Love Astrology : जिंदगी में सच्‍चा प्‍यार मिलेगा या नहीं, मिल भी जाए तो जीवन भर साथ रहेगा या नहीं. हस्‍तरेखा शास्‍त्र से ये जाना जा सकता है कि आपका पार्टनर लॉयल है या नहीं. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य और हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता बता रहे हैं हाथ की  कौनसी रेखाएं पार्टनर की वफादारी बताती हैं.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:38 AM IST
आपका पार्टनर वफादार है या नहीं? हाथ की रेखाएं खोलती हैं रिश्तों के राज 

Palmistry Love Line : आजकल रिलेशनशिप से जुड़े मसले कई लोगों की जिंदगी में बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं. रिश्‍ते जितनी रफ्तार से बन रहे हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी रहे हैं. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि उसका पार्टनर उसके प्रति लॉयल या वफादार है या नहीं. हस्‍तरेखा शास्‍त्र में हथेली की कुछ रेखाओं और पर्वत से जान सकते है कि पार्टनर लॉयल होगा या नहीं. आपका पार्टनर रिश्ता निभाने वाला होगा या नहीं, रिश्ते में प्‍यार सच्चा होगा या सिर्फ दिखावा करने वाला होगा?

हथेली की रेखाओं से जानें पार्टनर की वफादारी 

हाथ की ये स्थितियां बताती हैं कि पार्टनर लॉयल मिलेगा या नहीं. ये स्थितियां आप अपने हाथ में भी चैक कर सकते हैं और पार्टनर के हाथ में भी. 

विवाह रेखा (मैरिज लाइन) - विवाह रेखा छोटी ऊंगली के नीचे, हथली के किनारे होती है. यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि रिश्ते में कमिटमेंट को भी दर्शाती है. अगर विवाह रेखा साफ, टूटी या कटी ना हो, लंबी और हल्की ऊपर उठी हुई दिखे तो ऐसे लोग रिश्ते को समय और सम्मान देते है. वहीं हृदय रेखा की ओर झुकी हुई विवाह रेखा रिश्ता टूटने या वफादारी में कमी के संकेत देती है. 

हृदय रेखा (हार्ट लाइन) - हृदय रेखा साफ, गहरी, बिना कटी फटी हो और रेखा में चेन या बार-बार टूटन ना हो तो ऐसे व्‍यक्ति को भी वफादार पार्टनर मिलता है. उनके दिलों में गहरा लगाव होता है. वहीं हृदय रेखा पर द्वीप हो, रेखा कटी या टूटी हो तो रिश्ते में धोखा मिलने के संकेत होते हैं. ये स्थिति भावनात्मक अस्थिरता या रिश्ता टूटने के संकेत देती है. 

गुरु पर्वत पर X - तर्जनी ऊंगली के नीचे गुरु पर्वत होता है, यदि यह उभरा हुआ हो और उस पर X का निशान दिखाई दे तो व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार होता है. 

शुक्र पर्वत - शुक्र पर्वत साफ और संतुलित रूप से उभरा हो तो प्यार में सफलता मिलती है, पार्टनर सच्चा और आपकी ओर आकर्षित होता है. 

दोहरी विवाह रेखा - वहीं अगर हाथ में दो या ज्यादा विवाह रेखा हो तो इसका मतलब हमेशा दो शादियां नहीं होता. बल्कि यह संकेत देता है कि व्यक्ति के एक से ज्यादा भावनात्मक संबंध हो सकते हैं. 

हृदय रेखा - हृदय रेखा लंबी हो और तर्जनी ऊंगली के नीचे समाप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति प्यार में समर्पित और सच्चे होते है 

शुक्र पर्वत - शुक्र पर्वत अधिक उभरा हुआ हो और उस पर छोटी छोटी रेखाओं का जाल बना हो तो व्यक्ति हर किसी की तरफ आकर्षित हो जाता है. ऐसे लोगों के विवाहेतर सम्बन्ध होते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Palmistry

