Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /सक्रिय हुआ कालसर्प योग, अगले 11 दिन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन, जानें सभी राशियों पर असर

सक्रिय हुआ कालसर्प योग, अगले 11 दिन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन, जानें सभी राशियों पर असर

काल सर्प योग को बहुत अशुभ माना गया है. इस समय आसमान में सारे ग्रह सिंह में स्थित केतु और कुंभ में स्थित राहु के बीच आ गए हैं. जिससे काल सर्प योग बन गया है. जानिए इसका आप पर क्‍या असर होगा.

Written ByNitisha MalhotraEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 10, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:00 AM IST
सक्रिय हुआ कालसर्प योग, अगले 11 दिन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन, जानें सभी राशियों पर असर

About the Author

Nitisha Malhotra

Nitisha Malhotra

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विज्ञापनों में चाइल्ड एक्टर्स कमाते हैं ₹50 हजार, TV क्यों नहीं दे पाता इतनी फीस?
Child Actors4 min ago
2
netflix7 min ago
3
kaal sarp yog 2026 june12 min ago
4
IND vs AFG16 min ago
5
rashifal by ajay bhambi42 min ago