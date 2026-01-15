Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोShravana Nakshatra: ज्ञान का भंडार होते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Shravana Nakshatra: ज्ञान का भंडार होते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Shravana Nakshatra Born People Personality: श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग रचनात्मक होते हैं और ये लोग अपने आप में ही बहुत अलग व्यक्तित्व के धनी होते हैं. इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, उसका करियर और प्रेम जीवन कैसा होता है, इस बारे में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:45 PM IST
Shravana Nakshatra Born People
Shravana Nakshatra Born People

Shravana Nakshatra Born People: किसी जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका जीवन कैसा बीतेगा, वह धनी होगा या नहीं, उसका प्रेम जीवन सुखद होगा या नहीं,  इन सभी बातों के बारे में हम उस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से पता लगा सके हैं. इस बारे में ध्यान दें कि चंद्रमा व्यक्ति के जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि श्रवण नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति कैसा होता है और किन ग्रहों का प्रभाव इन लोगों पर बहुत गहराई से होता है. 

श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव
श्रवण नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है. जिसके कारण श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग माता के प्रति अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और मन से बहुत भावुक होते हैं. श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है जिसे ये जातक बहुत कर्मठ, न्यायप्रिय और मेहनती होते हैं. श्रव.ण नक्षत्र के स्वामी देवता भगवान विष्णु हैं

श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं
श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं. ये लोग परिश्रमी होते हैं जिसके दम पर ये लोग लगभग हर कार्य में सफल होते हैं. श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक दूसरों को परेशानि से निकालने के लिए सबसे आगे होते हैं. हर स्थिति में सहयोग के लिए अपने साथी के साथ खड़े होते हैं. ये लोग गजब के मल्टीटास्किंग होते हैं. आध्यात्म के प्रति इनका झुकाव होता है और ये लोग भगवान में गहरी आस्था रखते हैं. किसी के कहने पर भी ये अपनी बातों या अपने निर्णय को नहीं बदलते हैं. साफ सफाई इन्हें बहुत पसंद होता है.

श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग करियर में के  30 साल की उम्र के बाद ही स्थिर हो पाते हैं. आयात-निर्यात का काम इनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. ये लोग अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं और पेट्रोलियम से जुड़े काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. शिक्षण के क्षेत्र में, गायन, संगीत से लेकर, ट्रांसपोर्ट आदि के काम में ये लोग अच्छी सफलता हासिल करते हैं.

श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रेम जीवन
श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. रिश्तों पर ध्यान न देने से ये लोग प्रेम जीवन से लेकर वैवाहिक जीवन को खराब कर लेते हैं. हालांकि ये लोग प्रेम में दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं. महिला जातक पति से बहुत प्रेम करती हैं. श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर सुखद होता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

