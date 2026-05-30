जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

जून की शुरुआत ही धमाकेदार रहने वाली है. साल का बड़ा बदलाव गुरु गोचर हो रहा है. इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह भी स्थिति में बदलाव करेंगे. इन ग्रहों की चाल बदलने का लोगों की जिंदगी पर भी अच्छा-बुरा असर पड़ेगा. जानिए आपके लिए जून 2026 कैसा रहेगा.
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Rashifal June 2026: महीने की शुरुआत में यानी 1 जून 2026 से ही गुरु का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा जिससे गुरु उच्च के हो जाएंगे. गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में ही वास करेंगे. गुरु का इस राशि में प्रवेश बाजार में तेजी का संकेत दे रहा है. साथ ही लोगों की जिंदगी पर भी बड़ा असर डालेगा. इसके अलावा जून में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे.
ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो जून 2026 बहुत ही प्रभावशाली और उतार-चढ़ाव से भरपूर रहने वाला है. गुरु का कर्क राशि में आना दूध, घी (डेरी उत्पाद), तेल, चना, कपास, आदि के दामों में उछाल के संकेत देता है. वहीं 8 जून 2026 के बाद से गुरु-शुक्र की युति तथा मंगल की दृष्टि व्यापार और बाजार में उछाल के संकेत देते हैं.
मध्य जून में सूर्य और बुध की युति हो रही है जो व्यापारिक गतिविधियों को तेज करेगी, इससे धातु और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं. 15 जून से खप्पर योग बनने और कालसर्प का भी योग रहेगा. खप्पर योग का फल शास्त्रों में अशुभ एवं भयकारक बताया गया है. देश में सैन्य टकराव और युद्धभय रहेगा. पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा कुटिल चालों से भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा. महीने के अंतिम सप्ताह में बुध के वक्री होने से सोना, चांदी, बैंकिंग शेयर और तेल आदि के अचानक भाव बढ़ेंगे.
जून का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा. महीने की शुरुआत से माह के मध्य भाग तक मंगल का आपकी राशि में स्वराशिगत रहना आत्मविश्वास, उत्साह को बढ़ाएगा तथा कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी खासतौर पर व्यापार करने वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत से 20 जून तक का समय अनुकूल बना रहेगा.
नौकरी और व्यवसाय में नई योजनाएं बनेंगी तथा प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी. हालांकि 20 जून के बाद मंगल का द्वितीय भाव में प्रवेश होगा जिससे आर्थिक मामलों में और घर परिवार के बीच उतार चढ़ाव बढ़ सकता है. आकस्मिक खर्च होने के योग बन रहे हैं. उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को परिश्रम करने पर सफलता मिलेगी. अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है. स्वास्थ्य की बात की जाये तो मेश राशि वाले लोगों को अपने ख़ान- पान का विशेष ध्यान देना होगा.
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जून का महीना मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है. महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन 8 जून से शुक्र के तृतीय भाव में आने के कारण जीवन में उलझन और तनाव बढ़ने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में निर्णय लेते समय धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में लोगों को ज्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों के लिए यह महीना थोड़ा ज्यादा कठिन रहेगा व्यापारियों को मेहनत के बाद ही लाभ प्राप्त होगा.
20 जून के बाद मंगल के प्रभाव से मन अशांत रहेगा, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और मतभेद होने की संभावना है. अपने सगे-संबंधियों या बड़े भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर उलझन होगी बढ़ने.
अनावश्यक यात्राएं करने के भी योग हैं यह पूरा महीना आपके लिए भागदौड़ वाला रहेगा जिससे मानसिक थकान बढ़ा सकती हैं. परिवार में भी वाद विवाद होने के संकेत हैं इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना आपके लाभकारी सिद्ध होगा.
मिथुन राशि वालो के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है. महीने की शुरुआत से 22 जून तक बुध आपकी राशि में स्वराशिगत रहेगा, जिससे बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में भी वृद्धि के योग हैं. लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होगा.
नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर बनेंगे. इस महीने वाहन या संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं. परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि 22 जून के बाद बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने से घरेलू समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं. बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावटें आने की संभावना रहेगी. जल्दबाजी में फैसला लेने की भूल न करें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि शांत मन रखने और संयम के साथ कार्य करने पर लाभ और उन्नति की प्राप्ति होगी. आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य के बिगड़ने का योग है पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है. नींद और तनाव संबंधी परेशानियां भी बढ़ेंगी. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना और बड़े भाई या पिता से सलाह लेकर कोई कार्य करना बेहतर होगा.
इस महीने कर्क राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आएगा. जून का महीना कर्क राशि के लोगों के लिए अत्यंत शुभ, प्रभावशाली और भाग्योदय कराने वाला रहेगा. इस महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि वालों के सोए भाग्य जाग जाएँगे. 1 जून से गुरु का आपकी राशि में उच्च होकर गोचर करना (जिसे गुरु उचका कहते हैं) जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम लेकर आयेगा. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और अनुभव की सराहना होगी, जिससे आपको नया अवसर मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे तथा आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत होगी. इस महीने आप धर्म-कर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखेंगे साथ ही आपके धार्मिक यात्रा के भी योग प्रबल हैं. परिवार में धार्मिक या शुभ कार्यों के योग बन सकते हैं. संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना रहेगी.
लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि गुस्से में रिश्ते बिगड़ सकते हैं साथ ही रिश्तों में खट्टास आने की संभावना है. स्वास्थ्य की बात करें तो इस राशि के लोगों का इस सप्ताह पेट से जुड़ी समस्या होगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. कुल मिलाकर देखा जाये तो यह महीना आपके लिए अच्छा है बस थोड़ा अपने परिवार, गुस्से और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
सिंह राशि के लोगों को इस महीना सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है. यह महीना आपके लिए थोड़ा कठिन और तनावग्रस्त रहने वाला है. लेकिन किसी-किसी मामलों में अच्छा भी रहेगा. आपको इस महीने सबसे ज़्यादा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है. पिता से विवाद होने की संभावना है. यह महीना आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक संतुलन और मानसिक उतार-चढ़ाव लेकर आने वाला है. लग्नस्थ केतु तथा राशिस्वामी सूर्य के दशम भाव में स्थित होने से कार्यक्षेत्र में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा. लव लाइफ अच्छी रहेगी.
प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. लेकिन कोई भी डील सोच विचार कर करें. इस राशि के लोग महीने की शुरुआत में ब्यूटी कन्शियस रहेंगे. अपने सुंदरता को निखारने और अपने पर्सनालिटी को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे. हालांकि शनि की ढैय्या के प्रभाव से मन बेचैन और अशांत रह सकता है. कई बार बिना कारण तनाव और अकेलेपन का अनुभव होगा.
कन्या राशि वाले लोगों के लिए महीने का शुरुआती सप्ताह अच्छा रहने वाला है. करियर में सोए हुए भाग्य खुलेंगे प्रोफेशन में तरक्की मिलेगी. इनकम के स्रोत बढ़ेंगे लेकिन महीने की शुरुआत में खर्चों और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि भी होगी. घर-परिवार की जरूरतों, यात्रा, वाहन या आरामदायक वस्तुओं पर अधिक धन खर्च हो सकता है. पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती हैं. प्रेम विवाह के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं.
22 जून से बुध के लाभ स्थान में आने के कारण आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार शुरू होगा. धन लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं तथा रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. सरकारी कामों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा. रुके हुए सरकारी काम के मार्ग खुलेंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य के मामले में थकान और तनाव से बचकर नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
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तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफी फलदायक और अच्छा होगा. करियर में नई अपॉरच्युनिटी मिलेगी. ब्यूटी, ग्लैमर, एजुकेशन और मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बना रहे लोगों के लिए महीने का शुरुआती 10 दिन काफी अच्छा रहेगा साथ ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे लोगों को अपार सफलता मिलेगी. 8 जून से राशिस्वामी शुक्र कर्क राशि के दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे करियर और आजीविका के मामलों में कार्य बढ़ने की उम्मीद है.
पिता से वाद-विवाद के योग हैं साथ ही पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आने की संभावना है. इस सप्ताह आपको ख़ुद के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, पैरों और हड्डियों की दिक्कत होगी. आर्थिक स्थिति के बात करें तो आकस्मिक खर्च के योग बन रहे हैं. खर्च बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है.
12 जून के बाद से केतु के प्रभाव के कारण कार्यों में स्थिरता कम रहेगी और कई बार मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. इस दौरान भागदौड़ और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आयेगा लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए अच्छा होगा. इसीलिए अपने वाणी और व्यवहार में संयम रखें. स्वास्थ्य के मामले में तनाव, थकान और अनियमित दिनचर्या से बचना लाभकारी रहेगा.
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून महीने के शुरुआती दिन मिले जुले होंगे स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की भी ज़रूरत है साथ ही वाद-विवाद से बचना भी लाभकारी होगा. हालांकि मंगल और गुरु की शुभ दृष्टि के प्रभाव से परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा तथा किसी मांगलिक या खुशी देने वाली खबर प्राप्त हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और जीवन में नई उम्मीद मिलेगी.
यात्राओं के भी योग हैं. धार्मिक, पारिवारिक या व्यवसायिक कारणों से यात्रा करनी पड़ेगी. यह यात्रा आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने से मानसिक शांति बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. लेकिन महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि गंभीर बीमारी हो सकती हैं. शादीशुदा लोग अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना सामान्य रहेगा राशिस्वामी गुरु अष्टम भाव में होंगे जिससे आर्थिक मामलों और कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां होंगी. विदेश संबंधी कार्यों, यात्रा, आयात-निर्यात या बाहरी संपर्कों से जुड़े मामलों में रुकावटें आएंगी और देरी होने की संभावना रहेगी. व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी. कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी. जिससे मानसिक चिंता बढ़ सकती है. हालांकि महीने के उत्तरार्ध में कोई जरूरी कार्य के पूर्ण होने से आपको काफी राहत मिलेगी और खुशी की प्राप्ति भी होगी.
लंबे समय से रुकी हुई योजना में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों को अपने कारोबार में धीरे धीरे लाभ मिलेगा. मकान या संपत्ति से संबंधित मामलों में मतभेद बने रह सकते हैं तथा विवाद सुलझने में समय लगेगा.
फंसे पैसे के वापस मिलने के योग योग बन रहे हैं लेकिन अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए ही खर्चा करें बच्चे की तरफ से परेशानी कम होगी अपनी लाइफ पार्टनर से बातचीत करके किया गया काम अच्छा होगा.
मकर राशि वालों को इस महीने सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने अच्छा होगा. 1 जून के बाद से गुरु की नीच दृष्टि का प्रभाव पद रहा है जिसके कारण जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से हानि पहुंचेगी. इस महीने कार्यक्षेत्र में योजनाएं अपेक्षा के अनुसार पूरी नहीं हो पाएंगी, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
नौकरी और व्यवसाय में ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है तथा कई बार परिणाम मिलने में देरी होगी. इस दौरान खर्चों में वृद्धि होने की संभावना रहेगी. घरेलू आवश्यकताओं, स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी कार्यों पर अधिक धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से संबंधित बीमारी रक्तचाप या नींद संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी. मन की शांति के लिए ‘गुरु गायत्री मंत्र’ का पाठ करना शुभ फलदायी सिद्ध होगा.
कुंभ राशि वाले लोगों को जून के महीने में अत्यधिक सावधानी और धैर्य के साथ काम करना होगा. क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके राशि से हट रही है जिसके कारण आपको व्यापार और आर्थिक मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. परिवार में कुछ नई उलझने पैदा होंगी. किसी के साथ साझेदारी कोई कार्य करने से बचें क्योंकि ऐसे कार्यों में मतभेद या हानि की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी साझेदारी या समझौते से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना अच्छा होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी.
व्यर्थ के खर्च के भी योग बन रहे हैं, इसीलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज़रूरी है अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी. पारिवार में भी गलतफहमियों के कारण मतभेद होंगे. छोटी-छोटी बातों पर विवाद होंगे. इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना काफी मिला-जुला रहने वाला है. एक तरफ जहां कुछ बेहतरीन मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा. 1 जून से ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके परिवार पर रहेगी. इसके प्रभाव से घर-परिवार में मांगलिक कार्य या कोई सुंदर उत्सव होने के योग बन रहे हैं. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई अच्छी खबर मिलेगी. अगर आपने पहले से कोई योजना बना रखी है, तो इस महीने उसमें थोड़ी-बहुत सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी.
करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी और बिजनेस में रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन तरक्की पक्की है. आमदनी ठीक-ठाक रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. इस दौरान आपका झुकाव पूजा-पाठ, धर्म और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा. दूसरी ओर, शनि की साढ़ेसाती का असर भी देखने को मिलेगा. इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड1 सकता है. आपको मानसिक तनाव, थकावट और सेहत से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. साथ ही पुरानी बीमारी का दोबारा उभरना जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं. इसलिए अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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