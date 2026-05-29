Monthly Tarot Rashifal June 2026: इस महीने मेष समेत इन राशि वालों को आर्थिक लाभ, मिथुन वालों का प्रेम संबंध होगा मजबूत! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope June 2026: जून 2026 का मासिक राशिफल कुछ राशियों के लिए बड़े आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है तो कुछ राशि के लोगों के दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ने की भविष्यवाणी कर रहा है. प्रेम में सफलता से लेकर करियर में तरक्की क्या संभावनाएं हैं, किन राशि वालों को जून का महीना शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है? इन सभी जानकारियों को हम जून 2026 के मंथली टैरो कार्ड रीडिंग की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे. टैरो कार्ड रीडिंग से जानेंगे कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है.

मेष मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (The Emperor Card)

मेष राशि के जातकों के लिए जून 2026 का महीना आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता की ऊर्जा को लेकर आया है. इस माह आप नई ऊर्जा से भरपूर होंगे. आपके अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे. नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार में किसी शुभ कार्य के आयोजन की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य के मामले में थकान और सिरदर्द से बचने की आवश्यकता है. यह महीना आपको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहने का संदेश दे रहा है.

भाग्य आपका 75% साथ देगा.

उपाय – मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को मीठी रोटी खिलाएं.

शुभ अंक – 9

शुभ रंग – लाल, सुनहरा

वृषभ मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Ten of Pentacles Card)

वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना धन, परिवार और स्थिरता लेकर आ रहा है. आर्थिक मामलों में लाभ के योग बनेंगे और निवेश से अच्छा फायदा मिल सकता है. नौकरी में मेहनत का परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद दूर होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यह महीना भविष्य की योजनाओं को मजबूत बनाने का समय है.

भाग्य साथ देगा – 80%

उपाय – शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

शुभ अंक – 6

शुभ रंग – क्रीम, गुलाबी

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (The Magician Card)

मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना नई शुरुआत और अवसरों से भरा रहेगा. आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है तथा व्यापार में नए प्रोजेक्ट लाभ देंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक धन लाभ मिलने के संकेत हैं. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय सफलता देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. अपने निर्णय सोच-समझकर लें क्योंकि आपकी क्षमता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.

भाग्य आपका 70%साथ देगा

उपाय – बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

शुभ अंक – 5

शुभ रंग – हरा, हल्का पीला

कर्क मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (The Moon Card)

कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है, लेकिन अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. कार्यक्षेत्र में सावधानी से निर्णय लेना आवश्यक होगा. किसी पर जल्दी भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन अपनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी और तनाव परेशान कर सकता है. आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और मानसिक शांति मिलेगी.

भाग्य आपका 60% साथ देगा.

उपाय – सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं. शिवाष्टकम् का पाठ आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक – 2

शुभ रंग – सफेद, सिल्वर

सिंह मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Six of Wands Card)

सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना जीत और सम्मान लेकर आ रहा है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरी और व्यवसाय में सफलता के योग हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में खुशियां आएंगी और परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यह महीना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है.

भाग्य आपका 50% साथ देगा

उपाय – रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें. विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.

शुभ अंक – 1

शुभ रंग – नारंगी, गोल्डन

कन्या मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Queen of Pentacles Card)

कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना आर्थिक मजबूती और संतुलन लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. व्यापार में लाभ मिलेगा और धन बचत बढ़ेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन पेट संबंधी समस्या से सावधान रहें. यह महीना भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अच्छा रहेगा.

भाग्य आपका 75% साथ देगा.

उपाय – बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं. छोटे बच्चों को शिक्षा संबंधित उपहार दें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

शुभ अंक – 7

शुभ रंग – हरा, भूरा

तुला मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Justice Card)

तुला राशि वालों के लिए जून का महीना संतुलन और सही निर्णय लेने का रहेगा. कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में राहत मिल सकती है. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और व्यापार में नए समझौते लाभ देंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें. परिवार में शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य में कमर दर्द और थकान की समस्या हो सकती है. यह समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है.

भाग्य आपका 65% साथ देगा .

उपाय – शुक्रवार को मां दुर्गा जी के मंदिर में दीपक जलाएं. सुहागन महिलाओं को इत्र भेंट करें. शुक्रवार को श्री सुक्तम का पाठ करें.

शुभ अंक – 6

शुभ रंग – सफेद, आसमानी

वृश्चिक मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Death Card)

वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है. पुराने संघर्ष समाप्त होंगे और नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे. नौकरी में परिवर्तन या नई दिशा मिल सकती है. व्यापार में पुराने नुकसान से बाहर निकलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य में लापरवाही न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. यह महीना जीवन में नया अध्याय शुरू करने का संकेत दे रहा है.

भाग्य आपका 60% साथ देगा.

उपाय – मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं. रुद्राष्टकम का पाठ करें और कुत्तों को गुड रोटी खिलाना न भूलें.

शुभ अंक – 8

शुभ रंग – मैरून, काला

धनु मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Wheel of Fortune Card)

धनु राशि वालों के लिए जून का महीना भाग्य परिवर्तन और नए अवसर लेकर आएगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में उन्नति मिलेगी. व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी. परिवार के साथ यात्रा का योग बन सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यह महीना आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

भाग्य आपका 80% साथ देगा

उपाय – गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं. ब्राह्मणों को भोजन कराएं या उन्हें भोजन संबंधी सामग्री भेंट करें.

शुभ अंक – 3

शुभ रंग – पीला, नारंगी

मकर मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (King of Pentacles Card)

मकर राशि वालों के लिए जून का महीना आर्थिक सफलता और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए महीना अनुकूल रहेगा. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है. यह महीना आपको स्थिरता और आत्मविश्वास देगा.

भाग्य आपका 50% साथ देगा

उपाय – शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. बजरंग बाण का पाठ करें. हनुमान जी को मंगलवार को चोला चढ़ाएं.

शुभ अंक – 10

शुभ रंग – नेवी ब्लू, ग्रे

कुंभ मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (The Star Card)

कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना उम्मीद, सफलता और नई संभावनाएं लेकर आएगा. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी. करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं और नौकरी में प्रगति के योग बनेंगे. व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रिश्तों में मिठास आएगा और परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. यह महीना अपने सपनों पर विश्वास रखने का संदेश दे रहा है.

भाग्य आपका 75% साथ देगा.

उपाय – शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें. दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें. माथे पर चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाएं.

शुभ अंक – 4

शुभ रंग – नीला, ग्रे

मीन मासिक टैरो राशिफल जून 2026 (Ace of Cups Card)

मीन राशि वालों के लिए जून का महीना प्रेम, भावनात्मक सुख और नई खुशियां लेकर आएगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरी और व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक तनाव से बचें. यह महीना मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित हो सकता है.

भाग्य आपका 85% साथ देगा.

उपाय – गुरुवार को विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें. पितरों की पूजा अमावस्या तिथि पर करें.

शुभ अंक – 7

शुभ रंग – पीला, समुद्री हरा

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- 2 जून को होने वाला है गुरु गोचर, जीवन में प्रगति के लिए करें ये 5 प्रभावशाली उपाय!

और पढ़ें- Astro Tips: जून में शनि की चाल और राहु-केतु का गहरा प्रभाव... किन राशि वालों की जिंदगी में आ सकते हैं बड़े बदलाव? जानें