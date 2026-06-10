/सक्रिय हुआ कालसर्प योग, अगले 11 दिन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन, जानें सभी राशियों पर असर

वैदिक ज्योतिष में कालसर्प योग तब बनता है जब राहु और केतु के अक्ष में यानी कि उनके बीच सभी ग्रह एकसाथ आ जाते हैं. 9 जून 2026 से 20 जून 2026 के बीच कई ग्रह इस तरह राहु-केतु के बीच में आ रहे हैं. जिससे इस दौरान काल सर्प योग सक्रिय हो रहा है.
यह योग 11 दिन सक्रिय रहेगा और सभी राशियों पर बड़ा असर डालेगा. इस दौरान अधिकांश लोगों को निर्णय लेने समेत कई मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है.
राहु - कुंभ राशि
केतु - सिंह राशि
गुरु - कर्क राशि (उच्च)
शुक्र - कर्क में
बुध - मिथुन राशि
सूर्य - 15 जून को वृषभ में और मिथुन में
शनि - मीन राशि (17 जून से वक्री)
मंगल - मेष में
चंद्रमा 9 जून को मीन राशि में शनि के साथ इसके बाद क्रमश: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में केतु के साथ आएंगे. 21 जून को चंद्रमा के कन्या में आने से यह अशुभ योग खत्म हो जाएगा.
अचानक घटनाएं
मानसिक बेचैनी
पुराने कर्मों का फल
करियर और रिश्तों में परीक्षा
आध्यात्मिक जागरण की संभावना
निर्णय लेने में भ्रम और विलंब
प्रभाव:नौकरी और धन के मामलों में दबाव.
सावधानी:क्रोध से बचें.
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें.
प्रभाव: कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.
सावधानी: वरिष्ठों से विवाद न करें.
उपाय:शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
प्रभाव: भाग्य धीमा हुआ है, लेकिन नए अवसर मिलेंगे.
सावधानी: जल्दबाजी में निर्णय न लें.
उपाय: गणेश जी की पूजा करें.
प्रभाव: मानसिक तनाव और खर्च बढ़ सकते हैं.
सावधानी:भावुक निर्णय न लें.
उपाय: चंद्र मंत्र का जप करें.
प्रभाव:रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं.
सावधानी: अहंकार से बचें.
उपाय:सूर्य को अर्घ्य दें.
प्रभाव:स्वास्थ्य और कार्यभार पर ध्यान देना होगा.
सावधानी:अधिक सोचने से बचें.
उपाय: बुधवार को हरी वस्तु का दान करें.
प्रभाव: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं.
सावधानी: भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम रखें.
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें.
प्रभाव: घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.
सावधानी: पारिवारिक विवाद न बढ़ाएं.
उपाय:महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
प्रभाव: यात्रा और संचार में सावधानी बरतें.
सावधानी: दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें.
उपाय:विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
प्रभाव:धन आने में देरी हो सकती है.
सावधानी:अनावश्यक खर्च न करें.
पाय:शनिदेव को तिल अर्पित करें.
भाव: राहु की मौजूदगी से बेचैनी बढ़ सकती है.
सावधानी: बड़े फैसले सोच-समझकर लें.
उपाय:राहु मंत्र का जप करें.
प्रभाव शनि वक्री होने से कर्म की परीक्षा का समय.
सावधानी: आलस्य न करें.
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं.
1. प्रतिदिन "ॐ नमः शिवाय" 108 बार जप करें.
2. शनिवार को काले तिल का दान करें.
3. नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें.
4. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
5. पक्षियों को दाना और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.
6. राहु-केतु की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
9 से 20 जून 2026 की अवधि को कर्म, मानसिक संतुलन, धैर्य और आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है. हालांकि, कालसर्प योग के बारे में बहुत डरने की जरूरत नहीं है. कई ज्योतिषी इसे जीवन में बदलाव और कर्म का सीखने का संकेत मानते हैं, न कि निश्चित दुर्भाग्य का.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)