/जुलाई में पैदा हुए लोग कैसे होते हैं? रॉयल लाइफ के शौकीन और दिल के साफ होने के पीछे है ये खास वजह

जुलाई के महीने में पैदा होने वाले लोग थोड़े से हटकर और बड़े ही दिलचस्प मिजाज के होते हैं. अगर आपका या आपके किसी करीबी का जन्मदिन इसी महीने आता है, तो आपको उनके स्वभाव में कई अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी.
ज्योतिष की पुरानी और जानी मानी किताब भृगु संहिता में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जुलाई में जन्म लेने वालों पर सूर्य और चंद्रमा, दोनों का बहुत तगड़ा असर रहता है.
दरअसल, इस महीने में पैदा होने वाले लोग या तो कर्क राशि के होते हैं या फिर सिंह राशि के होते हैं. यही वजह है कि इनके अंदर सिंह की तरह गजब का कॉन्फिडेंस और राजाओं जैसी लाइफ जीने की चाहत होती है.
साथ ही वहीं चंद्रमा के प्रभाव के चलते ये अंदर से उतने ही ज्यादा केयरिंग, भावुक और क्रिएटिव भी होते हैं.
अगर आप इनके बर्ताव को गौर से देखें, तो जुलाई वाले लोग आम तौर पर काफी शांत और गंभीर दिखते हैं. इन्हें बिना बात के चिल्लम चिल्ली करना या फालतू की गपशप में समय गंवाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है.
किसी भी ग्रुप या महफिल में ये खुद कम बोलेंगे और दूसरों की बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे. ये अपने दिल के राज हर किसी के सामने नहीं खोलते और बहुत जल्दी किसी पर भरोसा भी नहीं करते हैं.
लेकिन हां, जब इन्हें सामने वाले पर पूरा विश्वास हो जाता है, तब ये खुलकर अपनी बातें शेयर करते हैं. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हंसी मजाक करने का अंदाज भी कमाल का होता है.
जब ये अपने खास दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो ऐसी मजेदार बातें करते हैं कि पूरी महफिल का मूड एकदम खुशनुमा हो जाता है.
दिल के मामले में ये लोग शीशे की तरह बिल्कुल साफ होते हैं. इनके मन में किसी के लिए कोई मैल, नफरत या कड़वाहट नहीं टिकती है. जो बात दिल में होती है, वही जुबान पर आ जाती है.
पीठ पीछे बुराई करना या धोखा देना इनकी फितरत में नहीं होता है. ये जिस किसी से भी नाता जोड़ते हैं, उसे बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं. अगर इनका कोई दोस्त या करीबी कभी किसी बड़ी मुसीबत में आ जाए, तो ये अपना नुकसान सोचे बिना उसकी मदद के लिए सबसे पहले जाकर खड़े हो जाते हैं.
ईमानदारी और वफादारी तो इनके खून में होती है, चाहे प्यार हो या दोस्ती, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, फिर जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं.
पैसे रुपए के मामले में जुलाई में जन्मे लोग काफी सूझ बूझ वाले और दूर की सोचने वाले होते हैं. ये बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा उड़ाने से बचते हैं और फिजूलखर्ची इन्हें जरा भी रास नहीं आती है.
पैसा चाहे जितना भी हो, ये हमेशा एक बजट बनाकर चलते हैं और इसी वजह से मुसीबत के समय के लिए अच्छी खासी बचत भी कर लेते हैं. इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ये कंजूस मक्खीचूस होते हैं.
जहां जरूरत हो या जब अपने किसी शौक को पूरा करना हो, तो ये खुलकर पैसा खर्च करने से पीछे भी नहीं हटते हैं.
इन सब खूबियों के अलावा, इनके जीवन में सबसे बढ़कर अगर कोई चीज है, तो वो है इनका परिवार. जुलाई वालों के लिए उनके माता पिता, भाई बहन या पार्टनर की खुशी ही सब कुछ होती है.
काम के सिलसिले में ये चाहे जितने भी बिजी रहें, अपने घरवालों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं. इनके लिए फैमिली हमेशा नंबर वन पर रहती है. हालांकि, हर इंसान का स्वभाव उसके आस पास के माहौल और परवरिश पर भी काफी हद तक निर्भर करता है.
इसलिए इन बातों को एकदम अंतिम सच नहीं मान लेना चाहिए. पर हां, अगर आपके आस पास कोई जुलाई में जन्मा व्यक्ति है, तो आप खुद मिलाकर देख लीजिए, ये बातें काफी हद तक उनसे मैच कर जाएंगी.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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