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जुलाई 2026 अंक ज्योतिष: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपका पूरा महीना, पढ़ें मूलांक 1 से 9 का भविष्यफल

जुलाई 2026 का कुछ लोगों के लिए नई नौकरी के मौके ला रहा है, तो कुछ के जीवन में प्‍यार की एंट्री हो सकती है. अपनी बर्थडेट के जोड़ यानी कि मूलांक से जानिए कि आपके लिए जुलाई महीना करियर, पैसे, प्‍यार और सेहत के मामले में कैसा रहने वाला है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 28, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:05 AM IST
जुलाई 2026 अंक ज्योतिष: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपका पूरा महीना, पढ़ें मूलांक 1 से 9 का भविष्यफल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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