Fasting for Men : सनातन धर्म में व्रत-त्‍योहारों की लंबी लिस्‍ट है. हर महीने महत्‍वपूर्ण तिथियों पर व्रत रखे जाते हैं, त्‍योहार मनाए जाते हैं. देवी-देवताओं की विशेष पूजा की जाती है. आमतौर पर महिलाएं ज्‍यादा व्रत रखती हैं. लेकिन धर्म-शास्‍त्रों में पुरुषों के लिए भी कई महत्‍वपूर्ण व्रत बताए गए हैं. ये व्रत रखने से पुरुषों को पुण्‍य तो मिलता ही है. साथ ही देवी-देवताओं की कृपा से आत्‍मबल बढ़ता है, उन्‍हें तरक्‍की, धन-समृद्धि मिलती है. जीवन में खुशियां आती हैं. शत्रु दूर रहते हैं, संकटों से बचाव होता है. ये व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साल 2026 में कई ऐसे व्रत आएंगे जिन्‍हें पुरुषों को रखना चाहिए, पूजा-पाठ करना चाहिए.

पुरुषों के लिए महत्‍वपूर्ण व्रत

बड़ा मंगल - वैसे तो हनुमान जी को समर्पित सभी मंगलवार को व्रत करना चाहिए. लेकिन ज्‍येष्‍ठ महीने के मंगलवार विशेष माने गए हैं और इन्‍हें बड़ा मंगल कहते हैं. पुरुष बड़े मंगलवार के व्रत जरूर रखें. साथ ही इस दिन बजरंगबली की पूजा करें. इससे उनका बल और साहस बढ़ेगा. बीमारियां दूर होंगी. साथ 2026 का पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का अरुण के साथ नवपंचम राजयोग, 4 राशि वाले दोनों हाथ से समेटेंगे पैसा, जीवन में आएंगी खुशियां

हनुमान जयंती - चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है. इस दिन पुरुष यह व्रत जरूर रखें. ध्‍यान रखें कि जब भी व्रत रखें ब्रह्मचर्या का पालन करें. इस दिन बजरंगबली के लिए व्रत रखने के साथ-साथ उन्‍हें चोला चढ़ाएं. सुंदरकांड का पाठ करें. साल 2026 में हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी.

महाशिवरात्रि - महाशिवरात्रि बेहद पवित्र दिन होता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. इस दिन अधिकांश लोग व्रत रखते हैं. पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शिव जी का अभिषेक पूजन किया जाता है. पुरुषों को महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए. इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

नवरात्रि - चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना के पवित्र दिन होते हैं. ये 9 दिन के व्रत जरूर करना चाहिए और इस दौरान मातारानी की पूजा-अर्चना करके 9 वें दिन हवन और कन्‍या पूजन करना चाहिए. ये व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. साथ ही संयम बढ़ता है. आध्‍यात्मिक उन्‍नति होती है.

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर 'खिचड़ी संकट', एकादशी के दिन पड़ रहा पर्व, बिना चावल खाए कैसे मनेगा खिचड़ी पर्व? धर्म-शास्‍त्रों से जानिए जवाब

सावन सोमवार - सभी शिव भक्‍तों को श्रावण महीने के सभी सोमवार के व्रत करना चाहिए. भक्‍त कांवड़ यात्रा पर जाकर पवित्र जल लाते हैं और शिव धामों में उस जल से अभिषेक करते हैं. मान्‍यता है कि ऐसा करने से सारी इच्‍छाएं पूरी हो जाती हैं. साल 2026 में सावन महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्‍त तक चलेगा. इस दौरान 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)