Astro Tips: लाइफ से मिट सकता है एंग्जाइटी डिप्रेशन का नामोनिशान, ये अचूक उपाय बढ़ाएंगे कॉन्फिडेंस और मन होगा शांत!

Astro Tips: ज्योतिष अनुसार मानसिक संतुलन पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है. हालांकि कई और ग्रह है जिनके उपाय कर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:56 PM IST
Astro Remedies to get rid of Anxiety Depression
Astrology Remedies for Mental Peace: आज के समय में मानसिक तनाव और एंग्जाइटी डिप्रेशन की दिक्कत से ज्यादातर लोग परेशान है. हालांकि दवाइयों और थेरेपी इससे छुटकारा पाने के रास्ते हो सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं मन से संबंधित इन परेशानियों से पार पाने के लिए कुछ ज्योतिष उपायों को भी करना कारगर सिद्ध हो सकता है. वैसे तो मन पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई और ग्रहों के कुछ कारगर उपाय करके मानसिक तनाव एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी समस्यों को दूर किया जा सकता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि मन को शांत करने व एंग्जाइटी डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए चंद्रमा, राहु केतु गुरु आदि ग्रहों से जुड़े कौन से उपाय किए जा सकते है.

चंद्रमा से जुड़ा उपाय
चंद्रमा का मन पर गहरा प्रभाव होता है. ऐसे में अगर मानसिक शांति पाना है तो सोमवार के दिन सुबह स्नान करें और सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं. दूध में पका चावल मिलाएं और मंदिर में दान करें. 21 दिनों तक इस उपाय को करने से मानसिक शांति मिलेगी. अच्छी नींद आएगी, ओवर थिंकिंग कम होगी और चिड़चिड़ापन दूर होगा. 

सूर्य को मजबूत करने का उपाय
रविवार को सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूर्य नमस्कार करें. इसके साथ ही'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप सात बार सच्चे मन से करें. इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. 30 दिन अगर यह उपाय लगातार करें तो परिणाम जल्द दिखेंगे.

राहु-केतु को शांत करने का उपाय
बुधवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा कर उनके सामने सरसों के तेल का दीया जलाए व भोग में भगवान को गुड़ और चना चढ़ाएं तो इसके शुभ परिणाम दिखें. पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ कर राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं. इस उपाय को लगातार 11 बुधवार दिन करें तो बिना कारण चिंता और बिना वजह के भ्रम करने की आदत से छुटकारा मिलेगा.

गुरु ग्रह से जुड़ा उपाय
सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को पीली चीजों का जान करें, जैसे बेसन की मिठाई, केला या पीले वस्त्र. केले के पौधे की पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें. गुरु बृहस्पति की पूजा कर 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जाप 19 बार करें. इस उपाय से जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा और मन स्थिर होगा. मनोबल बढ़ेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

