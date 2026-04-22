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पति-पत्‍नी के बीच रोज होती है बेवजह किच-किच, बेडरूम से ये चीजें हटाते ही बढ़ेगा प्‍यार

क्या आपके घर में अक्‍सर बिना किसी बात के झगड़ा-कलेश होता रहता है. पति-पत्‍नी के बीच छोटी सी बात बड़े विवाद में बदल जाती है. तो इसके पीछे वजह बेडरूम की नकारात्‍मक ऊर्जा हो सकती है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:00 PM IST
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पति-पत्‍नी के बीच रोज होती है बेवजह किच-किच, बेडरूम से ये चीजें हटाते ही बढ़ेगा प्‍यार

घर में निगेटिव एनर्जी हो तो घर के माहौल पर बुरा असर पड़ता है. लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं. तरक्‍की रुक जाती है, आर्थिक तंगी होती है. पति-पत्‍नी का रिश्‍ता खराब होता है. ऐसे में चैक करें कि बेडरूम में ऐसी नकारात्‍मक चीजें तो नहीं है, जो वास्‍तु दोष पैदा कर रही हैं. नकारात्‍मकता बढ़ा रही हैं. यदि ऐसी चीजें हैं तो उन्‍हें तुरंत बेडरूम से बाहर कर दें. जल्‍द ही पति-पत्‍नी के बीच प्रेम बढ़ेगा. 

बेडरूम में न रखें ये चीजें 

बेडरूम में आइना - बेडरूम में आइना नहीं रखना चाहिए. आइना रखने से निगेटिविटी बढ़ती है. पति-पत्‍नी के बीच मनमुटाव बढ़ता है. स्‍वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ती है. यदि आइना रखना जरूरी हो तो रोज रात में उसे ढंक कर सोएं. इस्‍तेमाल करते समय ही आइना से कपड़ा हटाएं. 

बेड के नीचे या अंदर खराब सामान - बेड के नीचे या अंदर फटे-पुराने कपड़े, लोहे का सामान, जूते-चप्‍पल जैसी शनि-राहु से जुड़ी नकारात्‍मक चीजें रखने की भारी गलती न करें. ये आपके रिश्‍ते को तबाह कर देंगी. केवल कपड़े, कंबल आदि ही बेड के अंदर स्‍टोर करें. 

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(यह भी पढ़ें: 15 मई से बुधादित्य राजयोग! 29 मई तक इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा, करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक) 

कबाड़ - न ही बेडरूम में कबाड़ या अनुपयोगी सामान रखें. इससे नींद में समस्‍या होती है और रिश्‍ते में मनमुटाव बढ़ता है. बेडरूम को स्‍टोर रूम न बनाएं. वहां जरूरत का सामान ही रखें. भारी-भरकम सामान रखने से बचें.  

गहरा रंग - बेडरूम में काला, गहरा नीला, गहरा हरा, लाल रंग आदि न कराएं. इससे मानसिक शांति भंग होती है. झगड़े-विवाद होते हैं. सेहत बिगड़ती है. बेडरूम में हल्‍के रंग ही करवाएं. जैसे- गुलाबी, हल्‍का नीला, लैवेंडर कलर, सफेद, क्रीम आदि.  

(यह भी पढ़ें: गंगा सप्तमी पर गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों के जीवन में आएगी पॉजिटिविटी, भूलकर भी न करें ये गलतियां)

क्‍या करें? 

बेडरूम में कपल अपनी मुस्‍कुराती हुई फोटो लगाएं. 
लव बर्ड्स या फूलों की पेंटिंग लगाना भी अच्‍छा रहेगा. 
हर हफ्ते चादर, तकिया कवर जरूर बदलें.  

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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