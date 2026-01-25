Kundli Yog: रंक से राजा बनाने वाला 'हरिहर ब्रह्म योग', जानें इसके बनने के नियम और जीवन पर चमत्कारी प्रभाव

Advertisement
Harihar Brahma Yog in Kundli: हरिहर ब्रह्म योग कोई साधारण ग्रह युति नहीं है, बल्कि यह कुंडली के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों के मजबूत होने पर बनता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में यह योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव डाललता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:33 PM IST
Harihar Brahma Yog: ज्योतिष शास्त्र में हजारों योगों का वर्णन है, लेकिन कुछ योग इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे व्यक्ति के भाग्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं. इन्हीं में से एक दुर्लभ योग है- हरिहर ब्रह्म योग. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु (हरि) और संहारक शिव (हर) की संयुक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है, उसे जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता. ऐसे में आइए जानते हैं कुंडली में हरिहर ब्रह्म योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है.

कुंडली में कैसे बनता है हरिहर ब्रह्म योग

हरि (विष्णु) योग की स्थिति- कुंडली में 'हरि' तत्व हमारे संचय और सुरक्षा को दर्शाता है. जब द्वितीय भाव (धन भाव) का स्वामी कुंडली के 8वें, 12वें या फिर से दूसरे भाव के स्वामियों के साथ शुभ संबंध बनाता है, तो 'हरि' तत्व सक्रिय होता है. यह व्यक्ति को आर्थिक मजबूती और दीर्घायु प्रदान करता है.

हर (महादेव) योग की स्थिति

हर' तत्व सुख और शांति का प्रतीक है. इसके लिए चतुर्थ भाव (सुख स्थान) के स्वामी का मजबूत होना अनिवार्य है. जब चतुर्थेश कुंडली के 4थे, 9वें (भाग्य) या 12वें भाव में शुभ स्थिति में विराजमान होता है, तो व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है, जिससे उसे मानसिक शांति और भौतिक सुख मिलते हैं.

ब्रह्म योग की स्थिति

ब्रह्म तत्व सृजन और बुद्धि का प्रतीक है. ज्योतिष के अनुसार, यदि नवम भाव (भाग्य भाव) का स्वामी कुंडली के 1ले (लग्न), 10वें (कर्म) या 11वें (लाभ) भाव में स्थित हो, तो ब्रह्म योग पूर्ण होता है। यह व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और नेतृत्व की शक्ति देता है. जब किसी जातक की कुंडली में ये तीनों स्थितियाँ एक साथ मौजूद होती हैं, तब हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है.

यह भी पढ़ें: सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं ऐसे लोग! जानें कुंडली का पारिजात योग किस तरह संवार देता है किस्मत

जीवन पर 'हरिहर ब्रह्म योग' के प्रभाव और फायदे

इस योग को पूर्णता का योग कहा जाता है. ऐसा व्यक्ति वेदों, प्राचीन शास्त्रों और उच्च विद्या का गहन जानकार होता है. उसकी तार्किक शक्ति और ज्ञान समाज के लिए मिसाल बनता है. हरिहर ब्रह्म योग से प्रभावित जातक स्वभाव से अत्यंत दयालु, सत्यवादी और न्यायप्रिय होते हैं. उनकी वाणी में आकर्षण होता है, जिससे वे एक कुशल वक्ता के रूप में उभरते हैं.  ऐसे जातकों को जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त होती है. इन्हें न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि राजसी ठाट-बाट और समाज में उच्च पद भी प्राप्त होता है. इसके अलावा यह योग व्यक्ति को भौतिक सुख-सुविधाओं के बीच रहते हुए भी ईश्वर से जोड़े रखता है, जिससे उसे आंतरिक संतोष की अनुभूति होती है.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

