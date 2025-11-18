Advertisement
trendingNow13008628
Hindi Newsऐस्ट्रो

घर में ही बना लें चमत्‍कारिक धन की पोटली, तिजोरी में रखते ही बढ़ने लगता है पैसा

Money Tips for increasing wealth at home: धन-समृद्धि बढ़ाने के उपाय ज्‍योतिष, वास्‍तु शास्‍त्र से लेकर लाल किताब आदि कई शास्‍त्रों में बताए गए हैं. इनमें तिजोरी में धन की पोटली रखना बेहद उपयोग उपाय माना गया है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में ही बना लें चमत्‍कारिक धन की पोटली, तिजोरी में रखते ही बढ़ने लगता है पैसा

Dhan ki Potli : धन-समृद्धि बढ़ाने के उपाय ज्‍योतिष, वास्‍तु शास्‍त्र से लेकर लाल किताब आदि कई शास्‍त्रों में बताए गए हैं. इनमें तिजोरी में धन की पोटली रखना बेहद उपयोग उपाय माना गया है.  आकर्षित करने के तरीके सभी लोग जानना चाहते हैं ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा धन-संपत्ति के मालिक बनकर सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकें. इसके लिए धर्म-शास्‍त्रों में कई उपाय बताए गए हैं. इनमें से एक प्रभावी उपाय है तिजोरी या धन स्‍थान पर धन की पोटली रखना. धन की पोटली बेहद ताकतवर और चमत्‍कारिक होती है, इसमें धन को आकर्षित करने की कमाल की क्षमता होती है. इसके लिए सही तरीके से धन की पोटली बनाना और उसे स्‍थापित करना होता है. जानिए घर पर धन की पोटली कैसे बनाएं और उसे कैसे स्‍थापित करें. 

यह भी पढ़ें: तनाव, एक्‍सीडेंट, धन हानि, ब्रेकअप....5 राशियों के लिए बहुत भारी है 20 नवंबर 2025

धन की पोटली बनाने की सामग्री और विधि 

Add Zee News as a Preferred Source

धन की पोटली बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है. जैसे - लाल या पीला कपड़ा, पीली कौड़ी (7 नग), कमलगट्टा (5 नग), साबुत धनिया (थोड़ा सा), सिक्का (चांदी या तांबे का), एक मुट्ठी चावल, हल्दी की 3 गांठ,  2 इलायची, 2 लौंग, इत्र. 

धन की पोटली बनाने के लिए स्नान करके साफ कपड़े पहनें. सफेद, लाल या गुलाबी कपड़े पहना अच्‍छा रहेगा. पूजा स्‍थल को साफ करें. गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. घी का दीपक जलाएं. फिर धन की पोटली की सारी सामग्री को एक थाली में रखकर उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़कें. अब इस सामग्री को हाथ में लेकर या मां लक्ष्‍मी के चरणों में रखकर 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. फिर सारी सामग्री को लाल या पीले कपड़े में अच्‍छे से बांध लें. बांधने के लिए कलावे का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: बैंक बैलेंस हेागा डबल, प्रॉपर्टी होगी ट्रिपल, 2026 में आसमान छुएगी मकर राशि वालों की सक्‍सेस, पढ़ें वार्षिक राशिफल 2026 

धन की पोटली तिजोरी में रखने का सही तरीका
 
तिजोरी या धन स्‍थान पर धन की पोटली रखने से पहले उस जगह की अच्‍छे से सफाई कर लें. सुनिश्चित करें कि तिजोरी या धन स्‍थान पर फालतू बिल या कागज, नुकीली चीजें, लोहे की चीज या कोई नकारात्‍मक ना हो. साथ ही ध्‍यान रखें तिजोरी या धन स्‍थान उत्तर दिशा यानी कुबेर की दिशा या पूर्व दिशा अर्थात् सूर्य की दिशा में हो. फिर तिजोरी के अंदर-बाहर थोड़ा गंगाजल या हल्‍दी का पानी छिड़कें. इसके बाद तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर धन की पोटली रखें. 

कोशिश करें कि पोटली तिजोरी में ऐसे सुरक्षित या गुप्‍त स्‍थान पर रखें कि ये ना तो बार-बार दिखे, ना ही पैसे निकालते समय इसे बार-बार छुएं. हर शुक्रवार को तिजोरी खोलते समय पोटली को प्रणाम करें. जब नई धन की पोटली रखें तो पुरानी पोटली को नदी में प्रवाहित कर दें. 

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा सुंदर मानी जाती हैं इन राशियों की लड़कियां, इन्‍हें अपनाने के लिए दीवाने रहते हैं लड़के
 
यह उपाय आपके घर में धन-समृद्धि बढ़ाएगा. मां लक्ष्‍मी की कृपा से नए-नए स्रोतों से पैसा आएगा. 'धन की पोटली' का यह उपाय विशेष रूप से धन-वैभव की देवी लक्ष्‍मी को समर्पित शुक्रवार के दिन करना चाहिए. इसके अलावा दीपावली, अक्षय तृतीया या पूर्णिमा का दिन इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

dhan ki potli

Trending news

'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात