ऐस्ट्रोकैसे होते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग, किन ग्रहों का होता है इन पर गहरा प्रभाव?

कैसे होते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग, किन ग्रहों का होता है इन पर गहरा प्रभाव?

Rohini Nakshatra Born People Personality: जानिए नक्षत्र की सूची के दूसरे नक्षत्र रोहिणी में जन्में लोग कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं. व्यक्तित्व संबंधी जरूरी बातों के में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:40 PM IST
Rohini Nakshatra Astrology
Rohini Nakshatra Astrology

Rohini Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति की राशि, राशि के ग्रह से लेकर उसके जन्म तिथि का उस पर गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसका विशेष प्रभाव भी व्यक्ति पर  होता है. व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व , उसकी सोच और विचारों को उसके जन्म के समय का नक्षत्र जीवनभर प्रभावित करता है. ध्यान दें कि जन्म के समय जिस नक्षत्र में चंद्रमा संचरण करता है उसे व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है. आइए जानें नक्षत्र की सूची के चौथे नक्षत्र रोहिणी में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

रोहिणी नक्षत्र के बारे में जानिए
आकाश मंडल के चौथे नक्षत्र रोहिणी 5 तारों का समूह है. रोहिणी नक्षत्र का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और इसका नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा है. जिससे इस नक्षत्र में जन्में लोगों पर इन दोनों ही ग्रह का प्रभाव गहरा होता है. रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण वृषभ राशि में होते हैं.

रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों की विशेषताएं
रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोग शुक्र के प्रभाव से फैशन प्रेमी होते हैं, इन नक्षत्र के पुरुष आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और इनकी शारीरिक बनावट भी सुडौल होती है. ये लोग  संगीत प्रेमी, मेहनती और महत्वाकांक्षी हो सकते हैं. बिजनेस में सफल रहते हैं और रचनात्मक कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं. वहीं महिलाएं अति सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली होती हैं जिन्हें फैशन की गहरी समझ होती है. इन महिलाओं में गुणों की कोई कमी नहीं रहती है. कुल मिलाकर महिला हों या पुरुष रोहिणी नक्षत्र के लोग बुद्धिमान होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं. ब्यूटी, म्यूजिक में रुचि रखते हैं.

दांपत्य जीवन के बारे में
रोहिणी नक्षत्र के लोग वैवाहिक जीवन में एक अच्छे साथी होते हैं. प्रेम के रिश्ते को भी बहुत गंभीरता से निभाते हैं. चंद्रमा के प्रभाव से ये लोग बहुत भावुक और अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होते हैं. हालांकि, देखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुंडली में दो विवाह के योग हो सकते हैं. कुल मिलाकर ये लोग अच्छे पति या पत्नी हो सकते हैं और अच्छे माता पिता भी हो सकते हैं. 

रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वास्थ्य
रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोग अच्छे स्वास्थ्य के धनी होते हैं लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर जातकों को रक्त संबंधित दिक्कतें हो सकती है. इन जातकों के लिए योग और व्यायाम करना वरदान की तरह काम करता है.

रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की अच्छे बातें
रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगो  संवेदनशील और सौम्य स्वभाव के होते हैं. ज्ञानी की तरह बात करते हैं और धर्म-कर्म में हिस्सा लेते हैं. करियर में प्रगति करते हैं और सामाज में सम्मान पाते हैं. 36 की उम्र से ये लोग अपने जीवन की उपलब्धियों को हासिल करने लगते हैं.

रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बातें
रोहिणी नक्षण के लोग जिद्दी हो सकते हैं. एक बार जो राय कायम करते हैं उससे हटते नहीं है. आरामपसंद और खर्चीला जीवन जीना पसंद करते हैं. रोहिणी नक्षत्र के लोग गुण की ओर कम और भोतिक सुंदरता की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं. कई बार ज्यादा चालाकी दिखाना इनके लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

