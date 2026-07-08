/Ratna Shastra: फैशन में नकली या दोषपूर्ण मोती पहनने के बुरे होंगे परिणाम, लुट जाएगा धन और नहीं बचेगी मानसिक शांति!

Fake Pearl Side Effects: मोती को धारण करने के कई लाभ हैं जैसे धन हानि रुकना, मन शांत रहना और याददाश्त बढ़ना. मोती को धारण करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उनमें से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी भी नकली, बेडौल और मोती नहीं पहनना चाहिए. एक शानदार मोदी पूरी तरह गोल और चिकना होना चाहिए. मोती को रत्न के रूप में पहना जाता है और गहनों के रूप में भी लोग इस पहनते हैं.
मोती रत्न को धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य से जरूर सलाह ले लें और जब मोती को धारण करें तो इसका ध्यान रखें कि वो असली, सुडौल और चमत्का हो. नवरत्नों में से एक मोती चंद्रमा का रत्न है. खराब या नकली मोती को धारण करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है. आइए जानें असली मोती को कैसे पहचानें और नकली या खराब मोती को धारण करने के क्या नुकसान होते हैं.
आजकल नकली और बेडौल मोती की खरीद-बिकरी तेजी से होने लगी है, लोग फैशन में नकली मोती को धारण भी कर लेते हैं. ऐसे में सावधान रहना चाहिए कि कहीं नकली मोती न खरीदकर पहन लें. असली मोती की कुछ पहचान होती है. असली मोती को दांत से दबाने पर व मोती टूट जाता है. कपड़े से रगड़ने पर अगर मोती चमक जाए तो वह एक असली मोती है. असली मोती की परत को अगर नाखून से खरोंचें तो खुरच जाता है.
बिना चमक वाला मोती पहनना अशुभ माना जाता है. इससे गरीबी बढ़ जाती है.
टूटा हुआ मोती धारण करने से मन अस्थिर रहती है.
जिस मोती के चारों तरफ वृत्ताकार रेखा बनी हो उसे धारण करने से हृदय कमजोर होता है.
एक या कई रंग के धब्बे वाले मोती को धारण करने से बल, बुद्धि का नाश होता है.
बेडोल और लंबा मोती धारण करने से बल, बुद्धि नष्ट होता है.
लाल या रक्त रंग जैसा दिखने वाला मोती धारण करना कुल नाशक सिद्ध हो सकता है.
मोटा और काला धब्बा वाला मोती संतान के लिए हानिकारक हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)