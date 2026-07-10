/कैसे बनता है मालव्य राजयोग जो रंक को भी बना देता है राजा, किस ग्रह से है इसका कनेक्शन? जानें

जन्मकुंडली के लग्न से या चंद्र लग्न से शुक्र ग्रह जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में हो और स्वराशि वृषभ, तुला या अपनी उच्च राशि मीन में हो. इसके साथ ही शुक्र ग्रह पर अत्यधिक पाप ग्रहों का गंभीर रूप से प्रभाव न पड़ता हो और शुक्र की स्थिति मजबूत . ऐसी स्थिति में मालव्य राजयोग बनता है. मालव्य राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है जिसका शुक्र ग्रह से सीधा संबंध है. जिसके कारण व्यक्ति का सौंदर्य हमेशा दमकता रहता है, कलात्मक और धन से समृद्ध रहता है. प्रेम पाने में सफल होता है.