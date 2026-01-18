Vasumati Yog: कुंडली में 'वसुमति योग' होने पर छप्पर फाड़कर बरसेगी दौलत, कुबेर देव रहते हैं मेहरबान

Vasumati Yog in Kundli: कुंडली का वसुमति योग एक अत्यंत कल्याणकारी योग है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाता है. यह योग दर्शाता है कि यदि आपके कर्म सही दिशा में हैं और ग्रहों का साथ है, तो आर्थिक बाधाएं आपको कभी नहीं रोक सकतीं.
Vasumati Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति और भावों के मेल से लगभग 300 से अधिक शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता है. गजकेसरी और बुधादित्य जैसे प्रचलित योगों के बीच एक अत्यंत प्रभावशाली योग है- वसुमति योग. यह योग व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि और सफलता का द्वार खोलता है. इसके अलावा इस योग का प्रभाव नौकरी और व्यापार पर भी देखने को मिलता है. जो लोग नौकरीपेशा हैं या कोई बिजनेस डील करते हैं, उनकी कुंडली में यह योग बनता है तो उन्हें जॉब में जबरदस्त तरक्की और व्यापार में खूब आर्थिक संवृद्धि होती है.ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में वसुमति योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.
कुंडली में कैसे बनता है वसुमति योग?
ज्योतिष में 'वसुमति' या 'वसुमन' का अर्थ धन-धान्य से संपन्न होना है. इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली के उपचय भावों (तीसरे, छठे, दसवें और 11वें घर) में शुभ ग्रह स्थित हों. यह योग लग्न (प्रथम भाव) या चंद्रमा, दोनों में से किसी से भी देखा जा सकता है. अगर बुध, बृहस्पति (गुरु), शुक्र और शुभ चंद्रमा कुंडली के 3, 6, 10 या 11वें भाव में विराजमान हों, तो वसुमति योग सक्रिय होता है. उपचय भाव वृद्धि के भाव माने जाते हैं. जब शुभ ग्रह इन स्थानों पर बैठते हैं, तो वे जातक की उन्नति और भौतिक सुखों को कई गुना बढ़ा देते हैं.
वसुमति योग का प्रभाव और लाभ
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह योग व्यक्ति को धनवान बनाता है. यह न सिर्फ आमदनी के स्रोत खोलता है, बल्कि संचित धन में भी वृद्धि करता है. ऐसे जातक अपनी मेहनत का पूरा-पूरा फल प्राप्त करते हैं और उन्हें फालतू के खर्चों से मुक्ति मिलती है.
व्यक्तित्व और कार्य कुशलता
वसुमति योग में जन्मा व्यक्ति अपने कार्यों में अत्यंत निपुण और चतुर होता है. साहस, जिम्मेदारी और समझदारी इनके व्यक्तित्व के मुख्य गुण होते हैं. अपनी योग्यता के बल पर ये समाज में मान-सम्मान और उच्च पद प्राप्त करते हैं. अगर दि किसी व्यक्ति की कुंडली में 'दरिद्र योग' जैसा कोई अशुभ संयोग हो, तो वसुमति योग की उपस्थिति उसके दुष्प्रभावों को कम या समाप्त करने की क्षमता रखती है.यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.
शत्रुओं पर विजय और निरंतर प्रगति
इस योग के प्रभाव से जातक के शत्रु चाहकर भी उसका नुकसान नहीं कर पाते. जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी सफलता का ग्राफ भी ऊपर जाता है. अच्छी आदतों और शुभ कर्मों के साथ, यह योग व्यक्ति को करोड़पति बनने की क्षमता प्रदान करता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)