इस हफ्ते प्रेम-रोमांस के कारक ग्रह शुक्र, गुरु के साथ मिलकर नवपंचम राजयोग बनाएंगे. यह योग और अन्य ग्रहों की स्थिति का सभी राशि वालों की लव लाइफ और वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा, ज्योतिषाचार्य सत्य प्रकाश दुबे से जानिए साप्ताहिक लव राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्च 2026.
ज्योतिष के अनुसार इस सप्ताह गुरु और शुक्र ग्रह एक-दूसरे से 120 डिग्री पर रहकर नवपंचम राजयोग बनाएंगे. वहीं 28 फरवरी को बुध और शुक्र 0 डिग्री पर रहेंगे. इस बीच चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में संचरण करेंगे. ये ग्रह-गोचर कुछ राशियों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर शुभ असर डालेंगे तो कुछ राशियों पर अशुभ असर होगा. ग्रह-गोचरों की गणना के आधार पर यह सप्ताह सभी 12 राशि वालों के प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा.
मेष लव राशिफल
इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और पहल दोनों आपके पक्ष में रहेंगे. यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर जल्द निर्णय लेने से बचें. जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें संवाद की स्पष्टता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी विवाद का रूप ले सकती है. सप्ताह के मध्य में संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए कटु शब्दों से बचें. सप्ताहांत रोमांस, डिनर या छोटी यात्रा के लिए अनुकूल रहेगा. संबंधों में धैर्य और समझदारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. पुराने मतभेद सुलझाने का भी यह सही समय है.
वृष लव राशिफल
आपके लिए यह सप्ताह स्थिर और मधुर प्रेम ऊर्जा लेकर आया है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच समझ और भरोसा मजबूत होगा. विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता पक्का होने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है. सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र से भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है. विवाहित जीवन में सामंजस्य रहेगा, पर जिद से बचना जरूरी है. सप्ताह के अंत में कोई खास मुलाकात या सरप्राइज संभव है. प्रेम में स्थिरता आपको मानसिक शांति देगी. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.
मिथुन लव राशिफल
आपके लिए इस सप्ताह संवाद ही प्रेम की कुंजी रहेगा. पार्टनर से खुलकर बातचीत करने से भ्रम दूर होंगे. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या मित्र मंडली से नया परिचय मिल सकता है. सप्ताह के मध्य में मन चंचल रहेगा, जिससे निर्णय में भ्रम संभव है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. सप्ताहांत में कोई रोमांटिक संदेश या सरप्राइज ताजगी लाएगा. सकारात्मक सोच से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. जल्दबाजी में कोई वादा करने से बचें.
कर्क लव राशिफल
भावनात्मक रूप से यह सप्ताह गहराई भरा रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को समझने से रिश्ता मजबूत होगा. सिंगल जातकों को परिवार के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. मध्य सप्ताह में असुरक्षा या पुरानी यादें मन को विचलित कर सकती हैं. वर्तमान को प्राथमिकता दें. सप्ताहांत में साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. विश्वास और स्नेह आपके संबंधों की नींव को मजबूत करेंगे. दिल की बात खुलकर कहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
सिंह लव राशिफल
इस सप्ताह प्रेम जीवन में आकर्षण और जोश रहेगा. आप अपने व्यक्तित्व से पार्टनर को प्रभावित करेंगे. सिंगल लोगों के लिए नया प्रस्ताव संभव है. हालांकि प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार टकराव ला सकता है. मध्य सप्ताह में ईगो क्लैश से बचें. सप्ताह का अंत रोमांच और उत्साह से भरा रहेगा. अपने साथी की सराहना करना रिश्ते में गर्माहट बढ़ाएगा. धैर्य से काम लेंगे तो प्रेम और प्रगाढ़ होगा.
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में व्यवहारिकता और समझदारी की परीक्षा होगी. छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, पर समाधान भी जल्दी मिल जाएगा. सिंगल जातकों को कार्यस्थल या अध्ययन क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. अधिक विश्लेषण करने से बचें. सप्ताह के अंत में एक दुसरे पर भरोसा बढ़ेगा. भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करें. शांत और संयमित व्यवहार संबंधों को स्थिर बनाए रखेगा.
तुला लव राशिफल
प्रेम में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा. यदि मन में कोई असंतोष है तो शांतिपूर्वक चर्चा करें. सिंगल जातकों के लिए सामाजिक गतिविधियां लाभकारी रहेंगी. मध्य सप्ताह में खास बातचीत संबंधों को नई दिशा दे सकती है. अधिक अपेक्षाएं तनाव दे सकती हैं. सप्ताहांत रोमांटिक रहेगा. आपसी सहयोग से रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी. प्रेम में धैर्य रखना आपके लिए शुभ रहेगा.
वृश्चिक लव राशिफल
भावनाओं की तीव्रता इस सप्ताह अधिक रहेगी. पार्टनर के साथ गहरी बातचीत रिश्ता मजबूत कर सकती है. सिंगल लोगों को अचानक आकर्षण महसूस हो सकता है. मध्य सप्ताह में शक या पुरानी बातों को दोहराने से विवाद संभव है. सप्ताह के अंत में भरोसा और ईमानदारी नई शुरुआत देंगे. भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी होगा. सच्चाई और पारदर्शिता से संबंध मजबूत होंगे.
धनु लव राशिफल
प्रेम में उत्साह रहेगा, पर स्वतंत्रता की चाह भी बढ़ेगी. सिंगल जातकों को यात्रा या कार्यक्रम में प्रेम संकेत मिल सकते हैं. रिश्ते में समय की कमी से शिकायत हो सकती है. मध्य सप्ताह में स्पष्ट संवाद जरूरी है. सप्ताहांत में साथ बिताया समय संबंध को मजबूत करेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण से रिश्ते में ताजगी बनी रहेगी. अनावश्यक बहस से दूरी बनाना बेहतर रहेगा.
मकर लव राशिफल
यह सप्ताह गंभीर निर्णयों का संकेत देता है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा संभव है. सिंगल जातकों के लिए परिवार की सहमति से रिश्ता तय होने के योग हैं. काम का दबाव प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकता है. मध्य सप्ताह में भावनाएं व्यक्त करें. सप्ताहांत में स्थिरता बढ़ेगी. धैर्य और जिम्मेदारी आपके रिश्ते को मजबूती देंगे. समय निकालकर साथी को महत्व देना जरूरी होगा.
कुंभ लव राशिफल
प्रेम में नई सोच और दृष्टिकोण उभरेगा. पार्टनर के साथ किसी नए विषय पर चर्चा संबंध को रोचक बनाएगी. सिंगल लोगों को मित्रता प्रेम में बदलने का अवसर मिल सकता है. मध्य सप्ताह में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. सप्ताह के अंत में खुला संवाद लाभकारी रहेगा. विश्वास बनाए रखना इस सप्ताह जरूरी है. रिश्ते में ताजगी के लिए साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा.
मीन लव राशिफल
यह सप्ताह भावनात्मक और रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल जातकों के लिए पुरानी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. मध्य सप्ताह में मन अधिक संवेदनशील रहेगा. कल्पनाओं में बहने से बचें. सप्ताह के अंत में सरप्राइज या प्रस्ताव खुशी देगा. सच्ची भावनाएं व्यक्त करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. विश्वास और समर्पण से प्रेम संबंध स्थायी बनेंगे.
