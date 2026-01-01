Advertisement
trendingNow13060505
Hindi Newsऐस्ट्रोUttara Phalguni: कैसे होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग, अनुशासित रहने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Uttara Phalguni: कैसे होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग, अनुशासित रहने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Uttara Phalguni Nakshatra Born People Personality: जानिए नक्षत्र की सूची के 12वें नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे जातकों का जीवन कैसा होता है. इन जातकों का करियर, इनका स्वभाव कैसा होता है. जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये सबकुछ हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 01, 2026, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uttara Phalguni Nakshatra Born People
Uttara Phalguni Nakshatra Born People

Uttara Phalguni Nakshatra Born People: किसी भी जातक के जीवन पर उसके जन्मदिन से लेकर उसकी जन्म तिथि का गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे ही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र का भी उसे सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. व्यक्ति के जीवन, उसके विचारों से लेकर उनके व्यक्तित्व तक पर नक्षत्र अपना प्रभाव डालते हैं. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति का क्या नक्षत्र है इसका पता इस तरह से लगाया जाता है कि उसके जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में हैं. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से 12वें नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं और उनके व्यक्तित्व पर उनके इन नक्षत्र का किस तरह का प्रभाव होता है, इससे कौन से ग्रह संबंधित हैं.

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं. धार्मिक होते हैं और इसका जीवन सुखमय होता है. विलासिता में जीवन बिताते हैं. हालांकि कई बार इन्हें अकेलेपन भी महसूस होता है. हर काम को सक्रियता से और योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं. ये लोग एक अच्छे रणनीतिकार होते हैं. जो इन्हें हर क्षत्र में सफल बनाता है. 

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है?
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगमजबूत, स्वतंत्र, मेहनती और किस्मत वाले होते हैं. ये लोग अनुशासित होते हैं और साफ सफाई पसंद करते हैं. धोखा देने की इसकी सोच नहीं होती और तो ये लोग किसी को हनि पहुंचाने की सोच सकते हैं. ये लोग बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी बड़ी ही आसानी से माफ कर देते हैं. हालांकि सिद्धांतों से समझौता करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है. जीवनसाथी के साथ इस जातक रोमांटिक रहते हैं. खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का करियर कैसा होता है?
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक करियर में ऊंचाई को छूते हैं और आत्मनिर्भर रहते हैं. परिवार हो या प्रोफेशनल काम हो, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं. अपने जीवन में ये लोग बिना किसी की मदद के ही आगे बढ़ते हैं. इसके लिए शिक्षक बनना या प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाना शुभ परिणाम देता है.

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बात
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जल्द गुस्सा करते हैं और बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं. जिसके लिए इन्हें पछताना पड़ जाता है. ये जातक धैर् नहीं रखते हैं और दिखावा करने में माहिर होते हैं. जिससे इसके जीवन में असंतुलन बना रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Samudrik Shastra: नाखूनों पर तिल होना देता है कई तरह के संकेत, जानिए एक एक नाखून के तिल का मतलब! 

और पढ़ें- Venus Mountain: क्या बताता है हथेली का शुक्र पर्वत, जानें इस पर बने त्रिभुज से लेकर द्वीप जैसे निशान के संकेत!

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

uttara phalguni nakshatra

Trending news

कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास