Rajyoga in kundli: ज्योतिष शास्त्र की सबसे प्रामाणिक और प्राचीन किताब बृहत पराशर होराशास्त्र में कुंडली के राजयोगों का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है. महर्षि पराशर ने इस महान ग्रंथ में बताया है कि इंसान के जन्म के समय ग्रहों की चाल उसके पूरे जीवन की दिशा तय करती है. बहुत से लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि उनके भाग्य में सुख सुविधाएं या सरकारी नौकरी है या नहीं.
इस प्राचीन किताब के नियम इतने आसान हैं कि आप अपनी कुंडली देखकर खुद भी इन खास योगों की पहचान कर सकते हैं. कुंडली में राजयोग का मतलब सिर्फ राजा बनना नहीं होता, बल्कि इसका सीधा अर्थ जीवन में खूब मान सम्मान, बड़ा पद और अपार धन दौलत मिलना होता है.
बृहत पराशर होराशास्त्र के अनुसार कुंडली में राजयोग को समझने के लिए सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण भावों को देखना चाहिए. आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और दसवें घर को केंद्र माना जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का स्थान कहते हैं. वहीं कुंडली का पांचवां और नौवां घर त्रिकोण कहलाता है, जिसे माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है.
जब भी केंद्र के स्वामियों का संबंध त्रिकोण के स्वामियों के साथ बनता है, तो कुंडली में एक बेहद मजबूत राजयोग का निर्माण होता है. अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो आपको जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है. ऐसे लोगों को बहुत ही कम उम्र में भूमि, भवन और वाहन का पूरा सुख मिल जाता है.
अब बात करते हैं उस खास योग की जो इंसान को सरकारी नौकरी या राजनीति में ऊंचा मुकाम दिलाता है. ज्योतिष की इसी प्रामाणिक किताब में बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र और उच्च पद के लिए सूर्य और मंगल ग्रह का मजबूत होना सबसे जरूरी है. आपकी कुंडली का दसवां घर करियर और आजीविका का मुख्य स्थान होता है.
अगर इस दसवें घर में सूर्य देव अपनी उच्च राशि में बैठे हों, तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने के बहुत मजबूत योग बनते हैं. इसके साथ ही यदि दसवें भाव में मंगल ग्रह मौजूद हो, तो व्यक्ति सेना, पुलिस या प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ऊंचा अधिकारी बनता है. ऐसे लोगों की समाज में एक अलग ही धाक होती है और वे राजा की तरह जीवन जीते हैं.
प्राचीन ग्रंथों में पंच महापुरुष योग को भी सबसे बड़ा और अचूक राजयोग माना गया है. ये खास योग मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के बलवान होने पर बनता है. उदाहरण के लिए यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र में अपनी खुद की राशि या उच्च राशि में बैठे हों, तो इसे 'हंस योग' कहा जाता है. इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी और समाज का मार्गदर्शक बनता है.
इसी तरह यदि शनि देव केंद्र में मजबूत होकर बैठे हों, तो 'शश योग' बनता है. यह योग इंसान को अपार धन, संपत्ति और राजनीति में बहुत बड़ी सफलता दिलाता है. ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं और उनका नाम इतिहास में दर्ज होता है.
अपनी कुंडली देखते समय सिर्फ ग्रहों के स्थान को ही नहीं, बल्कि उनकी डिग्री और शक्ति को भी देखना बहुत जरूरी होता है. 'बृहत पराशर होराशास्त्र' के अनुसार यदि कोई राजयोग बनाने वाला ग्रह राहु केतु या किसी पापी ग्रह के प्रभाव में है, तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है.
इसके अलावा ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का समय भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है. जब आपकी कुंडली के सबसे मजबूत और शुभ ग्रह की महादशा शुरू होती है, तो सोया हुआ भाग्य भी अचानक जाग उठता है. इसलिए अपनी कुंडली के इन शुभ संकेतों को पहचानें और सही समय पर सही दिशा में मेहनत करके अपने सपनों को सच करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)