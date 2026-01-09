Jyeshtha Nakshatra: आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Jyeshtha Nakshatra Born People: किसी जातक के जीवन पर उसके जन्म के समय का नक्षत्र का गहरा प्रभाव होता है. जातकों पर शुभ अशुभ रूप से यह नक्षत्र जीवनभर प्रभावित करता है. इसी जन्म नक्षत्र से व्यक्ति के स्वभाव, उसके व्यक्तित्व और उसके करियर के बारे में पता लगाया जा सकता है. ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही है जिस नक्षत्र में व्यक्ति के वक्त चंद्रमा का संचरण हो रहा था. 27 नक्षत्रों में से 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र है. आइए जानें ये जातक कैसे होते हैं और इन पर किन ग्रहों का गहरा प्रभाव रहता है.

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं

ज्येष्ठा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 18वां है. ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं. स्वभाव से बहुत गंभीर होते हैं. ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग किसी की बातों में नहीं आते हैं. अपनी इच्छा के अनुसार ही वे अपना सारा काम करते हैं. ओपन माइंड के ये लोग कई बार हड़बड़ी में ही काम करते हैं या हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं जो इन जातकों के लिए नुकसानदायक हो जाता है.

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं, ऐसे में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग बुध के प्रभाव से दिमाग से तेज होते हैं और व्यापार अच्छा करते हैं और इनकी वाणी मधुर होती है. ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है जो मंगल की स्वामित्व वाली राशि है. ऐसे में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर मंगल का भी गहरा प्रभाव होता है. जिससे ये जातक ऊर्जावान होते हैं.



ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं. समय के पाबंद होते हैं और व्यर्थ की बातें करने से बचते हैं. नौकरी और बिजनेस जो भी ये लोग करते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं. ज्यादातर डिफेंस से जुड़ा करियर इसके लिए एक अच्छा विकल्प होता है.

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों का रिश्ता

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों को घर परिवार से कोई खास मदद नहीं मिलती है. महिलाएं पति पर हावी रहती हैं और गृहस्थ जीवन को सुखद बनाए रखती हैं और लाइफ को अच्छे से मैनेज करती हैं. ससुराल पक्ष की ओर हालांकि इनको परेशानी होती है.

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों की अच्छी बुरी बात

ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग शांत और सहज होते हैं. लेकिन ये जातक क्रोध करते हैं तो अपने लोगों को भी परेशान कर देते हैं. ये जातक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपने सामने वाले पर हावी हो जाते हैं. इनका तीव्र स्वभाव इनका ही नुकसान करा देते हैं.

