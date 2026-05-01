Rashifal May June 2026 Lucky Zodiac Signs: इस साल ज्‍येष्‍ठ महीना 60 दिन का है, जो कि 2 मई से 29 जून 2026 तक रहेगा. इन 60 दिनों में 5 राशियों पर विष्‍णु जी की विशेष कृपा होगी, जिससे करियर में बड़ी सफलता मिलने, नई नौकरी-प्रमोशन के योग हैं. साथ ही सम्‍मान और पैसा भी बढ़ेगा.

ज्‍येष्‍ठ महीना और उस दौरान पड़ रहा अधिकमास भगवान विष्‍णु को समर्पित है. इसलिए इसे पुरुषोत्‍तम महीना कहते हैं. यह समय ऐसे लोगों को बड़ी तरक्‍की दे सकता है, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लिहाजा उनके लिए ये 60 दिन 'लाइफ चेंजिंग' साबित हो सकते हैं.

ज्‍येष्‍ठ मास में ग्रह गोचर

ज्‍येष्‍ठ माह यानी कि मई और जून माह 2026 में सूर्य, मंगल और बुध गोचर करके मेष से वृषभ राशि में आएंगे. जिससे बुधादित्‍य और मंगल आदित्‍य राजयोग व त्रिग्रही योग बनेगा. इसके अलावा शुक्र का मिथुन व कर्क में गोचर होगा. ये ग्रह गोचर और राजयोग 5 राशि वालों की तकदीर बदल देंगे.

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मई-जून की लकी राशियां

ऐसे में ज्‍येष्‍ठ माह यानी कि मई-जून में किन 5 राशियों पर किस्‍मत मेहरबान होगी, जानिए.



1. मेष राशि (Aries) : आप करियर में बड़ी उछाल लगाने के लिए तैयार हो जाइए. नई नौकरी मिलने के योग हैं. कारोबारी जातकों को रुका हुआ पैसा मिलेगा. समाज में सम्‍मान बढ़ेगा. आपके साहस और आत्‍मविश्‍वास में बढ़ोतरी होगी.



2. वृषभ राशि (Taurus) : आपके जीवन का उज्‍जवल समय शुरू होगा. गुरु की कृपा से आपको करियर में उन्‍नति, धन में बढ़ोतरी के साथ प्रेम और सम्‍मान मिलेगा. अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है. अचानक पैतृक संपत्ति या अपनी ही प्रॉपर्टी से भी लाभ होने के योग हैं.

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3. सिंह राशि (Leo) : सिंह राशि वालों के लिए ये 60 दिन राजनीति में बड़ी सफलता देंगे. राजकीय क्षेत्र से बड़ा लाभ हो सकता है. पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे.



4. तुला राशि (Libra) : आपके लिए यह समय पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मामलों में अच्‍छा रहेगा. एक तरफ आपका करियर ऊंचाइयां छुएगा. प्रमोशन, नई नौकरी मिल सकती है. विदेश से जुड़ा व्‍यापार करने वालों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. जीवन में प्रेम बढ़ेगा. नए रिश्‍ते में बंध सकते हैं.

5. धनु राशि (Sagittarius) : धनु राशि वालों को ये समय आध्यात्मिक उन्‍नति देगा. साथ ही भौतिक सुख भी देगा. यानी कि पैसा और सुविधाएं बढ़ेंगी. आपका ज्ञान बढ़ेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्रत्‍याशित सफलता मिल सकती है.

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इन 60 दिनों में क्‍या करें?

ज्‍येष्‍ठ मास में भगवान विष्‍णु की अपार कृपा और ज्‍यादा से ज्‍यादा लाभ पाने के लिए रोजाना विष्‍णु मंत्र का जाप करें. गुरुवार व्रत रखें, पूजा करें. पीले कपड़ों, मिठाई, सत्‍तू का दान करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)