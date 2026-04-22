घर में निगेटिव एनर्जी हो तो घर के माहौल पर बुरा असर पड़ता है. लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं. तरक्‍की रुक जाती है, आर्थिक तंगी होती है. पति-पत्‍नी का रिश्‍ता खराब होता है. ऐसे में चैक करें कि बेडरूम में ऐसी नकारात्‍मक चीजें तो नहीं है, जो वास्‍तु दोष पैदा कर रही हैं. नकारात्‍मकता बढ़ा रही हैं. यदि ऐसी चीजें हैं तो उन्‍हें तुरंत बेडरूम से बाहर कर दें. जल्‍द ही पति-पत्‍नी के बीच प्रेम बढ़ेगा.

बेडरूम में न रखें ये चीजें

बेडरूम में आइना - बेडरूम में आइना नहीं रखना चाहिए. आइना रखने से निगेटिविटी बढ़ती है. पति-पत्‍नी के बीच मनमुटाव बढ़ता है. स्‍वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ती है. यदि आइना रखना जरूरी हो तो रोज रात में उसे ढंक कर सोएं. इस्‍तेमाल करते समय ही आइना से कपड़ा हटाएं.

बेड के नीचे या अंदर खराब सामान - बेड के नीचे या अंदर फटे-पुराने कपड़े, लोहे का सामान, जूते-चप्‍पल जैसी शनि-राहु से जुड़ी नकारात्‍मक चीजें रखने की भारी गलती न करें. ये आपके रिश्‍ते को तबाह कर देंगी. केवल कपड़े, कंबल आदि ही बेड के अंदर स्‍टोर करें.

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कबाड़ - न ही बेडरूम में कबाड़ या अनुपयोगी सामान रखें. इससे नींद में समस्‍या होती है और रिश्‍ते में मनमुटाव बढ़ता है. बेडरूम को स्‍टोर रूम न बनाएं. वहां जरूरत का सामान ही रखें. भारी-भरकम सामान रखने से बचें.

गहरा रंग - बेडरूम में काला, गहरा नीला, गहरा हरा, लाल रंग आदि न कराएं. इससे मानसिक शांति भंग होती है. झगड़े-विवाद होते हैं. सेहत बिगड़ती है. बेडरूम में हल्‍के रंग ही करवाएं. जैसे- गुलाबी, हल्‍का नीला, लैवेंडर कलर, सफेद, क्रीम आदि.

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क्‍या करें?

बेडरूम में कपल अपनी मुस्‍कुराती हुई फोटो लगाएं.

लव बर्ड्स या फूलों की पेंटिंग लगाना भी अच्‍छा रहेगा.

हर हफ्ते चादर, तकिया कवर जरूर बदलें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)