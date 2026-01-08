Advertisement
2026 की पहली कालाष्‍टमी कब है? देखें साल की सभी मासिक कालाष्‍टमी की लिस्‍ट

2026 की पहली कालाष्‍टमी कब है? देखें साल की सभी मासिक कालाष्‍टमी की लिस्‍ट

Kalashtami 2026 : हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को कालाष्‍टमी व्रत रखा जाता है और बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है. साल का पहला कालाष्‍टमी व्रत कब है और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या है, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:07 AM IST
2026 की पहली कालाष्‍टमी कब है? देखें साल की सभी मासिक कालाष्‍टमी की लिस्‍ट

Masik Kalashtami Vrat 2026 : हिंदू धर्म में हर तिथि किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित की गई है. कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि बाबा काल भैरव को समर्पित है. बाबा काल भैरव, भगवान शिव के रौद्र अवतार हैं. साल 2026 का पहला कालाष्‍टमी व्रत आने वाला है. चूंकि माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि 2 दिन व्‍याप्‍त रहेगी, इस कारण कालाष्‍टमी व्रत रखने की सही तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. 

माघ मास की कालाष्‍टमी 

पंचांग के अनुसार ​माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10 जनवरी, शनिवार को सुबह 8 बजकर 24 मिनट पर आरंभ हो रही है और 11 जनवरी, रविवार को दोपहर में 11 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी. काल भैरव की पूजा विशेष तौर पर रात में की जाती है इसलिए कालाष्‍टमी व्रत 10 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. वहीं कालाष्‍टमी पर निशिता काल पूजा समय -10 जनवरी की रात 11:55 से मध्‍यरात्रि 12:47 बजे तक रहेगा. यानी कि पूजा के लिए 53 मिनट का समय मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: बंगला-लग्‍जरी गाड़ी, फुल ऐश वाली जिंदगी, अगले 11 महीने में इन राशि वालों का ये सपना होगा पूरा, रोज बढ़ेगा धन-वैभव

कालाष्टमी पर करें कुत्‍ते की सेवा 

कालाष्‍टमी व्रत रखने के साथ इस दिन बाबा काल भैरव की विधि-विधान से पूजा करें. बाबा काल भैरव को नारियल, इमरती का भोग लगाएं. कुछ जगहों पर काल भैरव को मदिरा भी अर्पित की जाती है. साथ ही काल भैरव चालीसा पढ़ें. बाबा काल भैरव के मंत्रों का जाप करें. इस दिन काले कुत्ते की सेवा करें, उसे दूध पिलाएं. कुत्ता बाबा भैरव का वाहन है.

साल 2026 की मासिक कालाष्‍टमी लिस्‍ट 

10 जनवरी 2026, शनिवार - माघ कृष्ण अष्टमी
9 फरवरी 2026, सोमवार - फाल्गुन कृष्ण अष्टमी
11 मार्च 2026, बुधवार - चैत्र कृष्ण अष्टमी
10 अप्रैल 2026, शुक्रवार - वैशाख कृष्ण अष्टमी
9 मई 2026, शनिवार - ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी
8 जून 2026, सोमवार - अधिक मास कालाष्टमी
7 जुलाई 2026, मंगलवार - आषाढ़ कृष्ण अष्टमी

5 अगस्त 2026, बुधवार - श्रावण कृष्ण अष्टमी
4 सितम्बर 2026, शुक्रवार - भाद्रपद कृष्ण अष्टमी
3 अक्टूबर 2026, शनिवार - अश्विन कृष्ण अष्टमी
1 नवंबर 2026, रविवार - कार्तिक कृष्ण अष्टमी
1 दिसंबर 2026, मंगलवार - कालभैरव जयंती, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी
30 दिसंबर 2026 बुधवार - पौष कृष्ण अष्टमी

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

