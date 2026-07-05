नकली रत्न की पहचान कैसे करें? घर पर टेस्ट करने के आसान और अचूक देसी तरीके

आजकल बाजार में असली रत्नों के नाम पर नकली पत्थरों का खेल बहुत बढ़ गया है. लोग महंगे दाम देकर मूंगा, पुखराज या नीलम खरीदते हैं, लेकिन कई बार उन्हें कांच या प्लास्टिक थमा दिया जाता है.
रत्नों की शुद्धता की जांच वैसे तो लैब में ही होती है, लेकिन कुछ पुराने और देसी तरीके भी हैं जो बड़े काम आते हैं. हमारे बड़े बुजुर्ग इन तरीकों का इस्तेमाल करके पल भर में असली और नकली का फर्क जान लेते थे.
आइए जानते हैं कि आप घर बैठे पानी, दूध और सूरज की रोशनी से कैसे असली रत्न की पहचान कर सकते हैं.
असली रत्न की पहचान करने का सबसे पहला और सरल तरीका पानी का है. इसके लिए आपको कांच के एक साफ गिलास में सादा पानी भरना होगा. अब अपने रत्न को उस पानी के गिलास में धीरे से डाल दें.
यदि रत्न असली होगा, तो उसमें से निकलने वाली किरणें पानी में अलग से चमकती हुई दिखाई देंगी. असली रत्न के प्रभाव से पानी का रंग थोड़ा बदला हुआ और ज्यादा चमकदार नजर आता है.
वहीं अगर रत्न कांच या प्लास्टिक का बना हुआ नकली टुकड़ा है, तो पानी में डालने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा. वह बिल्कुल साधारण पत्थर की तरह ही पड़ा रहेगा.
दूसरा तरीका दूध का है और यह खास तौर पर पुखराज या नीलम जैसे रत्नों के लिए बहुत कारगर माना जाता है. आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध लेना है.
इसके बाद अपने रत्न को उस दूध में डुबोकर रख देना है. अब थोड़ी देर तक दूध को ध्यान से देखें. यदि रत्न असली है, तो दूध का रंग हल्का सा बदला हुआ दिखेगा और रत्न की चमक दूध के ऊपर तैरती हुई महसूस होगी.
असली रत्न अपनी खास ऊर्जा के कारण दूध की रंगत पर असर डालता है. इसके विपरीत नकली रत्न को दूध में रखने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है. दूध जैसा था, वैसा ही सफेद बना रहता है.
तीसरा देसी तरीका है सूरज की सीधी धूप का इस्तेमाल करना. सुबह या दोपहर के समय जब अच्छी धूप खिली हो, तो रत्न को अपने हाथ में लें. इसे सूरज की रोशनी के बिल्कुल सामने ले जाएं.
अब रत्न के पार होने वाली किरणों को किसी सफेद कागज या दीवार पर देखें. यदि रत्न असली होगा, तो वह धूप को बिखेर देगा और आपको कागज पर हल्की सतरंगी या रत्न के रंग की खूबसूरत किरणें दिखाई देंगी.
असली रत्न रोशनी को अपने अंदर सोखकर परावर्तित करता है. लेकिन अगर वह कांच का बना नकली पीस है, तो धूप उसके पार सीधी निकल जाएगी और दीवार पर कोई खास चमक या रंग नहीं बनेगा.
चौथा तरीका रत्न को छूकर और उसका वजन महसूस करके जांचने का है. प्रकृति से मिलने वाले असली रत्न हमेशा छूने में थोड़े ठंडे महसूस होते हैं. आप रत्न को अपनी हथेली पर रखें या अपने गाल से छुआएं.
असली रत्न आपको तुरंत एक ठंडक का अहसास कराएगा, जो कमरे के तापमान पर भी बनी रहती है. इसके अलावा असली रत्न अपने आकार के मुकाबले वजन में थोड़े भारी होते हैं.
अगर आप एक असली और एक नकली रत्न को दोनों हाथों में लेंगे, तो नकली वाला आपको बहुत हल्का लगेगा. प्लास्टिक या साधारण कांच का पत्थर छूने पर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसमें वो प्राकृतिक भारीपन नहीं होता.
पांचवां और आखिरी तरीका बहुत ही मजेदार है, जिसे फॉग टेस्ट या भाप टेस्ट कहते हैं. इसके लिए रत्न को अपने मुंह के करीब लाएं. अब जैसे हम चश्मे के शीशे को साफ करने के लिए उस पर फूंक मारकर भाप जमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रत्न पर गहरी सांस छोड़ें.
ऐसा करने से रत्न की सतह पर धुंध या भाप जम जाएगी. अब उसकी सतह को ध्यान से देखें. अगर रत्न असली है, तो वह भाप एक या दो सेकंड के भीतर अपने आप गायब हो जाएगी क्योंकि असली रत्न गर्मी को रोकते नहीं हैं.
लेकिन अगर रत्न नकली कांच का है, तो उस पर भाप काफी देर तक जमी रहेगी और पत्थर धुंधला दिखेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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