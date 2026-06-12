किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर काल सर्प दोष चल रहा है तो उसे सपने में मृत लोग बार-बार दिखते है.

जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको ऐसे सपने भी आते हैं कि कोई उनका गला दबा रहा है.

जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे हर मोड़ पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है. उसे अकेलापन महसूस होता रहता है.

जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसका बिजनेस खराब चलता है और धन हानि होती रहती है.

जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे नींद में महसूस होता है कि उसके शरीर पर सांप रेंग रहे हैं या डस रहे हैं.

जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसका अक्सर जीवनसाथी से विवाद होता रहता है. रात में बार बार नींद खुलती रहती है.

जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको सपने में लड़ाई झगड़े होते हुए अक्सर ही दिखते हैं.