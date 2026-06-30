July 2026 Lucky Rashifal: ज्योतिष की नजर से जुलाई महीना खास है क्योंकि इस महीने की शुरुआत बुध की वक्री चाल से हो रही है, वहीं महीने के आखिर में शनि वक्री हो रहे हैं. 2 अहम ग्रहों का उल्टी चाल और सूर्य का कर्क राशि में आकर बुध से युति करना, फिर बुधादित्य राजयोग बनाना बहुत खास रहेगा.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में आएंगे. इसके बाद 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में आएंगे और बुध से युति करेंगे. फिर 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे. वहीं बुध 29 जून से ही वक्री हो चुके हैं. इसके अलावा जुलाई में ग्रह गोचर के अलावा ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे. वहीं शुक्र-केतु की सिंह राशि में अशुभ युति भी बनेगी. जानिए इन सभी ग्रह-नक्षत्र परिवर्तन का किन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव होगा.
वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आ रहा है. आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. धन बढ़ेगा. बड़ा निवेश कर सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़ा मसला हल हो सकता है और इससे आपको लाभ होगा. व्यापारी वर्ग का मुनाफा बढ़ेगा. नौकरी करने वालों के लिए समय उन्नतिदायक है. परिवार के साथ यादगार पल बिताएंगे.
सिंह राशि वालों को जुलाई में पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है. नौकरी करने वालों को वेतनवृद्धि मिल सकती है. वहीं व्यापार का विस्तार करने के लिए समय शुभ है. रुका हुआ पैसा मिलेगा. घर-परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. लाइफ पार्टनर से अच्छी बनेगी.
जुलाई महीना तुला राशि वालों को मालामाल कर सकता है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिल सकता है. नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है. बीते कुछ समय से आप तनाव और काम के बोझ से परेशान थे, वो अब हल्का होगा. किसी आयोजन में शामिल हो सकते हैं.
मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2026 सौभाग्य लेकर आ रहा है. खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को उपलब्धि हासिल हो सकती है. विदेश में पढ़ने, विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है. नए मौके मिलेंगे. सेहत में सुधार होगा. लगभग हर मामले में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे.
मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. 27 जुलाई से शनि वक्री होंगे लेकिन उससे पहले इन लोगों को लाभ दे सकते हैं. करियर में नई शुरुआत हो सकती है या बदलाव हो सकता है. नए स्त्रोतों से पैसा आएगा. कर्ज से राहत मिलेगी. तनाव कम होगा. जरूरी मदद मिल सकती है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)