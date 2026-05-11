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ग्रहों का शक्तिशाली कालसर्प योग! अगले 15 दिन 5 राशियों के लिए वरदान, चौतरफा से आएगा पैसा

Kalsarp Yog May 2026: 11 मई से सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ गए हैं जिससे शक्तिशाली कालसर्प योग बन गया है. वैसे तो कालसर्प योग को बहुत अशुभ माना जाता है लेकिन इस बार ये योग 5 राशियों की बल्‍ले-बल्‍ले करा देगा.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 11, 2026, 12:51 PM IST
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ग्रहों का शक्तिशाली कालसर्प योग! अगले 15 दिन 5 राशियों के लिए वरदान, चौतरफा से आएगा पैसा

जिस कालसर्प योग को अक्सर डर से जोड़ा जाता है, कुंडली में कालसर्प दोष हो तो पूरी जिंदगी कष्‍ट में बीतती है. वही योग अब 5 राशियों के लिए वरदान साबित हो सकता है. दरअसल, मई में 15 दिनों के लिए यह योग बन रहा है, जब सारे ग्रह कुंभ राशि में मौजूद राहु और सिंह राशि में विराजमान केतु के बीच आ गए हैं. 

राहु-केतु के बीच आए सारे ग्रह 

11 मई से ग्रहों की स्थिति बेहद रोचक बन गई है. कुंभ राशि में राहु और चंदमा हैं, मीन में शनि हैं, मेष में सूर्य, मंगल और बुध आ गए हैं. शुक्र वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में हैं. 

इस तरह 7 ग्रह, बाकी 2 क्रूर ग्रहों राहु-केतु की राशियों कुंभ से सिंह के बीच आ गए हैं. जिससे कालसर्प योग बन गया है, जैसे कुंडली में राहु-केतु के बीच सारे ग्रह आने से कालसर्प दोष बन जाता है. 

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(यह भी पढ़ें: मंगल का महागोचर ! आज से 45 दिन तक मौज करेंगे मेष समेत 5 राशि वाले लोग, करियर-लव में मिलेगी बड़ी कामयाबी

5 राशियों के लिए शुभ है कालसर्प योग 

जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि यह योग 15 दिन प्रभावी रहेगा. साथ ही 4 राशियों के लिए अशुभ और 5 राशियों के लिए शुभ साबित होगा. इस योग के दौरान वृष, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं 5 राशियों को अपेक्षाकृत बेहतर माना जा सकता है और उन्‍हें लाभ होने के भी योग हैं. जानिए ये लकी राशियां- 

मेष राशि : रुके हुए काम तेजी से चल पड़ेंगे. आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा और आप बड़े फैसले कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. प्रतिद्वंदियों को मात देंगे. 

मिथुन र‍ाशि : मिथुन राशि वालों का नेटवर्क मजबूत होगा. संपर्कों और बातचीत से लाभ होगा. छोटे व्‍यापारियों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. आप सही फैसले ले पाएंगे. 

सिंह राशि : सिंह राशि वालों की नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. आपके टैलेंट को पहचान मिलेगी. रुके हुए काम बनेंगे. तरक्‍की मिलने के योग हैं. मान-सम्‍मान बढ़ेगा. 

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर दुर्लभ ग्रह योग, बैठे-बिठाए जाग जाएंगे 5 राशि वालों के नसीब, हाथ लगाने से मिट्टी बनेगी सोना

कन्या राशि : लंबे समय से करियर में जो उतार-चढ़ाव थे, वे अब दूर हो सकते हैं और कामकाज में स्थिरता आएगी. कारोबारी जातकों के लिए समय अच्‍छा है. खर्च पर भी लगाम लगेगी. 

धनु राशि: धनु राशि वालों को भी भाग्य का साथ मिल सकता है. कोई महत्‍वपूर्ण काम या इच्‍छा पूरी हो सकती है. नई योजना शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है. स्‍टूडेंट्स में बड़े संस्‍थान में दाखिल पाने का प्रयास सफल होगा. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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