Uttarashada Nakshatra: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं थोड़े अहंकारी, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Uttarashada Nakshatra Born People: किसी जातक का व्यक्तित्व, उसका जीवन और उसके जीवन के अन्य क्षेत्र कैसे होंगे यह उस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से भी जाना जा सकता है. ध्यान दें कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में व्यक्ति के जन्म के समय गोचररत होता है उस नक्षत्र को ही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहा जाता है. आइए इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति कैसा होता है और किन ग्रहों का प्रभाव इन लोगों पर बहुत गहराई से होता है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 20वां है जिसके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं. जिसके कारण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर सूर्य का गहरा प्रभाव होता है. ये जातक आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से भरे होते हैं. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु और मकर है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण धनु और बाकी के तीन चरण मकर राशि के हैं जिससे जातक पर धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति का गहरा प्रभाव होता है जिससे ये जातक ज्ञान के भंडार होते हैं. वहीं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है जिसे ये जातक बहुत मेहनती होते हैं.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक आकर्षक और मिलनसार होते हैं. जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाते हैं और ईमानदार होते हैं. मेहनती और बुद्धिमान ये जातक हर तरह के कार्यों को करने माहिर होते हैं. गलत कार्य से दूरी बरतते हैं. ये थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और आसानी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है. दयालु और सरल स्वभाव के ये लोग हर किसी का सम्मान करते हैं और दूसरों से सम्मान पाते भी हैं. ये लोग आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को करियर के मामले में हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इन्हें बहुत जल्दी धोखा मिलता है. बढ़ती उम्र के साथ करियर के लिए चिंतित रहते हैं. लेखन या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना इसके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. सलाहकार, बैंकिग क्षेत्र से लेकर शोधकर्ता जैसे काम इसके करियर के लिए अच्छा हो सकता है.

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक की बुरी बात

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक कई बार अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपना ही नुकसान करवा लेते हैं. इनकी सबसे बड़ी बुराई अहंकार ही है जो इन पर ही नकारात्मकता प्रभाव डालते हैं. इन्हें कई बार अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता जिससे ये अपना ही नुकसान कर बैठते हैं.

