर विकल्प हो सकता है.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बातें 
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक दिखावा करने में माहिर होते हैं. इसके लिए ये लोग फिजूल खर्च करने से भी नहीं कतराते हैं. जल्द किसी भी बात पर गलत फैसला ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं. ये जातक बात बात पर रूठ जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में

Purva Falguni Nakshatra

