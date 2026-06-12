Kaal Sarp Dosh Symptoms and Remedies: ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को अशुभ माना जाता है. जिसकी कुंडली में यह दोष होता है उसके जीवन की समस्याओं का अंत नहीं होता है. लगातार काम बनते-बनते बिगड़ते हैं. मानसिक और शारीरिक दिक्कतें होती रहती हैं. काल सर्प दोष एक नकारात्मक योग है जो व्यक्ति के जीवन से संघर्षों को खत्म नहीं होने देता है.
हालांकि कालसर्प दोष के लिए विधिवत पूजा करने व कुछ उपायों को करने के बारे में बताया जाता है. लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किसी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं इसके बारे में कैसे पता लगाएं, इस दोष के लक्षण क्या है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो जब किसी कुंडली में सभी ग्रह जब राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है. काल सर्प दोष 12 तरह के बताए गए हैं जिसका जीवन पर अलग-अलग प्रभाव से प्रभाव पड़ता है.
अनंत कालसर्प दोष
कुलिक कालसर्प दोष
वासुकी कालसर्प दोष
शंखपाल कालसर्प दोष
पद्य कालसर्प दोष
महापद्म कालसर्प दोष
तक्षक कालसर्प दोष
कर्कोटक कालसर्प दोष
शंखचूड़ कालसर्प दोष
घातक कालसर्प दोष
विषधर कालसर्प दोष
शेषनाग कालसर्प दोष
किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर काल सर्प दोष चल रहा है तो उसे सपने में मृत लोग बार-बार दिखते है.
जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको ऐसे सपने भी आते हैं कि कोई उनका गला दबा रहा है.
जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे हर मोड़ पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है. उसे अकेलापन महसूस होता रहता है.
जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसका बिजनेस खराब चलता है और धन हानि होती रहती है.
जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे नींद में महसूस होता है कि उसके शरीर पर सांप रेंग रहे हैं या डस रहे हैं.
जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसका अक्सर जीवनसाथी से विवाद होता रहता है. रात में बार बार नींद खुलती रहती है.
जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको सपने में लड़ाई झगड़े होते हुए अक्सर ही दिखते हैं.
जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको मानसिक और शारीरिक परेशानियां जैसे सिर दर्द, त्वचारोग लगातर बनी रहती हैं.
घर या मंदिर में हर दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें.
प्रदोष तिथि पर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करें.
हर दिन अपने कुलदेवता की पूजा करें.
हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.
हनुमान चालीसा का हर दिन 11 बार पाठ करें.
घर में मोरपंख रखें.
कालसर्प दोष को दूर करने के लिए वैसे तो कई उपाय किए जा सकते हैं लेकिन अपने ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर अगर इस दोष के निवारण के लिए विधि-विधान से पूजा की जाए तो दोष का प्रभाव ना के बराबर रह जाएगा या फिर दोष खत्म हो जाएगा. आइए जानें कालसर्प दोष की पूजा करने से व्यक्ति को क्या-क्या लाभ हो सकते हैं.
वैवाहिक जीवन सुखमय होने लगता है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है.
समाज में मान-सम्मान बढ़ने लगता है.
घर परिवार में भी शांति और समृद्धि आती है.
व्यापार संबंधी परेशानियों का अंत होता है.
नौकरी में पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ती है.
आर्थिक समस्याओं का अंत होने लगता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)