Jyotish Shastra: पूजा-स्थल पर कर रहें है ये गलतियां, हो जाएं सावधान!; नहीं तो झेलने पड़ेगे बुरे परिणाम

never do these things in temple: हम सब रोज सुबह पूजा- पाठ करते हैं लेकिन पूजा के दौरान या पूजा के बाद हम कई ऐसी गलतियां करते है जिनको ज्योतिष शास्त्र में करना अनुचित बताया गया है. इसके साथ ही कई ऐसी बातों का वर्णन किया गया है. जिनको करने से हमें भविष्य में उसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुख-समृद्धि कैसे प्राप्त करें और पूजा के दौरान कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

एक से अधिक मूर्ति न रखें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर पर कभी एक से अधिक देवी-देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करने से हमारे घर पर निगेटिव असर बन सकता हैं और दुर्भाग्य ला सकती है.

माचिस की तीली न फेंके

अक्सर हम सब पूजा के दौरान भगवान को दीपक या धूप दिखाते हैं लेकिन जब हम दीपक या धूप जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करते हैं तो वह तीली हम उसी स्थान पर फेंक देते हैं. ऐसा करने से हमारे घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है जो घर में कलेश का माहौल बनता है.

सूखे फूलों को हटा दें

पूजा के बाद भगवान को अर्पित किए जाने वाले सूखे फूलों को हटा देना चाहिए, सूखए फूलों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जो हमारे परिवारिक माहौल को खराब करता है.

टूटी मूर्तियों की न करें पूजा

पूजा स्थल में भगवान की टूटी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए न ही उनकी पूजा करनी क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा करने से किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है और न ही पूजा पूरी मानी जाती है.

पूर्वजों का चित्र मंदिर में न रखें

पूजा स्थान पर पूर्वजों का चित्र नहीं लगाना चाहिए. उनका अलग से स्थान निर्धारित करें, इसके अलावा घर में कभी शनिदेव, राहु-केतु की प्रतिमाएं नहीं स्थापित करनी चाहिए. इसके साथ ही पूजा स्थान के आस-पास रसोई न बनाएं और न ही वहां बैठकर खाना खाएं. ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है.

