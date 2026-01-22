Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोआर्थिक रूप से संपन्न होते हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Uttara Bhadrapada Nakshatra Born People Personality: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है. इस नक्षत्र में जन्मे जातक जीवन कैसे गुजारते हैं, आइए इस बारे में सारी जानकारी हालिस करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:31 PM IST
Uttara Bhadrapada Nakshatra
Uttara Bhadrapada Nakshatra

Uttara Bhadrapada Nakshatra Born People: किसी जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका जीवन किस तरह से बीतेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है. जातक का जन्म नक्षत्र उसके जीवन को बहुत प्रभावित करता है. उसके जन्म नक्षत्र से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार और स्वभाव कैसा होगा. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वो होता है जिसमें चंद्रमा का संचरण उस समय होता है जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है. इस कड़ी में जानेंगे कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति कैसा होता है और उसका व्यक्तित्व कैसा होता है. पारिवारिक जीवन से लेकर रिश्ते कैसे होते हैं. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक पर कौन से ग्रह अपना गहरा प्रभाव डालते हैं आइए जानें.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक है जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ऐसे में इन जातक पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. ये जातक बहुत मेहनती होते हैं. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन राशि हैं. ऐसे में जातक पर मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है. जिससे ये जातक किसी विषय के बडे़ ज्ञानी हो सकते हैं. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के देवता अहिर्बुध्रय है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग ईमानदार और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं. दोस्तों पर जान छिड़कते हैं. किसी भी मामले को लेकर निष्पक्ष होते हैं. जिससे ये लोग एक के बाद एक सफलता पाते हैं. ये जातक समझदार और ज्ञानी होते हैं. बुद्धिमता से भरे हुए और आत्मविश्वासी होते हैं. दयालु, भावनात्मक के साथ ही ये जातक उदार और पारिवारिक भी होते हैं. बोलने दक्ष होते हैं जिससे इन्हें लोग रुक रुककर सुनते हैं.  हालांकि, ये लोग कई बार स्वार्थी और गैर जिम्मेदार भी देखे गए हैं. ये जातक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वे लोग शिक्षा, प्रशासन से लेकर वित्त, इंजीनियरिंग आदि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. लेखन, ज्योतिष आदि में इनको गहन ज्ञान होता है. ये लोग शोधकर्ता हो सकते हैं और प्रोफेसर, शिक्षक, सलाहकार का करियर भी इसके लिए अच्छा होता है. 42 वर्ष के बाद की आयु से ये जातक सफलता पाते हैं और संतुष्टि से जीवन बिताते हैं.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रेम जीवन
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के जातक प्रेम के रिश्ते में और वैवाहिक जीवन में स्थिर होते हैं. वफादार और समझदार होते हैं. शुरुआत में इन जातकों के साथ रिश्ता रखना नीरसता भरा हो सकता है लेकिन विवाह के बाद ये लोग अपने जीवनसाथी के साथ समृद्ध और सामंजस्य पूर्वक अपना जीवन गुजारते हैं. ये जातक आध्यात्मिक व गहरे संबंध रखना अधिक पसंद करते हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

