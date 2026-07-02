Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई में आ रहा है आलस? कहीं आप भी तो नहीं फंसे साउथ वेस्ट दिशा के वास्तु जाल में?

वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई में आ रहा है आलस? कहीं आप भी तो नहीं फंसे 'साउथ वेस्ट' दिशा के वास्तु जाल में?

घर की दक्षिण पश्चिम दिशा भारीपन और ठहराव की होती है, जहां बैठकर काम या पढ़ाई करने से आलस आता है और करियर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. आज हम इस स्टोरी में बताएंगे कि किस दिशा में बैठकर आप काम या पढ़ाई कर सकते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 02, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:50 PM IST
वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई में आ रहा है आलस? कहीं आप भी तो नहीं फंसे 'साउथ वेस्ट' दिशा के वास्तु जाल में?

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नीट को लेकर संसदीय पैनल की बैठक: MBBS, AYUSH और Nursing के लिए अलग परीक्षा की मांग
NEET 202644 min ago
2
Ghaziabad News44 min ago
3
Amarnath Yatra 202658 min ago
4
Whatsapp1 hr ago
5
Gold1 hr ago