Laxmi Puja Rules: रोशनी का पर्व दिवाली धन-समृद्धि पाने का विशेष दिन है. धन की देवी मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं, ताकि खूब धन-समृद्धि पा सकें. लेकिन दिवाली के दिन की गई एक गलती भी करोड़पतियों को कंगाल बना देती है. लिहाजा इस दिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो लक्ष्‍मी जी को अप्रिय हो और उन्‍हें नाराज कर दे. ना ही लक्ष्‍मी जी की पूजा में कोई गलती करनी च‍ाहिए. आइए जानते हैं दिवाली के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लोगों के लिए सबसे शुभ है दिवाली, अचानक मिलेगा पैसा, जिंदगी में खिलेंगे खुशियों के फूल

दिवाली के दिन ना करें ये गलतियां

Add Zee News as a Preferred Source

गंदगी- दिवाली के दिन घर, व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान आदि में गंदगी ना रहने दें. लक्ष्‍मी जी उस जगह कभी नहीं ठहरती हैं, जहां गंदगी या अव्‍यवस्‍था हो. लिहाजा घर के हर हिस्‍से की सफाई करें. खासतौर पर घर का मुख्‍य द्वार, पूजा रूम, किचन, तिजोरी आदि बहुत अच्‍छे से साफ करें.

सजावट - घर के मुख्‍य द्वार को सूना ना छोड़ें. मां लक्ष्‍मी के स्‍वागत के लिए घर के मुख्‍य द्वार की सजावट जरूर करें. इसके लिए दरवाजे पर तोरण, स्वस्तिक, ॐ, लक्ष्मी पग आदि लगाएं. रंगोली सजाएं.



यह भी पढ़ें: खुशी से 365 दिन पटाखे फोड़ेंगे ये 5 राशि वाले लोग, बाबा वेंगा ने बताईं साल 2026 की लकी राशियां, मशीन से गिनना पड़ेंगे नोट

कबाड़, खंडित मूर्तियां - दिवाली की पूजा से पहले घर से सारा कबाड़, टूटे बर्तन, खंडित मूर्तियां, पुराने जूते-चप्पल, खराब पेंटिंग, बंद घड़ी, खराब इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स, जंग लगे ताले या सामान बाहर फेंक दें. ऐसे सामान घर में नकारात्‍मकता, तनाव, झगड़े और गरीबी बढ़ाते हैं. ऐसे घर में कभी पैसा नहीं टिकता है.

गलत तरीके से झाड़ू रखना - झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, ना ही इधर-उधर रखा छोड़ें. वास्तु के अनुसार, झाड़ू को छुपाकर और जमीन से सटाकर रखें.



गलत दिशा में मुख करके पूजा करना - पूजा-पाठ का स्‍थल उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में होना चाहिए. दक्षिण दिशा में पूजा करना भयंकर वास्‍तु दोष पैदा करता है.

अंधेरा रखना - दिवाली प्रकाश का पर्व है. इस दिन घर के अंदर और बाहर रोशनी जरूर करें.

बिना शुद्धि के पूजा करना - पूजा करते समय तन-मन शुद्ध रखें. अपवित्र स्थिति में, गंदे कपड़े में पूजा ना करें.

केवल लक्ष्‍मी जी की पूजा करना - दिवाली के दिन कभी भी केवल लक्ष्‍मी जी की पूजा ना करें, बल्कि उनके साथ गणेश जी और सरस्वती जी की भी पूजा करें. क्‍योंकि गणेश जी प्रथमपूज्‍य और विघ्नहर्ता हैं और सरस्वती जी ज्ञान की देवी, इनकी पूजा से ही लक्ष्मी टिकती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)