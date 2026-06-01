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Hindi Newsऐस्ट्रोभयंकर मूडी पर तेज दिमाग वाले होते हैं जून में जन्‍मे लोग, जानिए क्यों सबसे अलग होती है इनकी पर्सनैलिटी

भयंकर मूडी पर तेज दिमाग वाले होते हैं जून में जन्‍मे लोग, जानिए क्यों सबसे अलग होती है इनकी पर्सनैलिटी

जून महीना शुरू हो गया है और इस मौके पर जानिए कि जून में पैदा हुए लोग कैसे होते हैं? इनकी पर्सनालिटी की खास बातें क्‍या हैं और ये जीवन में किन क्षेत्रों में सफल होते हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:52 AM IST
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भयंकर मूडी पर तेज दिमाग वाले होते हैं जून में जन्‍मे लोग, जानिए क्यों सबसे अलग होती है इनकी पर्सनैलिटी

June Born Personality : हर दिन, हर महीने में जन्‍मे लोगों की अपनी खासियतें होती हैं. आज हम जून महीने में जन्‍मे लोगों के बारे में जानते हैं. जून में जन्‍मे लोगों की मिथुन और कर्क राशि होती है. सूर्य राशि के आधार पर 21 मई से 20 जून तक जन्मे लोगों की राशि मिथुन होती है जिसके राशि स्वामी ग्रह बुध हैं. वहीं 21 जून से 22 जुलाई के बीच जन्मे लोगों की राशि कर्क होती है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं. 

लिहाजा कह सकते हैं कि जून महीने में जन्‍मे लोगों पर बुध और चंद्रमा का प्रभाव ज्‍यादा होता है. जिससे ये लोग एक ओर बेहद बुद्धिमान और बोलने में निपुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर मूडी भी होते हैं. 

एक पल में खुश, अगले पल दुखी 

जून में जन्‍मे लोग अचानक खुश होते हो जाते हैं तो अगले ही पल दुखी हो जाते हैं. कह सकते हैं कि इन लोगों में मूड स्विंग्‍स बहुत ज्‍यादा होते हैं. जिससे इन्‍हें समझ पाना मुश्किल होता है. कई बार ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं. 

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हालांकि ये मूलत: खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं, जिससे इनके दोस्‍त जल्‍दी बन जाते हैं. साथ ही वे लोगों में लोकप्रिय भी होते हैं. 

(यह भी पढ़ें: जून पर रहेगा केतु का प्रभाव, इन मूलांक वालों की होगी चांदी, अपनी बर्थडेट से जानें अंक राशिफल)

 

दयालु और मदद में आगे 

ये लोग कोमल दिल वाले और दयालु होते हैं. लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं. वहीं जल्‍दी हर्ट भी हो जाते हैं. इसलिए इनकी लव लाइफ में उतार-चढ़ाव बने रहते हैं. साथ ही ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वे दूसरों के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते. 

कारोबार में होते हैं हिट! 

जून में पैदा हुए लोग यदि व्‍यापार करें तो अच्‍छ पैसा कमाते हैं. इनकी नेटवर्किंग अच्‍छी होती है. बोलने से जुड़े प्रोफेशन में भी वे सफलता पाते हैं. ये लोग हर काम में अपना बेस्‍ट देने की कोशिश करते हैं, लिहाजा नौकरी में भी अच्‍छी सफलता पाते हैं. वे मेहनती होते हैं, लेकिन यदि नतीजे मनमुताबिक न मिलें तो इरिटेट हो जाते हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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