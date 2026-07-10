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कैसे बनता है मालव्य राजयोग जो रंक को भी बना देता है राजा, किस ग्रह से है इसका कनेक्शन? जानें

Malavya Rajyoga: मालव्य राजयोग का वैदिक ज्योतिष में बड़ा महत्व है. इस राजयोग का निर्माण कैसे होता है और किस ग्रह से इसका संबंध है? किसी की जन्मकुंडली में इस राजयोग का बनना जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है? आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 10, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:22 AM IST
कैसे बनता है मालव्य राजयोग जो रंक को भी बना देता है राजा, किस ग्रह से है इसका कनेक्शन? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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