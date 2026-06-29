हिंदू धर्म और ज्योतिष में पूर्णिमा तिथि को विशेष माना गया है. उस पर ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस दिन वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है. इस साल 29 जून 2026, सोमवार यानी कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है. यह मौका मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा पाने का भी होता है.
वहीं ज्योतिष के अनुसार आज ग्रह-नक्षत्रों के ऐसे योग-संयांग बन रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी हैं. खासतौर पर 4 राशि वालों को आज धन-समृद्धि, सफलता, यश मिलने के योग बन रहे हैं. जानें आज की लकी राशियां कौनसी हैं.
मेष राशि वालों के लिए आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन करियर में नए मौके दे सकता है. कुछ लोगों को नई जॉब का ऑफर आ सकता है. वहीं कुछ लोगों की इनकम बढ़ सकती है. प्रमोशन मिल सकता है.
कारोबारी लोगों की भी महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है. जो तगड़ा मुनाफा करवा सकती है. यूं कहें कि परेशानियों भरे दिन अब खत्म हो रहे हैं.
उपाय - मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजा करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें.
मिथुन राशि वालों को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आर्थिक लाभ करवा सकती है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वहीं कुछ लोगों की इनकम भी बढ़ सकती है. आज आप परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रखेंगे. जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो समय अच्छा है.
उपाय - रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें.
तुला राशि वालों के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा बेहद शुभ साबित हो सकती है. आप पर लक्ष्मी जी कृपा बरसने वाली है. अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा-सफलता मिल सकती है. कर्ज से निजात मिलेगी. नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है. इससे भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है. घर में खुशी का माहौल रहेगा.
उपाय - शिव जी को जल चढ़ाएं.
धनु राशि वालों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने की शुरुआत होगी. लंबे समय से जिस पद-प्रमोशन की इच्छा थी, वो अब मिल सकता है. साथ ही कुछ लोगों की नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है. धन-समृद्धि बढ़ेगी. विलासिता से जुड़ी चीजें खरीदने की योजना बनाएंगे.
उपाय - मां लक्ष्मी की पूजा करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)