Dhan ki Potli : धन-समृद्धि बढ़ाने के उपाय ज्‍योतिष, वास्‍तु शास्‍त्र से लेकर लाल किताब आदि कई शास्‍त्रों में बताए गए हैं. इनमें तिजोरी में धन की पोटली रखना बेहद उपयोग उपाय माना गया है. आकर्षित करने के तरीके सभी लोग जानना चाहते हैं ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा धन-संपत्ति के मालिक बनकर सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकें. इसके लिए धर्म-शास्‍त्रों में कई उपाय बताए गए हैं. इनमें से एक प्रभावी उपाय है तिजोरी या धन स्‍थान पर धन की पोटली रखना. धन की पोटली बेहद ताकतवर और चमत्‍कारिक होती है, इसमें धन को आकर्षित करने की कमाल की क्षमता होती है. इसके लिए सही तरीके से धन की पोटली बनाना और उसे स्‍थापित करना होता है. जानिए घर पर धन की पोटली कैसे बनाएं और उसे कैसे स्‍थापित करें.

धन की पोटली बनाने की सामग्री और विधि

धन की पोटली बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है. जैसे - लाल या पीला कपड़ा, पीली कौड़ी (7 नग), कमलगट्टा (5 नग), साबुत धनिया (थोड़ा सा), सिक्का (चांदी या तांबे का), एक मुट्ठी चावल, हल्दी की 3 गांठ, 2 इलायची, 2 लौंग, इत्र.

धन की पोटली बनाने के लिए स्नान करके साफ कपड़े पहनें. सफेद, लाल या गुलाबी कपड़े पहना अच्‍छा रहेगा. पूजा स्‍थल को साफ करें. गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. घी का दीपक जलाएं. फिर धन की पोटली की सारी सामग्री को एक थाली में रखकर उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़कें. अब इस सामग्री को हाथ में लेकर या मां लक्ष्‍मी के चरणों में रखकर 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. फिर सारी सामग्री को लाल या पीले कपड़े में अच्‍छे से बांध लें. बांधने के लिए कलावे का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

धन की पोटली तिजोरी में रखने का सही तरीका



तिजोरी या धन स्‍थान पर धन की पोटली रखने से पहले उस जगह की अच्‍छे से सफाई कर लें. सुनिश्चित करें कि तिजोरी या धन स्‍थान पर फालतू बिल या कागज, नुकीली चीजें, लोहे की चीज या कोई नकारात्‍मक ना हो. साथ ही ध्‍यान रखें तिजोरी या धन स्‍थान उत्तर दिशा यानी कुबेर की दिशा या पूर्व दिशा अर्थात् सूर्य की दिशा में हो. फिर तिजोरी के अंदर-बाहर थोड़ा गंगाजल या हल्‍दी का पानी छिड़कें. इसके बाद तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर धन की पोटली रखें.

कोशिश करें कि पोटली तिजोरी में ऐसे सुरक्षित या गुप्‍त स्‍थान पर रखें कि ये ना तो बार-बार दिखे, ना ही पैसे निकालते समय इसे बार-बार छुएं. हर शुक्रवार को तिजोरी खोलते समय पोटली को प्रणाम करें. जब नई धन की पोटली रखें तो पुरानी पोटली को नदी में प्रवाहित कर दें.

यह उपाय आपके घर में धन-समृद्धि बढ़ाएगा. मां लक्ष्‍मी की कृपा से नए-नए स्रोतों से पैसा आएगा. 'धन की पोटली' का यह उपाय विशेष रूप से धन-वैभव की देवी लक्ष्‍मी को समर्पित शुक्रवार के दिन करना चाहिए. इसके अलावा दीपावली, अक्षय तृतीया या पूर्णिमा का दिन इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है.

