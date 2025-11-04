Advertisement
टेंशन और ओवरथिंकिंग ने कर रखा है दिमाग का दही, रात को तकिए के पास रख लें ये चीज, छूमंतर हो जाएंगी सारी चिंताएं

Night Remedies: तनाव और जरूरत से ज्‍यादा सोचने यानि कि ओवरथिंकिंग की समस्‍या ने लोगों की नींद हराम कर रखी है. ऐसे में वे ज्‍योतिष में बताया गया एक आसान उपाय आजमा सकते हैं, जो मानसिक शांति पाने के लिए काफी फायदेमंद माना गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:25 AM IST
टेंशन और ओवरथिंकिंग ने कर रखा है दिमाग का दही, रात को तकिए के पास रख लें ये चीज, छूमंतर हो जाएंगी सारी चिंताएं

Overthinking se bachne ke upay: आजकल तनाव से कोई नहीं बच पा रहा है, उस पर हर चीज के बारे में जरूरत से ज्‍यादा सोचने की आदत ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है. ओवरथिंकिंग के चलते लोग ना सुकून से जी पा रहे हैं, सो पा रहे हैं. यदि आप भी ऐसी समस्‍या के शिकार हैं तो योग, ध्‍यान, थैरेपी का सहारा लें. साथ ही ज्‍योतिष में बताया गया उपाय भी आजमा सकते हैं. जिसे चिंता दूर करने, अनिद्रा से निजात पाने और सुकून भरी नींद पाने के लिए काफी कारगर माना गया है. 

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत

रात का चम‍त्‍कारिक उपाय 

ज्‍योतिष में बताया गया यह उपाय तनाव दूर करके मानसिक शांति तो देता ही है. साथ ही धन-समृद्धि और सौभाग्‍य भी बढ़ाता है. इसके लिए रात को सोते समय तकिए के पास तांबे के एक लोटे में पानी भरकर रखें. फिर अगली सुबह यह पानी किसी पेड़ या पौधे में डाल दें. ऐसा करने से कुछ ही दिन में चिंता और ओवरथिंकिंग से राहत मिलती है. साथ ही धन-समृद्धि, सकारात्‍मकता और सौभाग्‍य बढ़ता है. साथ ही बुरे सपनों और अनिद्रा की समस्‍या भी दूर होती है. 

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

चंद्र दोष होता है दूर 

चंद्रमा मन का कारक है और यह उपाय करने से चंद्र दोष दूर होता है. नकारात्‍मकता, भ्रम, चिंता दूर होती है. यह उपाय कम से कम 40 दिन तक करें. साथ ही सोते समय कुछ बातों का भी ध्‍यान रखें. 

- सोने से पहले हाथ-पैर धुलें. सुनिश्चित करें कि बेडशीट, तकिया, ओढ़ने का चादर सब साफ हो. 
- सोने की दिशा सही हो, कभी भी उत्‍तर दिशा की ओर सिर करके ना सोएं. 
- यदि रात में पीने के लिए पानी सिर के पास रखकर सो रहे हैं तो उसे सिर से थोड़ा दूर रखें. 
- बेड के नीचे या अंदर चप्‍पल-जूते, कबाड़, लोहे की चीजें रखकर ना सोएं. 

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

