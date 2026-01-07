Vishakha Nakshatra: आशावादी होते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Vishakha Nakshatra Born People: किसी जातक के जीवन पर उसके जन्म के समय का नक्षत्र विशेष रूप से प्रभावित करता है. जन्म नक्षत्र का जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है. इसी जन्म नक्षत्र से ये भी पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का स्वभाव, उसका करियर कैसा है. उसका व्यक्तित्व कैसा है इसे जन्म नक्षत्र से जाना जा सकता है. व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही होता है जो नक्षत्र व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा में गोचररत हो. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से 16वें नंबर के विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं. इस जातकों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है.

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं?

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग ऊर्जावान और बुद्धिमान होते हैं. स्वभाव से आशावादी होते हैं और अंधविश्वासी लोग इन्हें नहीं पसंद होते हैं. परंपराओं को निभाने वाले ये जातक परिवार को साथ लेकर चलते हैं. विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग हर रिश्ते का सम्मान करते हैं और इन्हें पशु-पक्षियों और प्रकृति के लिए प्रेम रखते हैं. महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं. ये जातक दृढ़ निश्चय होकर काम करते है और काम को सफल करते हैं. ये जातक रचनात्मक होते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं. गलत काम करने से हमेशा बचते हैं. महिला जातक मधुर वाणी वाली और सौम्य होती है. तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. दोस्त चुनते समय ये लोग सावधान रहने है.

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर गुरु बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव होता है क्योंकि विशाखा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति है. गुरु ज्ञान, धन और आध्यात्म के कारक हैं. ऐसे में ये जातक भी ज्ञान के सागर होते हैं. विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्र और अग्निदेव हैं. जो शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं. शु्क्र ग्रह की तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण है और अंतिम का चरण मंगल की वृश्चिक राशि में आते हैं. जिससे इन जातकों पर शुक्र और मंगल ग्रह का प्रभाव होता है.

विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वालों का करियर

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं. बोलने और बातचीत करने में माहिर होते हैं ऐसे में अगर बोलने वाले काम में करियर बनाएं तो सफल होंगे. ये जातक खर्चिले होते हैं. इन जातकों के लिए बैंकिंग और राजनीति क्षेत्र सबसे अच्छा हो सकता है. महिलाओं के फैशन, मीडिया, ट्रैवलिंग का काम लाभ और तरक्की दे सकता है.

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों के संबंध

विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग मां के प्रति बहुत लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं. ये जातक आत्मनिर्भर होता हैं और जीवनसाथी के सहायक होते हैं और उनके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं. महिलाएं बहुत पारिवारिक होते हैं और पति से बहुत प्रेम करते हैं. सास-सुसर की बहुत परवाह करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

