कैसे होते हैं पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग, धार्मिक प्रवृत्ति वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Pushya Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म तिथि, जन्म समय से लेकर जन्म का दिन और उसकी राशि का गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन, उसकी सोच से उसके विचारों तक पर उसके जन्म के समय वाले नक्षत्र का विशेष प्रभाव जीवन भर बना रहता है.ध्यान दें कि जन्म के समय चंद्रमा का संचरण जिस नक्षत्र में हो रहा होता है उस नक्षत्र को व्यक्ति का जन्म नक्षत्र मान लिया जाता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से आठवें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

पुष्य नक्षत्र में जन्में लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्रों में से माना जाता है लेकिन इस नक्षत्र में विवाह करना वर्जित बताया गया है. हालांकि बाकी सभी मांगलिक और शुभ कार्य किए जाते हैं. पुष्य नक्षत्र के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु बृहस्पति हैं और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है. पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है. जानिए इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में यहां. इस नक्षत्र के जातकों पर गुरु और शनि ग्रह का गहरा प्रभाव होता है. इन जातकों के लिए पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है. ये जातक बहुत धार्मिक होते हैं.

पुष्य नक्षत्र में जन्में लोगों के बारे में

पुष्य नक्षत्र में जन्में पुरुष विद्वान, बहादुर, शक्तिमान और आकर्षक होते हैं. शांत स्वभाव के ये लोग दिल के कोमल तो होते हैं लेकिन इनका मन स्थिर नहीं होता. बचपन तंगी से और जवानी काम करते हुए गुजरता है. इन जातकों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण देखा गया है. पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिला दयालु और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली होती है. मानसिक रूप से स्थिर और वैवाहिक जीवन में वफादार होती हैं. जीवन के शुरुआत में परेशानियां झेलती है लेकिन फिर सबकुछ संतुलित हो जाता है. पुष्य नक्षत्र के जातक जिद्दी, मतलबी और क्रोधी भी हो सकते हैं.

पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग खूब धन कमाते हैं और निवेश का बेहतर फल पाते हैं. ये जातक होटल इंडस्ट्री से लेकर रेस्टोरेंट के बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. फिटनेस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए और एक अनुशासित जीवन जीना चाहिए ताकि शनि ग्रह का शुभ प्रभाव इन पर पड़ता रहे. ये जातक एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं.

