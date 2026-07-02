वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई में आ रहा है आलस? कहीं आप भी तो नहीं फंसे 'साउथ वेस्ट' दिशा के वास्तु जाल में?

क्या आपका मन भी आजकल काम में नहीं लग रहा है, जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं, तो क्या आपको बहुत जल्दी आलस आ जाता है. अगर ऐसा है, तो इसके पीछे आपके घर की दिशा का एक बड़ा दोष हो सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर का हर कोना हमारे दिमाग और करियर पर सीधा असर डालता है. अगर आप अपने घर की साउथ-वेस्ट यानी दक्षिण-पश्चिम दिशा में बैठकर काम या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अनजाने में एक बड़े वास्तु जाल में फंस चुके हैं.
वास्तु शास्त्र में दक्षिण-पश्चिम दिशा को बहुत भारी माना जाता है. इस दिशा का स्वभाव ठहराव और स्थिरता का होता है. ये कोना घर के मुखिया के सोने या भारी सामान रखने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है.
जब आप इस दिशा में अपनी स्टडी टेबल या वर्क स्टेशन बनाते हैं, तो वहां की ऊर्जा आपके दिमाग को धीमा कर देती है. इसकी वजह से आपको हर समय सुस्ती महसूस होने लगती है. आपका काम करने का मन नहीं करता और धीरे-धीरे आपके करियर की रफ्तार भी थम जाती है.
अगर आप इस आलस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो तुरंत अपनी दिशा बदलें. वास्तु के अनुसार, पढ़ाई और नौकरीपेशा लोगों के लिए नार्थ-ईस्ट यानी उत्तर-पूर्व दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है.
इस दिशा को ईशान कोण भी कहते हैं, जहां से सबसे ज़्यादा सकारात्मक और ताज़ा ऊर्जा आती है. इस दिशा में बैठकर काम करने से आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है. चीजें जल्दी समझ में आती हैं और एकाग्रता यानी फोकस बहुत अच्छा बनता है. अगर आप छात्र हैं, तो आपको इसी दिशा को चुनना चाहिए.
इसके अलावा आप अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा का भी चुनाव कर सकते हैं. उत्तर दिशा को धन और अवसरों के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है. इस दिशा में बैठकर काम करने से करियर में तरक्की के नए-नए रास्ते खुलते हैं.
वहीं पूर्व दिशा सूर्य देव की है, जो हमें ऊर्जा और मान-सम्मान देती है. इन दोनों दिशाओं में से किसी भी तरफ अपना चेहरा करके बैठने से आलस कोसों दूर भाग जाता है. काम का प्रेशर होने पर भी आप थकावट महसूस नहीं करेंगे और आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी.
दिशा बदलने के साथ ही कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. काम या पढ़ाई करते समय कभी भी आपका चेहरा दीवार की तरफ बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए. आपके सामने थोड़ी खुली जगह होनी चाहिए, जिससे नए विचार दिमाग में आ सकें.
साथ ही अपनी टेबल पर बेवजह का कबाड़ या फालतू कागज़ात जमा न होने दें. इस तरह के छोटे-छोटे वास्तु बदलाव करके आप अपने वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई को बहुत आसान बना सकते हैं. ऐसा करने से आलस गायब हो जाएगा और आपका करियर फिर से रफ्तार पकड़ लेगा.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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