Money Vastu Tips : यदि मेहनत के बाद भी तरक्‍की और पैसा नहीं मिल पा रहा है और महीने के आखिरी दिन तंगी में गुजारने पड़ रहे हैं. यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई वास्‍तु दोष है या कुंडली में कोई ग्रह दोष है. यदि ऐसा है तो समय रहते इसका उपाय कर लें, ताकि जीवन में सकारात्‍मक ऊर्जा बढ़े और धन-समृद्धि बढ़े. इसके लिए कुछ वास्‍तु उपाय कर लें.

धन-समृद्धि बढ़ाने वाले उपाय

तिजोरी का स्‍थान - ध्‍यान रखें कि आपके घर में धन का स्‍थान वास्‍तु के अनुरूप हो. वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर देव की होती है. तिजोरी का मुंह उत्तर या उत्तर-पूर्व की ओर खुलना चाहिए. घर की उत्‍तर दिशा में तिजोरी को इस तरह रखें कि उसका मुख उत्‍तर या पूर्व दिशा की ओर खुले. किसी भी महीने के शुक्‍ल पक्ष के शुक्रवार को मां लक्ष्‍मी की पूजा करके उन्‍हें चांदी का सिक्का और 11 गोमती चक्र अर्पित करें. फिर पूजा के बाद उन्‍हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें. तिजोरी तेजी से भरेगी.

खाली और हवादार हो ईशान कोण - घर में धन का प्रवाह बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि घर का ईशान कोण खाली और हवादार हो. इस जगह पर ना तो कोई भारी सामान रखें, ना झाड़ू-पोछा, कूड़ादान, जूते-चप्‍पल जैसी अपवित्र चीजें. बल्कि इस घर में पूजाघर होना अच्‍छा होता है.

पानी की बर्बादी - पानी की बर्बादी ना करें. लिहाजा किसी नल से पानी टपकता हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं. टंकी भर जाए तो पानी ना बहने दें. पानी की बर्बादी धन की बर्बादी है.

रसोई का स्‍थान - गलती से भी ईशान कोण में रसोई ना बनवाएं. ऐसा करने से घर में पैसा नहीं टिकता, बेवजह पैसा बर्बाद होता रहता है. यदि किचन गलत जगह बन गया है तो उसे ठीक करवाएं और सुनिश्चित करें कि गैस का चूल्हा घर में दक्षिण-पूर्व कोने में रहे. वास्‍तु दोष दूर करने के लिए किचन में लाल बल्ब जलाएं. यह उपाय आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ाएगा.

रात को झाड़ू ना लगाएं - कभी भी घर में रात में झाड़ू-पोछा ना करें. साथ ही झाड़ू को हमेशा दक्षिण-पश्चिम कोने में लेटाकर रखें. झाड़ू इस तरह रखें कि बाहर से आने वालों को नजर ना आए.

रोज शाम को तुलसी के पास घी का दीपक लगाएं और शाम को कपूर जलाएं, ऐसा करने से घर के कई वास्‍तु दोष दूर होते हैं. साथ ही घर में सकारात्‍मकता, सुख-समृद्धि बढ़ती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)