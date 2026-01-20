Kunldi Yog: क्या आपकी कुंडली में है पारिजात राजयोग? जानें कैसे यह योग दिलाता है अपार धन, मान-सम्मान और दीर्घायु

Advertisement
Kunldi Yog: पारिजात योग स्थिरता का प्रतीक है. यह रातों-रात सफलता देने के बजाय व्यक्ति को एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जिससे उसका साम्राज्य लंबे समय तक टिका रहता है. अगर आपकी कुंडली में लग्नेश और उसका स्वामी बली हैं, तो आप निश्चित ही एक असाधारण जीवन जीने के लिए जन्मे हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:38 PM IST
Parijat Rajyog in Kundli: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और दृष्टि से अनेक शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता है. जहां गजकेसरी, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण और पंच महापुरुष योग (शश, मालव्य, हंस आदि) जीवन को खुशहाली से भर देते हैं, वहीं चांडाल, विषयोग या केमद्रुम योग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं. इन्हीं दिव्य योगों की श्रेणी में एक अत्यंत प्रभावशाली नाम है- 'पारिजात राजयोग'. कहा जाता है कि कुंडली में बनने वाला यह राजयोग धन और ऐश्वर्य से जुड़ा होता है. जिन जातकों को कुंडली में पारिजात राजयोग बनता है, उन्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पारिजात राजयोग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

कैसे बनता है पारिजात योग? 

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, पारिजात योग का निर्माण सिर्फ एक ग्रह से नहीं, बल्कि ग्रहों की एक शृंखला से होता है. इसके बनने की मुख्य शर्त लग्नेश (प्रथम भाव का स्वामी) की स्थिति पर निर्भर करती है. सबसे पहले देखें कि कुंडली का लग्नेश किस राशि में बैठा है. उस राशि के स्वामी को देखें कि वह कुंडली में कहां स्थित है. अगर उस राशि का स्वामी या उसकी नवमांश राशि का स्वामी कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7, 10) या त्रिकोण भावों (1, 5, 9) में स्थित हो, तो पारिजात योग बनता है. जब लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का अधिपति कुंडली के सबसे मजबूत घरों (केंद्र या त्रिकोण) में या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, तो यह राजयोग जातक को शिखर पर ले जाता है.

जीवन पर पारिजात योग के चमत्कारी प्रभाव

राजसी जीवन और ऐश्वर्य- इस योग वाला व्यक्ति रंक के घर जन्म लेकर भी अपनी मेहनत और भाग्य के दम पर राजा के समान वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है. उसे समस्त भौतिक सुख-सुविधाएं और वाहन सुख प्राप्त होता है.

सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान- ऐसे जातकों की समाज में एक विशिष्ट पहचान होती है. अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता के कारण ये समाज में पूजनीय होते हैं और उच्च पदों पर आसीन होते हैं. 

लगातार सफलता और भाग्य का साथ- पारिजात योग से प्रभावित व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है, उसमें उसे सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है. भाग्य का प्रबल साथ मिलने के कारण इनकी उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं.

खास शौक और पशु प्रेम- प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इस योग के प्रभाव से जातक को पशुओं से विशेष लगाव होता है. आधुनिक संदर्भ में इसे आलीशान वाहनों या पालतू जीवों (जैसे घोड़े या महंगे ब्रीड के पालतू जानवर) के शौकीन होने के रूप में देखा जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

#astrology

