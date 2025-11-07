2026 Predictions Astrology India Pakistan: पाकिस्‍तान जिस खस्‍ताहाल स्थिति में है, उसे तबाह होने के लिए किसी दुश्‍मन की जरूरत नहीं है. पाकिस्‍तान की अवाम खून के आंसू पीकर महंगाई, बरोजगारी के बोझ तले जी रही है. उस पर साल 2026 को लेकर जो भविष्‍यवाणियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो अब पाकिस्‍तान का अस्तित्‍व ही खतरे में है. साल 2026 की ज्‍योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानी दुश्‍मन भारत और पाकिस्‍तान के बीच तगड़ा युद्ध हो सकता है, जो लंबा भी चल सकता है. ये युद्ध पाकिस्‍तान की सांसें उखाड़ने के लिए काफी होगा.

2026 में खतरनाक ग्रह गोचर

साल 2026 में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, वो भारत-पाकिस्‍तान के रिश्‍ते के लिए ठीक नहीं कहे जा सकते हैं. यूं कहें कि पाकिस्‍तान के सितारे गर्दिश में आने वाले हैं. 2026 में मंगल गोचर, अतिचारी गुरु का गोचर और सूर्य-चंद्र की स्थिति तबाही मचाने का काम करेगी.

मंगल कराएगा दंगल



भारत की कुंडली पर नजर डालें तो अभी इसमें मंगल की महादशा शुरू हुई है, उस पर 12 सितंबर 2025 से 9 फरवरी 2026 तक मंगल में मंगल की अंतर्दशा रहेगी. यदि इस दौरान पाकिस्तान कोई बड़ी गलती करता है तो भारत इसका तगड़ा जवाब देगा और भारत पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी. इस स्थिति में भारत-पाकिस्‍तान के बीच भयानक युद्ध होगा जो पाकिस्तान के वजूद को ही खतरे में डाल देगा. मंगल में मंगल की अंतर्दशा भारत को ताकत को कई गुना बढ़ाएगी और इस बार भारत को पाकिस्‍तान पर कहर ढाने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी.

वहीं साल की शुरुआत में ही 6 जनवरी 2026 को मंगल गोचर करके शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. इसके बाद शनि की ही राशि कुंभ में आएंगे. अग्नि तत्‍व वाले मंगल का शनि की राशि में होना भारत को और आक्रामक बनाएगा. ऐसे में भारत के खिलाफ कोई भी शक्ति सफल नहीं हो पाएगी.

बड़े युद्ध में जा सकता है भारत

ग्रह दशाओं की नजर से देखें तो साल 2026 में भारत एक बड़े युद्ध में जा सकता है. यह युद्ध काफी दिन चल सकता है. सीमा पर भारी संघर्ष रहेगा. खासतौर पर 12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का समय भयंकर रहने वाला है. इस समय में गुरु और सूर्य ग्रह कर्क राशि में होंगे. उस पर 12 से 15 अगस्त के बीच इनके साथ चंद्र भी आ जाएंगे.

बाद में ये तीनों ग्रह शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे और फिर ये ग्रह अलग-अलग स्थितियां बनाएंगे. सूर्य के साथ आग और चंद्र के साथ जल प्रलय की उत्पत्ति करेंगे. यह विध्वंस के बाद सृजन की नींव भी रखेंगे. इसके साथ ही मीन राशि का शनि जुलाई और अगस्त 2026 में भयंकर विनाश कराएगा और फिर सृजन का काम भी करेगा.

रौद्र संवत्‍सर करेगा आग में घी का काम

अभी विक्रम संवत 2082 चल रीा है, जिसका नाम सिद्धार्थ संवत्सर भी है. इसके बाद विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा, रौद्र नाम का संवत्‍सर होगा. 19 मार्च 2026 से रौद्र संवत्सर का आरंभ देश और दुनिया में नरसंहार लेकर आएगा. खासतौर पर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में भारी नरसंहार होने के प्रबल योग हैं.

