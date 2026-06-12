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Kaal Sarp Dosh: कुंडली में काल सर्प दोष होने के क्या हैं लक्षण, इससे मुक्ति पाने के क्या है अचूक और सरल उपाय? जानें

Kaal Sarp Dosh Upay: इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं, इससे उबरने के लिए कौन से उपाय किए जाएं और इसकी पूजा विधि क्या है. इन जानकारियों को हासिल कर हम कई अन्य परेशानियों से पार पा सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST
Kaal Sarp Dosh: कुंडली में काल सर्प दोष होने के क्या हैं लक्षण, इससे मुक्ति पाने के क्या है अचूक और सरल उपाय? जानें
Image Credit: Kaal Sarp Dosh

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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