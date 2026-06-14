Kaal sarp dosh: ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे विषय हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में बहुत डर और भ्रम फैला हुआ है. ऐसा ही एक नाम है कालसर्प दोष. बहुत से लोग इस नाम को सुनते ही घबरा जाते हैं. उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा.
लेकिन क्या सच में यह दोष किसी को कंगाल बना सकता है, या फिर यह सिर्फ डराने का एक कारोबार है. प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार इस विषय की सच्चाई कुछ और ही है. आज हम इस डर के पीछे के असली सच को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे.
अगर हम महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहत पराशर होराशास्त्र जैसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों को देखें, तो वहां मूल रूप से कालसर्प दोष का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता. ये बात कई लोगों को हैरान कर सकती है. ज्योतिष के नियमों के अनुसार जब कुंडली में राहु और केतु के बीच बाकी सभी सात ग्रह आ जाते हैं, तो उस स्थिति को कालसर्प योग कहा जाता है.
इसे प्राचीन विद्वानों ने एक खास ग्रहीय स्थिति माना था, न कि कोई ऐसा श्राप जो जीवन को पूरी तरह तबाह कर दे. बाद के समय में कुछ ज्योतिषियों ने इसे एक बड़ा डर बनाकर पेश करना शुरू कर दिया.
इस ग्रहीय स्थिति को लेकर सबसे बड़ा भ्रम ये है कि यह इंसान को हमेशा गरीब और नाकाम बना देती है. लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है. ज्योतिषीय गणना बताती है कि यह योग इंसान के जीवन में संघर्ष तो बढ़ाता है, लेकिन यह संघर्ष उसे मजबूत बनाने के लिए होता है.
ये स्थिति व्यक्ति को आलस्य छोड़कर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है. इसलिए इसे कंगाली का सीधा कारण मानना बिल्कुल गलत और अतार्किक है. सही दिशा में की गई मेहनत से इस योग के प्रभाव को आसानी से बदला जा सकता है.
इतिहास और वर्तमान के कई बड़े सफल लोगों की कुंडलियां इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रहे धीरूभाई अंबानी की कुंडली में भी ये योग मौजूद था.
इसके बावजूद उन्होंने दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना हर कोई नहीं कर सकता. अगर यह दोष सिर्फ बर्बादी लाता, तो ये महान हस्तियां कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पातीं. इन लोगों ने साबित किया कि आपकी मेहनत और सही फैसले किसी भी ग्रहीय स्थिति से बहुत बड़े होते हैं.
इसलिए कालसर्प दोष के नाम पर महंगे पूजा पाठ या अंगूठियों के जाल में फंसने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. किसी भी प्रामाणिक किताब या विद्वान के अनुसार मन का डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो कुंडली का कोई भी योग आपकी सफलता को नहीं रोक सकता.