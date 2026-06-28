/जुलाई 2026 अंक ज्योतिष: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपका पूरा महीना, पढ़ें मूलांक 1 से 9 का भविष्यफल

अंग्रेजी कैलेंडर का 7वां महीना जुलाई कई लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लाने वाला है. सिंगल लोग डबल हो सकते हैं, जॉब में प्रमोशन पाने का इंतजार खत्म हो सकता है. कारोबार में मुनाफा और इनकम बढ़ने के योग हैं.
जुलाई महीने का अपना भविष्यफल जानने के लिए अपनी बर्थडेट को जोड़कर मूलांक निकालें और जानें जुलाई 2026 का अंक ज्योतिषफल. उदाहरण के लिए - किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होगा.
करियर और नौकरी
जुलाई का महीना आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. अगर आप प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो महीने के दूसरे भाग में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आपके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. हालांकि, महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें.
व्यापार
व्यापारियों के लिए नए ग्राहक और प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. पुराने संपर्क भी लाभ दे सकते हैं. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को लिखित समझौतों पर ध्यान देना चाहिए.
आर्थिक स्थिति
आय के स्रोत मजबूत रहेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. अगर निवेश करना चाहें, तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी बचत बची रहेगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. यदि किसी वजह से दूरी थी, तो बातचीत से समाधान निकल सकता है. विवाहित लोगों को अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए.
पारिवारिक जीवन
परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा, और घर का वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य
थकान, सिरदर्द या नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या जरूरी है.
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
शुभ दिन: रविवार, सोमवार
करियर और नौकरी
यह महीना धैर्य और समझदारी से काम करने का है. कार्यस्थल पर टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रखने से आपको लाभ होगा.
व्यापार
नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाते हैं, तो पहले बाजार का पूरा अध्ययन करें. पुराने ग्राहकों से सहयोग मिलेगा.
आर्थिक स्थिति
इस महीने आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी संभव है. किसी मित्र या रिश्तेदार को पैसा उधार देने से पहले सोचें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
भावनात्मक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोग नए रिश्ते की आशा कर सकते हैं.
पारिवारिक जीवन
परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है. धैर्य और सहयोग से सभी कार्य पूरे होंगे.
स्वास्थ्य
तनाव और अनिद्रा से बचने का प्रयास करें. योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे.
शुभ रंग: सफेद, क्रीम
शुभ दिन: सोमवार, शुक्रवार
करियर और नौकरी
शिक्षा, मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों के लिए यह महीना खास रहेगा. नए अवसर मिल सकते हैं. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है.
व्यापार
व्यापार विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी. नई मार्केटिंग रणनीति लाभकारी साबित हो सकती है.
आर्थिक स्थिति
अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पुराने झगड़े खत्म हो सकते हैं.
पारिवारिक जीवन
परिवार के साथ यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है.
स्वास्थ्य
पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान पर ध्यान दें.
शुभ रंग: पीला, हल्का नारंगी
शुभ दिन: गुरुवार, रविवार
करियर और नौकरी
कड़ी मेहनत का फल मिलने लगेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. ऑफिस में अनुशासन और समय की पाबंदी आपकी मदद करेंगे.
व्यापार
व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी. पुराने ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. नए निवेश में सतर्क रहें.
आर्थिक स्थिति
पैसे की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन बड़े खर्चों को टालना उचित होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों में जिद और गुस्से से बचें. शांत बातचीत से समस्याओं का हल होगा.
पारिवारिक जीवन
घर में किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को महत्व मिलेगा.
स्वास्थ्य
पीठ, कमर या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित व्यायाम करें.
शुभ रंग: नीला, ग्रे
शुभ दिन: शनिवार, रविवार
करियर और नौकरी
यह महीना बदलाव लेकर आ सकता है. नई नौकरी, स्थानांतरण या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आपके संचार कौशल के कारण आपको विशेष पहचान मिलेगी.
व्यापार
व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों और अनुबंध मिलने की संभावना है. ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से लाभ मिलने के आसार हैं.
आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा. रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. हालांकि जल्द लाभ की चाह में कोई जोखिम न लें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. अविवाहितों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है.
पारिवारिक जीवन
घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ छोटी यात्रा संभव है.
स्वास्थ्य
भागदौड़ अधिक होने से पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन जरूरी है.
शुभ रंग: हरा
शुभ दिन: बुधवार, शुक्रवार
करियर और नौकरी
जुलाई आपके लिए संतुलन और प्रगति का समय हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और व्यवहार की सराहना होगी. अगर आप प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तो महीने के अंत में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छे मौके मिल सकते हैं.
व्यापार
पुराने ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. अगर आप फैशन, ब्यूटी, होटल, इंटीरियर, कला या लक्ज़री के व्यवसाय में हैं, तो नए ऑर्डर मिल सकते हैं. साझेदारी में पारदर्शिता रखें.
आर्थिक स्थिति
आय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं. घर, वाहन या परिवार पर खर्च हो सकता है. यदि बजट का ध्यान रखें, तो आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित व्यक्तियों के लिए साथी का सहयोग बहुत मायने रखेगा. पुराने मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं.
पारिवारिक जीवन
घर में कोई शुभ काम या पारिवारिक आयोजन की योजना बन सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.
स्वास्थ्य
मीठा, तला-भुना और अनियमित खानपान से बचें. वजन और शुगर से प्रभावित लोग सावधानी रखें.
शुभ रंग: गुलाबी, हल्का नीला
शुभ दिन: शुक्रवार, सोमवार
करियर और नौकरी
यह महीना सीखने, रिसर्च करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. आईटी, शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टिंग और विश्लेषणात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों को अच्छे मौके मिल सकते हैं. नौकरी बदलने का निर्णय भावनाओं में आकर न लें.
व्यापार
व्यापार में बड़े विस्तार की बजाय गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दें. नई रणनीति भविष्य में अच्छा लाभ दे सकती है.
आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अचानक मिलने वाले लाभ के साथ कुछ अप्रत्याशित खर्च भी आ सकते हैं. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
आप अपनी भावनाएं कम व्यक्त करेंगे, जिससे साथी आपको गलत समझ सकता है. खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के लिए पुरानी जान-पहचान के जरिए नया रिश्ता आने की संभावना है.
पारिवारिक जीवन
परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता महसूस होगी.
स्वास्थ्य
नींद की कमी, मानसिक तनाव और सिरदर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं. ध्यान और प्राणायाम फायदेमंद रहेंगे.
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिन: सोमवार, गुरुवार
करियर और नौकरी
जुलाई आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन यही धैर्य बाद में सफलता दिलाएगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. अगर आप सरकारी, प्रशासनिक, कानूनी, बैंकिंग या प्रबंधन क्षेत्र में हैं, तो आपकी मेहनत की सराहना होगी.
व्यापार
पुराने निवेश या लंबी चली योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है. किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लें.
आर्थिक स्थिति
रुका हुआ धन मिलने के आसार हैं. हालांकि अनावश्यक खर्च और भावनाओं में आकर किया गया निवेश नुकसान दे सकता है.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
काम की व्यस्तता के कारण जीवनसाथी को कम समय दे पाएंगे. अगर संतुलन बनाए रखें, तो संबंध अच्छे रहेंगे. पुराने झगड़े धीरे-धीरे खत्म होंगे.
पारिवारिक जीवन
परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. घर से जुड़े कोई महत्वपूर्ण निर्णय किया जा सकता है.
स्वास्थ्य
ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द या थकान जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त आराम लें.
शुभ रंग: गहरा नीला, काला
शुभ दिन: शनिवार, शुक्रवार
करियर और नौकरी
जुलाई आपके लिए उपलब्धियों का महीना हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. प्रशासन, सेना, पुलिस, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और नेतृत्व से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभ देंगी.
व्यापार
व्यापार में विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. नए संपर्क और ग्राहक जुड़ने की संभावना है. पुराने विवाद सुलझने से कार्य में तेजी आएगी.
आर्थिक स्थिति
धन आगमन के अच्छे संकेत बन रहे हैं. रुका हुआ भुगतान मिल सकता है. हालांकि बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी. साथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है.
पारिवारिक जीवन
परिवार में शुभ समाचार की संभावना है.
या किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.
स्वास्थ्य
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन गुस्से और तनाव पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा.
शुभ रंग: लाल, मैरून
शुभ दिन: मंगलवार, रविवार
(Disclaimer- यह लेख अंक ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. अलग-अलग व्यक्तियों के अनुभव और परिणाम उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.)