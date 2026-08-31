/तीज-चौथ आज एकसाथ, 5 राशियों पर बरसेगी शिव परिवार की कृपा, हर काम में मिलेगा भाग्य का साथ!

31 अगस्त 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों लिहाज से खास है. आज कजरी तीज और गणेश चौथ का संयोग एकसाथ बन रहा है. इसके अलावा पूरे दिन वृद्धि योग रहेगा, जो धन-संपत्ति और सौभाग्य में बढ़ोतरी करने वाला माना गया है. कजरी तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की. ऐसे में आज पूरे शिव परिवार की कृपा पाने का खास दिन है. जानिए ये सभी योग किन 5 राशियों को फायदा दे सकते हैं.
मेष राशि: आज का दिन मेष राशि वालों को इनकम बढ़ाएगा और खर्चों में कमी ला सकता है. जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा. जो लोग नौकरी में संघर्ष कर रहे थे, आज उनका परफॉर्मेंस बेहतर रह सकता है. जिससे आपका मनोबल मजबूत होगा.
कन्या राशि: कन्या राशि वाले यदि आज अपने काम से काम रखें तो फायदे में रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण काम में दोस्तों की मदद मिल सकती है. कारोबारी लोग व्यापार में तेजी आने से प्रसन्न रहेंगे. शादीशुदा जिंदगी में प्रेम बढ़ेगा. साथ मिलकर अच्छा समय बिताएंगे.
वृश्चिक राशि : आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रह सकता है. व्यापार से जुड़े फैसले आपकी उम्मीद से ज्यादा फायदा दे सकते हैं. नौकरीपेशा वर्ग अपने काम से दूसरों को प्रभाति करेंगे. आपको जरूरी सहयोग मिलेगा, जिससे अपना टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे. इस राशि के स्टूडेंट्स मेहनत में कमी न होने दें. आज आप नया सीख सकते हैं. भाग्य का साथ मिलेगा.
मकर राशि: आज का दिन मकर राशि वाले बिजनेसमेन के लिए अच्छा है. आपका व्यापार मजबूत होगा. आप व्यापार बढ़ाने की प्लानिंग कर सकते हैं. वहीं जॉब करने वालों को वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का व घर में अपनों का साथ मिलेगा. जिससे आप पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पांसबिलिटीज पूरी कर पाएंगे.
कुंभ राशि: आज कुंभ राशि वाले अच्छी कमाई कर सकते हैं. किसी नए सोर्स से भी पैसा मिल सकता है. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. बीमारी से राहत मिलेगी. लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा. व्यापार में अब तक जो मंदी थी, वो अब दूर हो सकती है. कॉम्पटीटर्स से निपटने के लिए आपको मजबूत योजना बनाने और उस पर काम करने की जरूरत है.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और सामान्य गणनाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी प्रकार की भविष्यवाणी को निश्चित रूप से प्रस्तुत करना नहीं है. परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.)