/क्या सच में अशुभ होता है नमक का गिरना? जानें वास्तु शास्त्र का रहस्य और इसके पीछे की वजह

बचपन में जब भी आपके हाथ से नमक गिरता था, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग इस चीज के लिए डांटते होंगे. वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि नमक गिराने से अपशकुन होता है.
रसोई में रखा ये छोटा सा नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि हमारी पुरानी परंपराओं और वास्तु शास्त्र से भी इसका गहरा नाता रहा है. पर क्या सच में नमक गिरने से कोई बड़ी मुसीबत आती है? आइए इस पुरानी मान्यता के बारे में डिटेल से समझते हैं.
पुरानी पीढ़ियों में ये मान्यता चली आ रही है कि अगर हाथ से अचानक नमक गिर जाए, तो ये घर में लड़ाई-झगड़े या तनाव आने का इशारा माना जाता है.
साइंस में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है,और न ही विज्ञान इसे मानता है. ये पूरी तरह लोगों के बीच चली आ रही धारणा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे लेकर अलग-अलग सोच है. कहीं इसे बुरा शगुन माना जाता है, तो कहीं लोग इसे बिल्कुल मामूली बात समझते हैं.
पुराने जमाने से ही नमक को जिंदगी की सबसे कीमती चीजों में गिना जाता रहा है. इसे भरोसे, वफादारी और रिश्तों की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है.
वास्तु और ज्योतिष में भी नमक को काफी ताकतवर माना गया है. नजर उतारने की जो परंपरा है, उसमें भी नमक का इस्तेमाल होता है. शायद इसी वजह से नमक का गिरना या बर्बाद होना अच्छा नहीं समझा जाता.
वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में घर की नेगेटिव एनर्जी को खींचने की खास ताकत होती है. यही वजह है कि आज भी कई घरों में कोने में कांच की कटोरी में नमक भरकर रखा जाता है.
कुछ लोग पोंछा लगाते वक्त पानी में थोड़ा नमक भी मिला लेते हैं. दिवाली के आसपास नेगेटिव एनर्जी बढ़ने का डर ज्यादा रहता है, इसलिए उस दौरान नमक वाला पोंछा लगाने की सलाह दी जाती है.
अगर कभी हाथ से नमक गिर जाए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. साफ-सफाई के लिहाज से इसे तुरंत समेटकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए.
परंपरा के हिसाब से बस इतना ध्यान रखने को कहा जाता है कि गिरे हुए नमक पर पैर न रखें और उसे इज्जत के साथ साफ कर दें.
नमक से जुड़ी यह मान्यता सदियों से चली आ रही लोक-परंपरा का हिस्सा है, न कि कोई साबित हुआ तथ्य. इसे मानना या न मानना पूरी तरह व्यक्ति की अपनी आस्था पर निर्भर करता है.
फिर भी घर में सफाई और व्यवस्था बनाए रखना हमेशा एक अच्छी आदत है, चाहे इसके पीछे कोई मान्यता हो या न हो.
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र और परंपरागत लोक-मान्यताओं पर आधारित है. इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इसे तथ्य के तौर पर न लें. यह वेबसाइट/चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है.