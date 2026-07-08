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Ratna Shastra: फैशन में नकली या दोषपूर्ण मोती पहनने के बुरे होंगे परिणाम, लुट जाएगा धन और नहीं बचेगी मानसिक शांति!

Pearl Ratna Shastra: अगर आप भी फैशन में नकली मोती धारण कर रहे हैं, बेडौल, टूटा हुआ मोती पहन रहे हैं तो आपको इस बारे में जान लेना चाहिए कि ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 08, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:22 PM IST
Ratna Shastra: फैशन में नकली या दोषपूर्ण मोती पहनने के बुरे होंगे परिणाम, लुट जाएगा धन और नहीं बचेगी मानसिक शांति!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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