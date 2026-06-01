Numerology June 2026: जून पर रहेगा केतु का प्रभाव, इन मूलांक वालों की होगी चांदी, अपनी बर्थडेट से जानें अंक राशिफल

जून 2026 मासिक अंक ज्योतिष : अंक ज्‍योतिष के अनुसार जून 2026 का अंक 7 निकलता है. 6-2026 यानी कि 6+2+0+2+6 = 16, 1+6 = 7. अंक 7 के स्‍वामी केतु हैं. लिहाजा जून 2026 की सामूहिक ऊर्जा अंक 7 बना रही है. केतु अध्यात्म, आत्मचिंतन, शोध, धैर्य, ध्यान और पुराने कर्मों का परिणाम देने वाला अंक माना जाता है.

लिहाजा इस पूरे महीने में लोगों को केवल सफलता ही नहीं मिलेगी बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी. साथ ही लोग इस महीने रिश्तों और भविष्य को लेकर भी ज्यादा संवेदनशील रहेंगे. वहीं इस महीने आपको जल्दबाजी के बजाय समझदारी और धैर्य से काम करना होगा. बिना सोचे-समझे फैसले लेने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, जबकि शांत दिमाग से काम करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

इन मूलांक वालों के लिए जून शुभ

मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जून 2026 मूलांक 2, मूलांक 7 और मूलांक 9 वाले लोगों के लिए काफी अच्‍छा रह सकता है. इन लोगों को पैसे कमाने, तरक्‍की के नए अवसर पाने और आत्मचिंतन करने के मौके मिलेंगे, जो जीवन में बेहतरी लाएंगे.

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मूलांक 1 से मूलांक 9 का मासिक अंक भविष्यफल

मूलांक 1 (बर्थडेट - 1, 10, 19, 28)

जून का महीना आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है. इस दौरान कई रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे और कामकाज में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होगा. नौकरी और कारोबार में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नया मौका भी मिल सकता है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बिना सोचे किसी बड़े खर्च या निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

रिश्तों में थोड़ा शांत रहना जरूरी होगा क्योंकि छोटी बात पर गुस्सा रिश्ता खराब कर सकता है. शादीशुदा लोगों को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सेहत की बात करें तो थकान, सिरदर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है और इसको नजरअंदाज न करें.

लकी रंग: सुनहरा और लाल

लकी नंबर: 1, 9 और 3

उपाय: सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं

किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ दान करें.

मूलांक 2 (बर्थडेट - 2,11,20, 29)

जून का महीना आपके लिए थोड़ा इमोशनल रह सकता है. इस दौरान मन जल्दी परेशान हो सकता है और छोटी बात भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती है. घर-परिवार का माहौल ठीक रहेगा और अपने लोगों का साथ भी मिलेगा.

कामकाज में दूसरों के साथ मिलकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पैसों को लेकर धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होती दिखाई देगी, लेकिन फालतू खर्चों से बचना जरूरी है. रिश्तों में बातों को दिल पर कम लें, नहीं तो बेवजह की दूरी बढ़ सकती है. प्यार और शादीशुदा जीवन में समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव, मूड स्विंग्स, कमजोरी और नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम का ध्यान रखें.

लकी रंग: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2, 6 और 7

उपाय: सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं.

मूलांक 3 (बर्थडेट - 3, 12, 21, 30 )

जून का महीना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है. इस दौरान मन नई चीजों में लगेगा और काम करने का उत्साह भी बना रहेगा. जो लोग पढ़ाई, शिक्षा, मीडिया, मार्केटिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें इस महीने अच्छे मौके मिल सकते हैं. काम के सिलसिले में लोगों से तारीफ भी सुनने को मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और धीरे-धीरे रुकी हुई चीजें भी संभलने लगेंगी. घर-परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तों में भी प्यार बना रहेगा. अगर किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. स्वास्थ्य के लिहाज से बस खान-पान का थोड़ा ध्यानरखें क्योंकि बाहर का तेल मसाले वाला खाना परेशानी दे सकता है.

लकी रंग: पीला और नारंगी

लकी नंबर: 3, 6 और 1

उपाय : भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.

भगवान विष्णु पर केसर चन्दन इत्र चढ़ाएं.

मूलांक 4 (बर्थडेट - 4, 13, 22)

मूलांक 4 वाले लोगों के लिए इस महीने काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. कई बार मन करेगा कि थोड़ा आराम मिले, लेकिन काम की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी. अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और धीरे-धीरे उसका फायदा भी दिखने लगेगा.

पैसों के मामले में सोच-समझकर चलना जरूरी होगा क्योंकि अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, साथ ही अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. रिश्तों में बातों को लेकर जिद करने से बचें. छोटी बात को बड़ा बनाने से माहौल खराब हो सकता है. शांत रहकर बात करेंगे तो चीजें आसानी से संभल जाएंगी. शरीर में थकान, कमर दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं.

लकी रंग: ग्रे और ब्लू

लकी नंबर: 4, 5 और 8

उपाय : काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करें.

शनिवार को पीपल के पेड़ के आगे सरसो तेल का दीपक जलाएं.

शनिदेव को मिटटी का इत्र अर्पित करें.

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मूलांक 5 (बर्थडेट - 5, 15, 23)

जून का महीना आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. इस दौरान नए लोगों से मिलना-जुलना बढ़ सकता है और काम के सिलसिले में यात्रा के भी योग बन रहे हैं. नौकरी और बिजनेस में कुछ नए मौके मिल सकते हैं, जिनका फायदा आगे चलकर अच्छा रहेगा. पैसों की स्थिति भी पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं.

रिश्तों में खुशी बनी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. बस किसी भी बात में जल्दबाजी करने से बचें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है. खाने-पीने में थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है.

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 1, 5 और 6

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं

पंडित जी को हरी मूंग का दान करें.

शिव जी को काला भूत इत्र चढ़ाएं.

मूलांक 6 (बर्थडेट - 6, 15, 24)

जून का महीना आपके लिए रिश्तों और परिवार के मामले में अच्छा रहने वाला है. घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और अच्छा महसूस होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा लोगों को भी जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा.

कामकाज में भी यह महीना ठीक रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव काम या डिजाइन, ब्यूटी, कला जैसी फील्ड से जुड़े हैं. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा. सेहत में स्किन, गले या शुगर से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

लकी रंग: गुलाबी और क्रीम

लकी नंबर: 2, 6 और 9

उपाय : माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

माता लक्ष्मी पर शाही गुलाब इत्र चढ़ाएं.

मूलांक 7 (बर्थडेट - 7, 16, 25)

जून का महीना आपके लिए थोड़ा शांत और सोच-विचार वाला रह सकता है. इस दौरान आपका मन भीड़ से दूर रहने या अकेले समय बिताने का कर सकता है. कई बार पुरानी बातें या भविष्य को लेकर चिंता परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन यही समय आपको खुद को बेहतर समझने में भी मदद करेगा.

पैसों के मामले में महीना सामान्य रहेगा. कामकाज में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों में भी धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी बातों को लेकर मन जल्दी दुखी हो सकता है. सेहत में तनाव, सिर भारी रहना या नींद ठीक से न आने जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए मन को शांत रखने की कोशिश करें.

लकी रंग: आसमानी नीला

लकी नंबर: 2, 4 और 7

उपाय : 'नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें

जल में थोड़ा गुड़ डालकर महादेव का अभिषेक करें.

शिव जी पर काला भूत चढ़ाएं.

मूलांक 8 (बर्थडेट - 8, 17, 26)

जून का महीना आपके लिए थोड़ा धैर्य रखने वाला रहेगा. कई काम आपकी सोच से धीमे चल सकते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कई बार मन भी थोड़ा थका हुआ महसूस करेगा.

पैसों को लेकर इस महीने थोड़ा संभलकर चलना अच्छा रहेगा, क्योंकि खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. घर में छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए बेवजह की बहस से दूर रहें. शादीशुदा लोगों को पार्टनर की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए. सेहत में कमर दर्द, पैरों में भारीपन या थकान परेशान कर सकती है.

लकी रंग: रॉयल ब्लू और काला

लकी नंबर: 1, 4 और 8

उपाय : शनिवार को शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शनिदेव को मिट्टी इत्र अर्पित करें.

शिव जी को काला भूत चढ़ाएं.

मूलांक 9 (बर्थडेट - 9, 18, 27)

जून का महीना आपके लिए काफी भागदौड़ वाला रह सकता है. इस दौरान काम को लेकर व्यस्तता बढ़ेगी और कई नए मौके भी मिल सकते हैं. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय ठीक माना जा सकता है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी दे सकता है.

रिश्तों में प्यार बना रहेगा, लेकिन गुस्से में कही गई बात बाद में पछतावा दे सकती है. इसलिए बोलते समय थोड़ा ध्यान रखें. सेहत में सिर दर्द या ब्लड प्रेशर और ह्रदय सम्बन्धी परेशानी हो सकती है तथा चोट लगने के भी संकेत हैं.

लकी रंग: लाल और मैरून

लकी नंबर: 9 और 1

उपाय: हनुमान जी को पीला सिंदूर चढ़ाएं.

हनुमान चालीसा का पाठ करें.

हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान कवच धारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)