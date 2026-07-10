/कैसे बनता है मालव्य राजयोग जो रंक को भी बना देता है राजा, किस ग्रह से है इसका कनेक्शन? जानें

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह की सूची में रखा गया है जो धन, वैभव, प्रेम, समृद्धि, सौंदर्य और सुख का कारक है. ध्यान दें कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है. इसी तरह एक राजयोग है मालव्य राजयोग जिसके प्रभाव से कोई बहुत गरीब व्यक्ति भी बहुत अमीर बन सकता है और इसी मालव्य राजयोग का संबंध शुक्र ग्रह से है.
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जन्मकुंडली में अगर मालव्य राजयोग यह बन जाता है जो जातक के जीवन में धन, वैभव, सुख, प्रेम से लेकर प्रतिष्ठा बनी रहती है और उसके व्यक्तित्व का आकर्षण कभी कम नहीं होता है. ऐसे में आइए इस मालव्य राजयोग के बारे में विस्तार से जानें.
जन्मकुंडली के लग्न से या चंद्र लग्न से शुक्र ग्रह जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में हो और स्वराशि वृषभ, तुला या अपनी उच्च राशि मीन में हो. इसके साथ ही शुक्र ग्रह पर अत्यधिक पाप ग्रहों का गंभीर रूप से प्रभाव न पड़ता हो और शुक्र की स्थिति मजबूत . ऐसी स्थिति में मालव्य राजयोग बनता है. मालव्य राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है जिसका शुक्र ग्रह से सीधा संबंध है. जिसके कारण व्यक्ति का सौंदर्य हमेशा दमकता रहता है, कलात्मक और धन से समृद्ध रहता है. प्रेम पाने में सफल होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भौतिक सुख प्राप्त होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समाज में खूब सम्मान पाते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदरता और व्यक्तित्व का आकर्षण बना रहता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वाणी प्रभावशाली होती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है.
मजबूत मालव्य राजयोग जिनकी कुंडली में होता वे लोग रचनात्मकता, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर फैशन, मनोरंजन, कला, संगीत आदि के क्षेत्र में खूब नाम और पैसा कमाते हैं. इंटीरियर डिजाइन, लग्जरी कारोबार जैसे कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी या होटल बिजनेस में इनको अपार सफलता मिलती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह की स्थिति की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह की स्थितियों का प्रभाव ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)