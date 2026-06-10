/सक्रिय हुआ कालसर्प योग, अगले 11 दिन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन, जानें सभी राशियों पर असर

राहु - कुंभ राशि

केतु - सिंह राशि

गुरु - कर्क राशि (उच्च)

शुक्र - कर्क में

बुध - मिथुन राशि

सूर्य - 15 जून को वृषभ में और मिथुन में

शनि - मीन राशि (17 जून से वक्री)

मंगल - मेष में

चंद्रमा 9 जून को मीन राशि में शनि के साथ इसके बाद क्रमश: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में केतु के साथ आएंगे. 21 जून को चंद्रमा के कन्‍या में आने से यह अशुभ योग खत्‍म हो जाएगा.