June 2026 Monthly Horoscope: नई जॉब, ढेर सारा पैसा और शोहरत...मेष-वृषभ समेत 6 राशियों के लिए 'सोने' सा चमकीला महीना साबित होगा जून

साल 2026 का जून महीना शानदार रहने वाला है. इस महीने कई लोगों की जिंदगी में कैश फ्लो बढ़ेगा, कामयाबी कदम छुएगी और शोहरत आसमान पर होगी. जी हां, गुरु समेत 5 ग्रहों का गोचर कुछ राशियों के लिए जून में बड़ी उपलब्धियां दे सकता है. इसमें मेष, वृषभ समेत 6 राशियां शामिल हैं. बाकी राशियों के लिए भी जून कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें आर्थिक करियर राशिफल जून 2026.

1.मेष राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर : इस महीने आपको 21 जून तक विशेष सफलता मिलने की संभावना है. आपकी बातों को लोग वजन देंगे. आप एक प्रभावशाली और नियंत्रण वाली स्थिति में इस महीने 21 जून तक विशेष करके रहेंगे. आपके काम बनते हुए चले जाएंगे. हालांकि कर्मेश शनि, यानी 10वें भाव के स्वामी शनि ग्रह आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, जो कि 2 जून 2027 तक आपके 12वें घर में रहेंगे, जिससे आपको काफी अलग-थलग महसूस होगा, धोखा या षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है. इसके बावजूद अगर जून महीने की बात की जाए, तो 21 जून तक मंगल का गोचर अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि में, यानी आपकी ही जन्म राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक विशेष सफलता अपने बिजनेस या जॉब में मिलते हुए नजर आएगी. सूर्य जो मैनेजमेंट, सीनियर, बॉस के प्रतीक हैं, वो भी आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में हैं, यानी उनका सपोर्ट आपको परस्पर मिलता रहेगा. बृहस्पति भी इस महीने आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर गए हैं और चतुर्थ भाव से आपके कर्म स्थान को पूरे साल, यानी 2026 जून से लेकर 2027 जून तक देखेंगे, सिवा नवंबर, दिसंबर और जनवरी के. ये लंबी अवधि, यानी जून 2026 से जून 2027 तक आपके बिजनेस या जॉब के लिए विस्तार और विकास लेकर के आएगा. यहां दबाव भी महसूस होगा, लेकिन इसके बावजूद ये साल बहुत अहम रहने वाला है. गुरु का गोचर अपनी उच्च राशि में है, जिसकी वजह से करियर में आपको राइज और नए जॉब मिलने के अवसर, करियर में बदलाव आएंगे.

फिर 21 जून से लेकर के 2 अगस्त तक आपके राशि स्वामी मंगल आय के भाव में रहेंगे, यानी आपको 21 जून से 2 अगस्त के बीच में आपके बिजनेस, करियर, जॉब में धन लाभ आता हुआ नजर आएगा, मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा. यह एक बहुत ही अच्छा समय है आपके बिजनेस और करियर के लिए. जो भी कंपनी के पुराने बकाए हैं, उसको आप वसूलने के लिए 21 जून से 2 अगस्त के बीच में भी कर सकते हैं.

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आर्थिक स्थिति: जून के महीने में आर्थिक स्थिति शुभ रहेगी. आपकी जन्म राशि में ही आपके राशि स्वामी मंगल का गोचर मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है और रूचक योग बन रहा है. सूर्य भी दूसरे स्थान, जो कि आय का स्थान है, 15 जून तक इस भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको कोई धन लाभ, विशेष करके 15 जून तक अवश्य देखने को मिलेगा. कंपनी में अगर पुराना बकाया है, तो 15 जून तक उसको वापस लेने का प्रयास करें. आपको पुराने बकाए वापस मिलने की इस महीने 15 जून तक पूरी संभावना है. नए आय भी किसी प्रकार से उत्पन्न होगी, यानी शुरुआत होगी उनकी, क्योंकि राहु का गोचर धन भाव से हो रहा है.

2.वृषभ राशिआर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: जून के महीने में 8 जून तक आपके राशि स्वामी शुक्र मिथुन राशि, यानी आपके दूसरे भाव में हैं. 8 जून तक आपको कोई विशेष धन लाभ,मुनाफा, आय देखने को मिलेगा. 8 जून के बाद से लेकर के 4 जुलाई, यानी पूरा जून का महीना पराक्रम भाव में उच्च गुरु के साथ शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे. यहां पर इनकी स्थिति काफी बलवान रहेगी, यानी आपके काम-धंधे में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को जून के महीने में मिलेगी. आपके बड़े-बड़े काम बनेंगे. राहु भी दशम स्थान पर एक साम्राज्य की ओर आपको ले जा रहा है. राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में. यानी इस साल आपको ग्रोथ काफी अच्छी मिलेगी और उसमें भी जून के महीने में विशेष करके आपको कहीं ना कहीं से अपने सारे काम बनते हुए नजर आएंगे. 8 जून से 30 जून तक विशेष करके आपको अपने बॉस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से भी सपोर्ट मिलेगा. सूर्य आपके पहले, जन्म राशि से पहले भाव में गोचर कर रहे हैं 15 जून तक. सूर्य पहली राशि में रहेंगे और 15 जून से 15 जुलाई तक आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. यानी कुल मिलाकर के पूरा महीना आपके बिजनेस और जॉब के लिए विशेष उन्नति लेकर के आएगा और इंपॉर्टेंट मीटिंग, राइट पीपल, राइट टाइम, राइट प्लेस आपको फील होगा.

आर्थिक स्थिति: बुध आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में 29 मई से लेकर 22 जून तक रहेंगे. यह उनकी अपनी ही राशि है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 जून से लेकर 11 जून तक बुध आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. कोई जोखिम वाला काम आर्थिक मामलों में आप ना करें. इस समय स्टॉक मार्केट से पूरी तरह दूर रहें. लेकिन वहीं पर 11 जून से लेकर के 30 जून तक आपको कोई विशेष लाभ, यानी नया आय का साधन मिलेगा. आपको 11 जून से 30 जून के बीच में धन लाभ और आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि मिलते हुए नजर आएगी. आपकी आर्थिक स्थिति बलवान हो जाएगी.

3.मिथुन राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: इस महीने को दो भाग में बांटा जा सकता है, यानी पहले 15 दिन आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्य का गोचर 15 जून तक है और 2 जून से लेकर 11 जून तक बुध भी आर्द्रा नक्षत्र, यानी आंधी-तूफान के नक्षत्र में हैं. आर्द्रा नक्षत्र के देव रुद्र होते हैं, यानी कहीं ना कहीं से उपद्रव, परेशानी आ सकती है. आपको अपने व्यापार में या नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए. किसी भी बड़े बदलाव से पहले 15 दिन में आप बचें. नए जॉब आप पहले 15 दिन में ज्वाइन ना करें. कोई बड़ा फेरबदल अपने काम-धंधे में पहले 15 दिन ना करें. अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, सरकारी कामों में विशेष करके 15 जून तक ध्यान रखें. 15 जून के बाद से आपके बिजनेस और व्यापार में काफी अच्छी वृद्धि नजर आएगी, यानी आपको दोबारा से एक कमांड और कंट्रोल की स्थिति मिलेगी. आप कहीं ना कहीं से सबके नजर में आएंगे, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिलेगी. बिजनेस ग्रोथ होगा, हालांकि यहां पर आपको कठिन परिश्रम और अनुशासन रखने की जरूरत है क्योंकि शनि आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं. फिर भी जून का महीना 15 से लेकर के 30 के बीच में आपको आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा ग्रोथ देगा. आप अपने जरूरी फैसले कर सकते हैं और नए जॉब की जॉइनिंग भी 15 तारीख के बाद से लेकर 30 तारीख जून तक कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस महीने साल का सबसे बड़ा गोचर, यानी बृहस्पति का गोचर अपनी उच्च राशि में आप लोगों के लिए आपके दूसरे भाव में, यानी आर्थिक पोर्टफोलियो की वृद्धि के लिए अति उत्तम रहने वाला है. साथ में विशेष करके शुक्र का गोचर इसी भाव में, यानी दूसरे भाव में 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक कर्क राशि में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा धन लाभ की स्थिति बना रहे हैं. मंगल का गोचर भी आपके आर्थिक पोर्टफोलियो के लिए 11 मई से लेकर 21 जून तक अनुकूल है. यानी कुल मिलाकर के जून का महीना आपके लिए विशेष करके धन लाभ लेकर के आया है और आपको आपके आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि मिलेगी. इसके बावजूद इस बात का ध्यान रखना है कि आपके राशि स्वामी 2 जून से 11 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिसके वजह से 2 से 11 जून के बीच में आपको कोई आर्थिक फैसले नहीं लेने चाहिए. जो धन लाभ, आर्थिक आय आप तक आ रही है, वह आने दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से कोई जोखिम वाला निर्णय 2 जून से 11 जून के बीच में ना लें. 11 जून के बाद से लेकर के आपकी स्थिति आर्थिक फैसलों से संबंधित शुभ रहेगी, यानी 11 जून के बाद आप कोई आर्थिक फैसले ले सकते हैं.

4.कर्क राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर : इस महीने 21 जून तक मंगल आपके जन्म राशि से 10वें भाव में रूचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं. आपके बिजनेस और जॉब के लिए यह अति उत्तम स्थिति है. यानी इस महीने विशेष करके 21 जून तक आपको उन्नति, प्रगति, ग्रोथ देखने को मिलेगा. 21 जून के बाद भी 2 अगस्त तक मंगल आपके धन भाव से गोचर करेंगे. मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, इसका अर्थ यह होता है कि 21 जून तक काम धंधे में विशेष उन्नति और 21 जून के बाद भी आपको अपने काम धंधे में आय, मुनाफा देखने को मिलेगा. वहीं बृहस्पति आपके जन्म राशि में 2 जून को प्रवेश कर चुके हैं, जिसके वजह से आने वाला समय लंबे समय तक आपके लिए स्थिरता और उन्नति की ओर आपके करियर को ले जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: हालांकि केतु आपके आय स्थान से गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर 2026 तक, जिससे असंतोष की स्थिति बनी रहेगी. लेकिन फिर भी अगर जून की बात करूं, तो 15 जून तक दूसरे भाव के स्वामी सूर्य धन भाव से गोचर कर रहे हैं. जिसके वजह से 15 जून तक आपको कोई विशेष लाभ मिलेगा. कंपनी की ओल्ड आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट हो, तो 15 जून तक आप इस पर काम करवाएं. आपको अपने पुराने बकाए पैसे भी मिलने में सूर्य बहुत हद तक मदद करेंगे. स्टॉक मार्केट में भी मुनाफा 15 जून तक होने की विशेष संभावना है.

5.सिंह राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर : आपकी जन्म कुंडली में 15 जून तक सूर्य दिग्बली अवस्था में रहेंगे, जिसके वजह से आपको नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा अपने बिजनेस, जॉब या करियर में मिलेगा. आपको एक रॉयल्टी की स्थिति इस महीने 15 जून तक विशेष करके देखने को मिलेगी. आपके बॉस, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट आपके कामों में आपको सराहेंगे. 15 जून के बाद से लेकर के 30 जून तक का समय भी अच्छा रहेगा. मंगल आपके भाग्य स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, यानी पूरे महीना भाग्य का साथ बना रहेगा. वहीं अपने करियर में 22 जून से लेकर के 6 जुलाई तक सूर्य क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे, जिसके वजह से आपको अपने बॉस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से विशेष करके सावधानी बरतनी है.

आर्थिक स्थिति: आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध धन भाव में 24 जून तक गोचर कर रहे हैं, जिससे कोई विशेष लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि 22 जून से लेकर के 6 जुलाई तक बुध आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, यानी 22 जून से 6 जुलाई तक आपको विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए.

6.कन्या राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: इस महीने 22 जून तक आपके राशि स्वामी बुध कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं, यानी यह एक बहुत उत्तम समय आपके बिजनेस, करियर, जॉब के लिए रहेगा. हालांकि यहां देखने में यह भी आता है कि 2 जून से 11 जून तक आपको काम धंधे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. कोई बड़ा जोखिम 2 जून से 11 जून के बीच ना लें, क्योंकि बुध आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. 11 जून से 22 जून तक का जो समय है, वह विशेष करके उन्नति वाला और प्रगति वाला आपके काम धंधे के लिए बोला जा सकता है. 22 जून के बाद भी 7 जुलाई तक आपके 10वें स्थान के स्वामी धन भाव से गोचर करेंगे, जहां पर आपके काम धंधे में आपको मुनाफा, यानी फायदा दिला करके जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र इस महीने 8 जून से 4 जुलाई तक 11वें भाव, यानी धन भाव से गोचर कर रहे हैं. यह आपके आर्थिक स्थिति के लिए एक बलवान स्थिति है. आपको इस महीने विशेष करके 8 जून से 4 जुलाई तक कोई बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा. अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो वापस मांगने का यह सही समय रहेगा. आपको स्टॉक मार्केट से भी फायदा हो सकता है. विशेष करके यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बृहस्पति 2 जून को 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में, यानी आपके धन भाव से गोचर करेंगे, जहां पर यह अपनी उच्च अवस्था में हैं. यह जून का महीना और आने वाले 4 महीने—जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर—आपके लिए आर्थिक मामलों में विशेष करके फलदायी रहेगा.

7.तुला राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: इस महीने शुक्र 8 जून से 4 जुलाई तक आपके कर्म भाव में रहेंगे, वहीं मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में भावत भावम के हिसाब से आपके 10वें स्थान से लेकर के 10वें स्थान पर हैं. यानी आपके बिजनेस और जॉब के लिए मंगल और शुक्र की स्थिति अति उत्तम है. सार्वजनिक पहचान, सार्वजनिक बैठकें, सार्वजनिक संवाद आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. बिजनेस, जॉब में उन्नति देखने को मिलेगी. 21 जून तक विशेष करके आपको अपने व्यापर में विस्तार देखने को मिलेगा. शुक्र से और मंगल से बहुत फायदा मिलेगा. वहीं पर लड़ाई-झगड़ों से दूर रहना है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं. विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि 15 जून तक जहां आपके काम-धंधे के लिए अच्छा है और बिजनेस और जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर जो भी कोई डायरेक्ट डीलिंग आपके बॉसेस से, सरकारी काम से, मैनेजमेंट या किसी भी अथॉरिटी से हो, तो वो आप बहुत संभल करके करें, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव, वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं.

सरकारी काम को आप 15 जून के बाद के तारीख के लिए टालें. कोई बिजनेस से संबंधित कोर्ट केस हो, उसमें भी आप कोर्ट का डेट 15 जून के बाद लें. कुल मिलाकर के जून का पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसमें विशेष करके 21 जून तक ज्यादा अच्छा और उसके बाद भी 4 जुलाई तक उत्तम उन्नति मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति: दूसरे घर के स्वामी मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं, जिसके वजह से पूरे जून के महीने में आय की संभावना काफी प्रबल रहेगी, विशेष करके 21 जून तक. 21 जून के बाद आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी बरतें. स्टॉक मार्केट में भ्रम की स्थिति बन सकती है, राहु आपके पंचम भाव में हैं. कोई जोखिम का फैसला स्टॉक मार्केट से संबंधित न लें, बहुत सोच-समझकर के स्टॉक मार्केट से डील करें.

8.वृश्चिक राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: आपके राशि स्वामी मंगल छठे भाव से 21 जून तक गोचर कर रहे हैं. अपने काम-धंधे में किसी भी प्रकार का विवाद न करें. कोई विवाद अगर हो रहा हो, तो उसको टालने की पूरी कोशिश करें. काम-धंधे में 21 जून तक विशेष करके घाटा होने की संभावना है. आपको बहुत संभल करके 21 जून तक आर्थिक और कर्म से संबंधित किसी भी फैसले में निर्णय लेना चाहिए.

रोग और अचानक आए खर्च के मामलों के कारण आपका बिजनेस या जॉब 21 जून तक प्रभावित हो सकता है. हालांकि, 21 जून के बाद से लेकर 30 जून तक आप लोगों के लिए फिर समय बदलेगा और अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी. लेकिन अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सरकारी कामों में आप 21 जून के बाद भी सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति: 21 जून तक कर्ज होने की संभावना है. घाटा भी आपको झेलना पड़ेगा. कोई जोखिम का काम आर्थिक मामलों से संबंधित ना करें. अपने फैसलों को 21 जून के बाद के लिए टालें. 21 जून से 30 जून तक आर्थिक मामलों के लिए बेहतर समय रहेगा.

9.धनु राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: जून के महीने को तीन हिस्से में बांटा जा सकता है. पहला हिस्सा जो है, वो 11 जून तक का है, जब बुध ज्यादातर आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिसमें कोई काम-धंधे में उपद्रव होने की संभावना है. इस समय को संभल करके हैंडल करें. कोई जरूरी फैसले अपने काम-धंधे से संबंधित 11 जून तक ना लें. 11 जून से 22 जून तक, आप लोगों के लिए आपके बिजनेस या जॉब में काफी अच्छी उन्नति मिलेगी. कई सफलता आपको इन्हीं दिनों में देखने को मिलेगी. आप अपने काम-धंधे से संबंधित फैसले इस बीच में ले सकते हैं. लेकिन फिर 22 जून से लेकर के 30 जून तक, आपके कर्मेश बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके वजह से आपको कोई अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. आप अपने पूरे महीने में जो भी जरूरी काम हैं—काम-धंधे या रोजगार से संबंधित—उसको 11 जून से लेकर 22 जून के बीच में शेड्यूल करें.

आर्थिक स्थिति : 11वे भाव के स्वामी शुक्र आपके अष्टम स्थान पर, 8 जून से पूरे 4 जुलाई तक अष्टम स्थान पर स्थित रहेंगे, जिसके वजह से कोई विशेष लाभ मिलने की संभावना नहीं दिख रही है. सीधे धन लाभ या कोई नई आय या बहुत बड़ा आर्थिक सफलता आपको आते दिखाई नहीं दे रही है. अपने आर्थिक फैसले सावधानी से लें.

10.मकर राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र 8 जून से लेकर पूरे जून के महीने रहते हुए 4 जुलाई तक कर्क राशि, यानी आपकी कुंडली में सप्तम भाव से गोचर करेंगे. 2 जून से बृहस्पति भी अगले 5 महीनों के लिए इसी भाव में हैं. आपके बिज़नेस या जॉब के लिए 8 जून से 4 जुलाई तक काफी अच्छा रहने वाला है. आपकी पब्लिक मीटिंग्स सफल होंगी. कस्टमर से डीलिंग में आपको सफलता मिलेगी. आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिलेगा. और 15 जून तक आपको अपने बॉस और सीनियर से भी वाहवाही मिलेगी. लेकिन जहां पर 8 जून से 4 जुलाई तक आपको काम-धंधे में उन्नति मिलने की संभावना है, वहीं पर आपके बॉस और सीनियर से आपको 15 जून के बाद, किसी भी डायरेक्ट डीलिंग में जून 30 तक विशेष करके संभाल करके रहना है. यानी 15 जून के बाद आप किसी भी लम्बी छुट्टी पर ना जाएं, यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है. बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी कोर्ट-कचहरी के डेट हों, वह आप 15 जून के पहले अपनी उपस्थिति कचहरी में रखें. 15 जून के बाद नहीं तो परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है. कुल मिलाकर के 8 जून से 4 जुलाई तक काम-धंधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति : मंगल, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, वह 21 जून तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में रुचक योग बना रहे हैं, जिससे आय में या आर्थिक सफलता में 21 जून तक कोई विशेष सफलता मिलने की पूरी संभावना है. 21 जून के बाद समय ठीक रहेगा. कोशिश करके अपने आर्थिक फैसले 21 जून के पहले रखें. आर्थिक मामलों में गुरु का गोचर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपको एक स्थिरता दिलाएगा और आप जून से लेकर अक्टूबर तक एक निरंतर ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे.

11.कुंभ राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: आपके काम-धंधे में आपके कर्मेश मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में रहते हुए आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव से 21 मई तक गोचर करेंगे. 21 मई तक आपके लिए रोजगार में निरंतर उन्नति देखने को मिलेगी. आपको जो भी जरूरी मीटिंग्स, क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट डीलिंग आदि करना है, वह आप कोशिश करके 21 जून तक करें. बल्कि 15 जून तक सूर्य की भी दृष्टि आपके जन्म राशि से चतुर्थ भाव से लेकर दशम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आपके काम-धंधे में अवश्य मिलेगा. आपके बॉस, सीनियर और मैनेजमेंट का विशेष सपोर्ट मिलेगा. 21 जून के बाद भी मंगल मूल त्रिकोण राशि से निकलेंगे लेकिन वह चतुर्थ भाव में आकर, यानी वृषभ राशि में आकर 2 अगस्त तक दशम स्थान—यानी अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपको आपके काम-धंधे में ज़रा सा धीमी गति का एहसास होगा. लेकिन इसके बावजूद आपको आपके काम-धंधे में नियंत्रण और कमांडिंग स्थिति आपकी बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: जून के महीने में आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, यानी चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में 8 जून से 4 जुलाई तक हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है. यहां कर्ज, घाटा आदि देखने को मिल रहा है. यानी जून के महीने में आप आर्थिक फैसलों में बहुत सावधानी रखें. कुछ छोटा-मोटी सफलता आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकता है क्योंकि बुध पंचम भाव में अपनी ही राशि से 22 जून तक गोचर कर रहे हैं. लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा रिस्क लेने का यह समय नहीं है. आर्थिक मामलों में यहां इस बात को बोलना जरूरी है कि आपके धन भाव और आय भाव—यानी 11th घर और दूसरा भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेंगे, जिसकी वजह से कोई बड़ा आर्थिक फैसला आप बहुत सोच-समझ के लें. हो सकता है आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ेगा. हो सकता है आप कर्ज लेकर कोई नया बिज़नेस भी शुरू करेंगे, इसलिए कर्ज सीमित लीजिएगा.

12.मीन राशि आर्थिक एवं करियर राशिफल जून 2026

करियर: रोजगार के क्षेत्र में जून के महीने में 11 जून तक बुध ज्यादातर आर्द्रा नक्षत्र में हैं. आपके जन्म राशि से चौथे भाव में गोचर करते हुए आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहे हैं. यानी 2 जून से लेकर के विशेष करके 11 जून तक किसी भी प्रकार का विवाद में ना पड़ें. अपने काम-धंधे में कोई बहुत बड़े फैसले लेने से रुकें. जो भी बड़े और अहम फैसले हों, वह आप 11 जून के बाद लें. 15 जून के बाद सूर्य भी आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तब आपके लिए, आपके काम-धंधे के लिए 15 जून से लेकर के 30 जून का जो समय है, वह ज्यादा शुभ और अच्छा रहने वाला है.

आर्थिक स्थिति: मंगल आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, मेष राशि से गोचर कर रहे हैं. वहां ये 21 जून तक रहेंगे. 21 जून तक आर्थिक मामलों में कोई काफी बड़ा लाभ, धन लाभ, नयी आय, आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि आदि देखने को मिलेगा. 2 जून से लेकर 11 जून फिर भी आप आर्थिक फैसलों में कोई बड़ा निर्णय ना लें. आर्थिक मामलों में जोखिम वाला काम ना करें. 11 जून से 21 जून आर्थिक मामलों में फैसलों के लिए सबसे उत्तम रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)