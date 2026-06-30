Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /जुलाई में 3 बड़े ग्रह-गोचर और कई शुभ-अशुभ योग, पलटेगी 5 राशियों की किस्‍मत, धन-सफलता के प्रबल योग

जुलाई में 3 बड़े ग्रह-गोचर और कई शुभ-अशुभ योग, पलटेगी 5 राशियों की किस्‍मत, धन-सफलता के प्रबल योग

July 2026 Planet Transit: जुलाई महीने में हो रहे महत्‍वपूर्ण ग्रह गोचर 5 राशि वालों के लिए शानदार साबित हो सकते हैं. जुलाई 2026 में सूर्य, बुध, शनि की स्थिति में अहम परिवर्तन हो रहे हैं. जानिए इस महीने किन राशि वालों की किस्‍मत चमकने वाली है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 30, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:00 AM IST
जुलाई में 3 बड़े ग्रह-गोचर और कई शुभ-अशुभ योग, पलटेगी 5 राशियों की किस्‍मत, धन-सफलता के प्रबल योग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जाते-जाते जून देगा बड़ी गुड न्‍यूज, इन 3 राशि वालों को होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
Israel-Iran Tension1 hr ago
4
India-China news in Hindi1 hr ago
5
weather update1 hr ago